Ya lo decían Los Rebeldes: "Mediterráneo... Eterno verano al sol". Benidorm podría ser perfectamente el escenario en el que se inspiró esa canción porque el 6 de enero la ciudad es un hervidero de turistas y residentes a pleno sol por las calles. Las playas, los paseos, las calles comerciales, las terrazas... cualquier sitio es bueno para pasar este día festivo en el que el buen tiempo y las temperaturas que recuerdan más a primavera o verano invitan a disfrutar de un día de Reyes al aire libre.

Los visitantes no han perdido la oportunidad de pasar este día entre la arena y el agua o en los paseos y parques del municipio. Sobre mediodía, el paseo de Levante era un ir y venir de personas como si de un día de verano se tratara. Muchos de ellos, chaquetas en mano tras salir con ellas desde hoteles o apartamentos; otros muchos ya habían decidido dejarlas en casa antes de pisar la calle.

Leer en una tumbona o en un banco de primera línea, en una terrazas con algo bien frío; tomar el sol sobre la arena en bañador, o hacerlo con ropa a pesar del calor; o, incluso, atreverse a entrar en el mar eran este viernes las escenas más repetidas en las playas. Emilio y Oihane, ambos de Bilbao, saben bien lo que es pasar el día de Reyes en Benidorm. "No es la primera vez que venimos, tenemos residencia aquí y sabemos lo que es venir a Benidorm". Ellos han querido huir del frío del norte de España y disfrutaban este día de Reyes sentados en la playa. "Es otro mundo, se puede disfrutar como si fuera primavera", explicaron. "No tiene nada que ver" de donde vienen.

Como ellos, en casi cada rincón de la playa de Levante y algunas zonas de Poniente se podía ver a gente sumergida en las páginas de un libro. Otros, como si fuera temporada estival o de primavera, habían sacado las sillas y tumbonas de playa y hasta los bañadores para pasar la mañana en la arena. Entre ellos, un grupo de turistas de Valladolid que también conocen lo que es pasar la Navidad en Benidorm. Ahora estarán cinco días y otros años, en lugar de en Reyes, han pasado los festivos de Nochebuena en la ciudad. Los niños eran los más atrevidos metiéndose en el agua e, incluso, jugando y salpicándose.

"No me puedo creer que esté en el agua", decía un joven que se bañaba hasta la rodilla. A pocos metros, Jorge caminaba poco a poco y se pensaba lo del chapuzón. Finalmente sí fue valiente. "Hemos venido porque nuestro hijo está jugando el Campeonato de España de Balonmano y hemos aprovechado para dar una vuelta", afirmaban sus padres José Luis y Carmen. Ellos son de Zaragoza y es la primera vez que visitan Benidorm. "Es muy distinto, no estamos acostumbrados a ver tanta gente, llama la atención", afirmaban. "Nunca habíamos estado en esta zona y nos parece espectacular cuánta gente puede haber un 6 de enero", añadieron.

Como ellos, muchos otros aprovecharon la mañana para pasear por primera línea de playa. El paseo de Levante era este viernes un hervidero de turistas nacionales, pero también de extranjeros. Para ellos, el sol y la temperatura de estos días es un regalo y van vestidos como si fuera pleno verano. En otras zonas de la ciudad la imagen se repite: el paseo de Poniente o el parque de Elche lleno de turistas y también vecinos que han salido a disfrutar del festivo en la calle. Algunos para acompañar a los más pequeños a estrenas los regalos de Reyes: patinetes, balones de fútbol, bicicletas, muñeca, mascotas de juguete que pasean solas... son solo algunos de los objetos que se han visto este viernes por las calles.

Las terrazas de los bares a pleno sol era otro de los lugares más solicitados. Encontrar una mesa vacía en algunos establecimientos de primera línea a mediodía para tomar algo era casi una misión imposible. Disfrutando de la temperatura, dos parejas llegadas de Zaragoza: "Pasaríamos aquí todo el invierno pero venimos un mes". Ellos podrán disfrutar de más días, no solo de este puente de Reyes como otros miles de turistas. Ellos describen Benidorm casi como "un oasis" que ya conocían y al que no renuncian a venir.

La ciudad se encuentra estos días a pleno rendimiento. Hoteles, apartamentos, segundas residencias o campings se han llenado al ser 6 de enero festivo y caer en viernes. Muchos disfrutarán hasta el domingo de la que bien llamada capital turística. "Benidorm... Eterno verano al sol".