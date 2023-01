La segunda edición del Benidorm Fest, el certamen que elegirá al representante de España en Eurovisión 2023, está a punto de dar comienzo. Tras el éxito de la primera edición del festival el año pasado, RTVE acogió ayer la presentación de la a agenda del evento con la participación de los presentadores Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand, quienes buscarán superar los récords de audiencia de 2022.

Durante la presentación, Mónica Naranjo declaró: "Los participantes del Benidorm Fest destacan por su autenticidad. Vamos a sorprendernos muchísimo con algunas puestas en escena". Inés Hernand, quien repite como copresentadora, bromeó sobre su regreso al festival, diciendo: "Me alegra que no me hayáis despedido. El alcalde de Benidorm está a punto de ficharme como edil".

Programa de actividades del Benidorm Fest 2023

No solo la música será el aliciente del Benidorm Fest. La gastronomía será otro punto fuerte en los días en los que se celebrará este evento y la hostelería ya tiene preparado un concurso con el que pretende animar al consumo en los negocios locales al mismo tiempo que los visitantes y residentes disfruten del certamen para elegir al nuevo representante para Eurovisión. Así, una ruta de tapas se une a la listas de actividades que tendrán lugar a finales de enero y principios de febrero con este evento, bajo un lema que a ningún "eurofan" pasará desapercibido.

Domingo 29 de enero: Opening Benidom Fest

María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, también hizo varios anuncios sobre el festival. El Benidorm Fest 2023 comenzará el próximo domingo 29 de enero con una recepción para los participantes en Benidorm, seguida de conciertos a puerta cerrada retransmitidos a través de las redes sociales. Entre las actuaciones se encuentran la Unión Musical de Benidorm, Carlos Higes, Rosa López y la Sociedad Musical La Nova de Benidorm.

Lunes 30 de enero: Euroclub

La programación paralela al festival comenzará el lunes 30 de enero con charlas y diversas actividades en la ciudad Benidorm. Además, para aquellos que no tengan entrada para las galas, habrá conciertos y sorpresas programadas. Ese día actuarán en el Euroclub que se celebrará en el Benidorm Palace: Sara Deop, Carmen Puente, Xeinn, Azúcar Moreno y Nena Daconte. Las entradas para estos conciertos saldrán a la venta hoy a las 12 horas en el portal de venta del Benidorm Fest.

Martes 31 de enero: Primera semifinal

El concurso propiamente dicho comenzará el 31 de enero con la primera semifinal, en la que participarán:

Agoney

Alice Wonder

Aritz

Fusa Nocta

Megara

Meler

Sharonne

Sofía Martín

Twin Melody

Miércoles 1 de febrero

El miércoles 1 de febrero será el turno de los conciertos de Gatika, Karina, Tanxugueiras, Ruth Lorenzo y Guapo Calavera en el Benidorm Palace.

Jueves 2 de febrero: Segunda semifinal

El 2 de febrero llegará el turno de la segunda semifinal con:

Alfred

Blanca Paloma

E'Femme

Famous

José Otero

Karmento

Rakky Ripper

Siderland

Vicco

Viernes 3 de febrero

Finalmente, el viernes 3 de febrero tendrán lugar las actuaciones de Soraya Arnelas, Marta Sango, Gonzalo Hermida, Ronelo y WRS en un concierto al aire libre en la Plaza Triangular de Benidorm.

Sábado 4 de febrero

El sábado 4 de febrero tendrá lugar la gran final del Benidorm Fest 2023, en ella actuarán los finalistas que hayan conseguido el pase en las respectivas semifinales y se conocerá por fin al nuevo representante de España en Eurovisión 2023.