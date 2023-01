Una gran lona que cubra una fachada y no haya más remedio que levantar la cabeza para ver qué es lo que se muestra. La conocida plataforma Netflix lo puso de moda en Madrid y muchas marcas se unieron a tener una promoción "de altura". Y entre ellos está el Benidorm Fest, el certamen de música en el que se elegirá al próximo representante de España en Eurovisión y que celebra su segunda edición este 2023. Los colores característicos, las imágenes de los cantantes que actuarán en las semifinales y el nombre de este evento musical lucen ya en una de las fachadas de la capital madrileña, todo para sumar elementos de promoción a esta cita que en solo un año es conocida mundialmente.

El lugar elegido ha sido la plaza Cristo Rey, ubicada entre las calles de Isaac Peral y Cea Bermúdez, el paseo de San Francisco de Sales y la avenida de los Reyes Católicos. En pleno distrito de Chamberí y en una de las entradas con más tráfico de Madrid. En ese punto, en un alto edificio, se ha desplegado una lona de 22 metros de alto (sobre unos 10 pisos), en la parte alta del edificio y cerca de 8 metros de ancho. En ella se puede ver el logo del Benidorm Fest, la frase "solo una canción llegará a Eurovisión" y la imagen y nombre de los 18 semifinalistas. Para terminar, algo que ya es un lema: "El Festival que quieres".

La iniciativa, según explicó el concejal de Eventos de Benidorm, Jesús Carrobles, forma parte de las diferentes actividades de promoción del evento que organiza tanto RTVE como el Ayuntamiento benidormense y la Generalitat Valenciana. Así, la llegada a Madrid pretende seguir sumando seguidores del Benidorm Fest que se ha convertido ya en una cita muy conocida en su segunda edición. Aquellos que pasen por esta conocida plaza no quedarán indiferentes ante los colores que desprende esta imagen del evento musical.

La celebración del esta edición Benidorm Fest ha empezado ya la cuenta atrás. Hace unos días comenzaba el montaje de los escenarios en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, aunque el secretismo sobre cómo será el "plató" en el que se celebrarán las semifinales y la final es absoluto. Así, no es lo único que ha comenzado a moverse ya. Además de la promoción "in situ" en Madrid, de donde son muchos de los fans de este certamen para elegir al próximo representante de Eurovisión, se suma la que está realizando la propia ciudad en sus calles.

Para empezar, otra "lona digital" se puede ver en el tecnohito de la plaza de la Hispanidad. ¿Qué es un tecnohito? Una torre circular de 18 metros llena de pantallas LED que forman un gran lienzo donde proyectar imágenes. Y ahí es donde se están viendo ya también fotogramas relacionados con el Benidorm Fest. El edil de Eventos indicó que "se va a proyectar también en las diferentes pantallas que tenemos en la ciudad". Con todo, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, el municipio también promocionará el Benidorm Fest, uno de los eventos que se ha convertido ya en todo un polo de atracción turística. Uno más.

El evento ha dado a conocer ya a sus semifinalistas, esos que aparecen en la gran lona instalada en Madrid para que aquellos que pasen por allí vayan reconociendo quiénes son. También qué actividades se van a realizar de forma paralela a las semifinales y la gran final. El Benidorm Fest se celebra del 29 de enero al 4 de febrero. Las semifinales serán el 31 de enero y día 2 de febrero; la final el día 4. Entre medias, conciertos, actividades o una ruta "TapaFest".

Así, este año habrá encuentros y conciertos abiertos al público, previo pago de la entrada, eso sí. Por ejemplo de los conciertos que tendrán lugar en el Benidorm Palace los días 30 de enero y 1 de febrero y que incluirán las actuaciones de Sara Deop, Carmen Puente, Xeinn, Azúcar Moreno, Nena Daconte, Gatika, Karina, Tanxugueiras, Ruth Lorenzo y Guapo Calavera, entre otros. Además se realizarán algunos precisamente delante del tecnohito.