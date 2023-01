El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha hecho balance de 2022 y ha marcado sus objetivos para 2023. Así, el municipio prevé una inversión de 40 millones de euros para actuaciones que llegarán tanto de manos de los presupuestos municipales como de aportaciones de las administraciones provinciales y autonómicas. Así, entre los proyectos, la Casa de la Música o la puesta en valor de las Termas romanas.

El presente año, el alcalde Andreu Verdú explicó que el Ayuntamiento materializará más de 40 millones de euros de inversión autonómica, provincial y municipal en distintos proyectos para mejorar la calidad educativa en las aulas de los centros de Primaria, Secundaria, Bachiller y FP de la Vila; habilitar un nuevo espacio cultural en el municipio, y ejecutar acciones previstas en su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con diferentes proyectos enfocados en la transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética y competitividad turística.

En el ámbito educativo, 2023 será el año del nuevo colegio Dr. Álvaro Esquerdo. Con 6,2 millones de euros de la Generalitat, a través del Pla Edificant, y 1,2 millones del Ayuntamiento de la Vila Joiosa, la comunidad educativa del Esquerdo se despedirá de los barracones. Igualmente, se prevé que este sea el año en el que comience su construcción el nuevo IES Marcos Zaragoza, dotado con 22 millones de euros de la Generalitat.

Así se prevé iniciar la construcción de la Casa de la Música de la Vila Joiosa. El centro cultural está destinado a cubrir las necesidades de aulas de ensayo, clase y alojamiento de las asociaciones musicales, de danza e interpretación de la Vila Joiosa. Actualmente se encuentra en proceso de licitación la redacción del proyecto, que parte con 300.000 euros de presupuesto base de licitación, y está previsto que esté listo a mediados de este año; pudiendo licitarse el contrato de ejecución de obra e inicio de los trabajos a finales de 2023. La construcción de la Casa de la Música tiene un presupuesto estimado de 7 millones de euros.

Por otra parte, el Consistorio también reformará el auditorio del Centro Social ‘Llar del Pensionista’ con nuevo equipamiento técnico de sala y mejoras en accesibilidad. Esta actuación estará cofinanciada con fondos europeos e inversión municipal. En el mismo edificio, durante el presente año finalizarán las obras de ampliación del ala izquierda del Centro Social. La nueva planta cuenta con una inversión municipal de 500.000 euros para su construcción y albergará las oficinas de Servicios Sociales mejorando la atención ciudadana.

En materia turística, 2023 será el año en el que Ayuntamiento de la Vila Joiosa comience a ejecutar su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con 2,4 millones de provenientes de fondos europeos que cofinanciarán con inversión municipal hasta 17 proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos turísticos e iluminación urbana, promover la transición digital de la información y promoción turística, y a intensificar una transición verde y sostenible de las playas y zonas más turísticas del municipio.

Con todo, el presente año darán continuidad las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa. Cuenta con 60 millones de euros de inversión de la Conselleria de Salud Pública de la Generalitat Valenciana para duplicar el espacio asistencial del hospital que pasará de 33.000 m2 a 63.000 m2 con la construcción de un nuevo edificio conectado con el actual hospital. Verdú recordó que la Vila Joiosa ha dispuesto 1 millón de euros para la expropiación de parcelas necesarias que abarquen la extensión necesaria para la ejecución de la obras y ampliación del parking del hospital, y 2 millones de euros condonados por el municipio en materia de ICIO. El alcalde ha destacado el importante esfuerzo que todos los vileros y vileras están haciendo para que este centro sanitario, que abarca el servicio de toda la comarca de la Marina Baixa, sea una realidad cuanto antes.

2023 traerá consigo la finalización de las fases 1 y 2 para de la recuperación de las Termas Imperiales de Allon, y el inicio de las fases 3 y 4 para su puesta en valor y musealización. El proyecto, que cuenta con 6 fases de actuación en total, acometerá sus fases intermedias con 1,2 millones de euros de inversión al 50% de fondos europeos a través de la Generalitat e inversión municipal. El Ayuntamiento vilero actualmente busca más financiación de otros organismos públicos para acometer las futuras fases del proyecto que pretende ser núcleo cultural urbano del patrimonio histórico municipal junto al casco histórico de la Vila Vella y Vilamuseu.

También 2023 será el año se licite la redacción del proyecto de reconstrucción de la Villa Giacomina y se inicien las obras para recuperar y conservar el monumento para uso cultural y divulgativo, poniendo en valor uno de los enclaves más apreciados por la ciudadanía vilera.

