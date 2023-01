¿En qué han gastado los vecinos de Benidorm los bonos comercio de la campaña de Navidad? Llenar la cesta de la compra se ha impuesto en esta ocasión al gasto en otros sectores. La crisis económica y el aumento de los precios de los productos básicos ha hecho que la alimentación sea el sector en el que más descuentos se hayan gastado desde el 15 al 31 de diciembre.

La campaña de bono-consumo de "#BenidormTeDaMás" se salda con 83.186 acciones de consumo en las que se han utilizado 207.340 bonos para un cómputo económico de 5.688.000 euros, según cifras aportadas por el Ayuntamiento. Así, hay un dato significativo: en Alimentación, se han transaccionado bonos por importe de 500.000 euros que han tenido una repercusión de 1’5 millones en facturación. Es decir, el 26% del valor económico total ha ido a este sector en concreto.

Pero, ¿cuál es la razón? Pues entre otras cuestiones estaría el encarecimiento de productos básicos de la cesta de la compra. Las familias habrían destinado parte o todos los bonos consumo que tenían a su disposición a comprar en tiendas o pequeños supermercados para llenar la despensa y la nevera; más con unas fechas tan señaladas en el calendario. "Este año la gente tiene necesidad de comprar lo básico", indicó a este diario el presidente de la Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico), Raúl Parra.

De hecho, argumentó que otras tiendas han visto que han reducido el número de bonos canjeados en ellas respecto a la misma campaña del pasado año y "se ha desviado a la alimentación" u otras necesidades básicas como la limpieza. Caminar en los días que ha durado la campaña por el centro de Benidorm era ver colas de usuarios en establecimientos como carnicerías, pequeños supermercados o incluso droguerías.

El Ayuntamiento ofreció más datos. En esta campaña, 45.530 empadronados en Benidorm, de un total de 63.721 y que tuvieran 18 años a día 31 de diciembre, se han descargado 277.600 bonos de los se han canjeado 207.340; un 74’69%. Así, se han beneficiado el 71’45% de los empadronados.

En la campaña de estas navidades, según explicó el alcalde, Toni Pérez, han participado 630 establecimientos de 18 sectores de actividad comercial. Moda y complementos, hostelería y restauración, belleza y bienestar y alimentación han sido los más números con 152, 105, 66 y 65 establecimientos adheridos, respectivamente. Además participaron servicios profesionales (43), calzado (39), tecnología, electrónica y electrodomésticos (21) y óptica (20), lo que eran las propuestas más numerosas. Completaban el listado de establecimientos adheridos a #BenidormTeDaMás los sectores de decoración y hogar (18), librería-papelería (16), ferretería (15), joyería (14), ocio y tiempo libre (14), deporte (12), perfumería (11), juguetería (9), mascotas (9) y floristería (1).

Así, el sector muestra de nuevo su satisfacción por la campaña: "Estamos muy contentos y muy agradecidos", indicó Parra quien puso sobre la mesa una petición: repetir en 2023 de nuevo dos campañas de "#BenidormTeDaMás" en el mismo año. "Mantener esas dos campañas este año sería muy bueno para el comercio que aún no se ha recuperado de la pandemia", añadió. Porque no solo es el gasto que se genera en facturación en apenas 15 días sino que "también se crea mucho empleo" porque los negocios tienen que reforzar la atención no solo para las ventas sino para el sistema para canjear los bonos.

Parra añadió que se "dan ayudas a la familias pero también a los comercios". De hecho, según los datos que ofreció, una familia de cuatro miembros "ha tenido este año 100 euros cada uno" en las dos campañas hechas, la del pasado mes de mayo y la de diciembre, "y eso es casi el importe del IBI de una vivienda". Pero hay más. Con la campaña del bono comercio, las compras se quedan en el pequeño negocio local: "Hemos tenido una Navidad en la que la ciudad ha estado viva" entre aquellos que se acercaban a comprar a las tienda y los turistas, indicó el presidente de Aico.

Con todo, cabe recordar que esta campaña se destinaba a los mayores de edad empadronados en Benidorm a 31 de diciembre. Los bonos, como en anteriores ediciones, se solicitaban a través de la web www.bonobenidormtedamas.es y desde el Área de Consumidores los usuarios se registraban para disponer de 5 bonos de 10 euros. Tanto en la web como en la app estaba disponible el listado de los establecimientos de Benidorm adheridos en los que canjear los bonos. Desde el ayuntamiento de Benidorm, recordó Pérez, para facilitar el trámite, se habilitó un punto de atención al público que ha "generado más de 3000 bonos, atendiendo a más de 600 personas".

El alcalde calificó la campaña de "éxito" y "se suma en resultados y, principalmente, en el impacto en la sociedad y el tejido productivo" a las anteriores ediciones de #BenidormTeDaMás, en las Navidades del año pasado y a mediados de mayo. Benidorm "fue pionera" en estas campañas que "se ha replicado, con ciertas diferencias, en la mayoría de localidades de la provincia de Alicante". De hecho, la ciudad es la única que invierte más dinero del que se aporta por la Diputación Provincial de Alicante para campañas de fomento del consumo bajo esta fórmula. Al municipio le correspondería una ayuda solo de 292.491 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento reservó 3,7 millones de euros y ya ha realizado el pago de la primera remesa –bonos entre los días 15 y 20 de diciembre- por importe de 615.000 euros, un 60% superior a la remesa abonada el años pasado en el mismo periodo que fue de 249.000 euros.

"Con esta iniciativa se favorece a los vecinos y al tejido productivo local, inyectando liquidez económica e incentivando el consumo en un momento especialmente indicado como son las fiestas navideñas", indicó el alcalde. "Se confirma que las campañas #BenidormTeDaMás son una excelente fórmula para estimular la actividad económica, logrando el doble objetivo de ayudar a las familias en un momento de dificultad, marcada por el incremento del precio de la energía y de la cesta de la compra, y de reactivar la actividad comercial en la ciudad", concluyó. Ahora el comercio y la hostelería esperan que se repita de nuevo en 2023.