Igualmente, el Ayuntamiento abordará este año la restauración y ampliación del puente de la carretera sobre el río Amadorio con 1,25 millones de euros. Por otra parte, el Consistorio prevé licitar durante el primer trimestre de 2023 el contrato de ejecución de obra para la rehabilitación integral del parque Censal. El primer edil ha anunciado la intención del Consistorio de ejecutar la reurbanización del centro urbano (C/ Colón, C/ Constitución, C/ Ramón y Cajal y adyacentes). Los trabajos primeramente se centrarán en la correcta peatonalización del tramo de la C/ Colón comprendido entre C/Barranquet y C/ Canalejas para posteriormente centrarse en el resto de calles adyacentes del núcleo urbano. También está previsto que durante el primer trimestre arranque la obra de la rotonda de intersección y carril bici de la Av. País Valencià con calle Pizarro y Ciutat de València, una actuación que cuenta con 400.000 euros de presupuesto financiados de forma municipal.

Durante su anunció, Verdú ha destacado el incremento presupuestario en 2023 para las partidas de limpieza urbana e iluminación, con vistas a dar solución a las carencias derivadas del despido de una veintena de trabajadores y su prolongada durabilidad contractual heredada de anteriores gobiernos.

Finalmente, el alcalde de la Vila Joiosa ha resaltado la facilidad de inversión del Consistorio al reducir la deuda de 30 millones de euros heredada de anteriores gobiernos a cero, un hecho que le permite disponer de unas cuentas totalmente saneadas; la confianza de los inversores en la Vila Joiosa que proyectan un crecimiento del municipio a corto muy esperanzador para el sector turístico de calidad con la creación un nuevo hotel de 4 estrellas superior en la zona del Paradís y la reapertura del Casino Mediterráneo de la Vila Joiosa.

Verdú, como alcalde y representante del Partido Socialista, y los portavoces de Gent per la Vila y Compromís, pusieron en conocimiento la buena sintonía de trabajo del Gobierno de la Barbera, y su sinergia con la Generalitat Valenciana y Diputación provincial; un hecho que ha atraído más de 110 millones de euros del organismo autonómico a la localidad entre los años 2022 y 2023, y otra gran cantidad subvenciones desde el organismo provincial.

Lo que deja 2022

El alcalde Andreu Verdú valoró "muy positivamente" el año 2022, el cual ha descrito como "histórico" al culminarse infraestructuras muy demandas como el nuevo Palau de Justicia, el nuevo colegio Gasparot, y por iniciarse las obras del nuevo CEIP Dr. Álvaro Esquerdo y la esperada ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa.

Además de estas obras ya ejecutadas o iniciadas, durante 2022 el Consistorio vilero también llevó a cabo otras actuaciones tales como la mejora de accesibilidad y eficiencia energética de los colegios CEEP Secanet, CEIP Hispanitat y CEIP Mare Nostrum, la reforma de la Bilioteca ‘Cristobal Zaragoza’ junto a la nueva Sala Polivalente ‘Kilómetro Lanzado’, las obras de mejora del vial de acceso al puerto, la culminación de las obras de accesibilidad y pavimentación de la avenida Mariners de la Vila en la Cala de la Vila Joiosa, la regeneración del litoral de la playa Paradis y la rehabilitación del Pont del Salt d’En Gil tras dañarse gravemente por las lluvias del pasado año.

Igualmente ejecutó la renovación integral del parque de la Tellerola, la instalación de módulos solares en la ETAP de Galandú y el Centro Social ‘Llar del Pensionista para autoabastecimiento, la sustitución del césped de juego del campo de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva ‘José Calsita’, Estadio Municipal ‘Nou Pla’, Estadio Municipal de Rugby ‘El Pantano’, y las pistas exteriores del polideportivo ‘Maisa Lloret’

El Ayuntamiento también adoptó medidas para reducir la presión fiscal a la hostelería y ciudadanía vilera, presupuestaria llegando a rozar los 8 millones de euros para el municipio. Un hecho, este último, que le llevó a situarse nuevamente en 2022 entre los 10 ayuntamientos de España con más de 20.000 habitantes por su excelencia en inversión por habitante de sus Servicios Sociales, llegando a ser premiado en el XIX Congreso Nacional de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Social.

El 2022 finalizó para la Vila Joiosa con el arranque de la adecuación agroforestal de la Malladeta, y el comienzo de las fases 1 y 2 para la recuperación y puesta en valor de las Termas Imperiales de Allon. En total, la Vila Joiosa superó en 2022 los 90 millones de euros de inversión autonómica entre todas las actuaciones realizadas y actualmente en obras, y los 100 millones de euros sumando la inversión municipal y de otras administraciones públicas.