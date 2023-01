La contención de la inflación en España invita a ser optimistas con respecto a la evolución de este mercado, aunque el hecho de que la misma continúe disparada en otros países de Europa que también nutren de turistas a la provincia de Alicante hace que empresarios y destinos se mantengan en alerta. "Hay mucho trabajo por hacer", coinciden en trasladar distintas fuentes.

Entre los principales motivos por los que el sector se mantiene expectante se encuentra el cambio de tendencia que se está observando con respecto a la contratación de vacaciones en Reino Unido, el mercado internacional con mayor volumen de viajeros a destinos como Benidorm y otros puntos de la Costa Blanca.

La patronal de agencias de viaje británica ABTA ha trasladado que uno de cada tres británicos que viajará en 2023 al extranjero lo hará mediante la modalidad de "todo incluido", cuyas reservas están aumentando un 40% entre los menores de 44 años y hasta en un 57% entre las familias jóvenes de ese país.

¿El motivo? La inflación en este país continúa en registros que superan los dos dígitos --alcanzó el 10,5% en diciembre, uno de sus máximos en 40 años--, lo que hace que las familias tengan presupuestos más ajustados para viajar y que, a pesar de no querer renunciar a sus vacaciones, quieran hacerlo con paquetes cerrados para no disparar el gasto en el destino.

Leire Bilbao, gerente de la Fundación de Turismo Visit Benidorm, ha explicado que este cambio de tendencia podría obligar a la ciudad turística, una de las grandes receptoras de británicos, a reajustar su oferta para incrementar los paquetes "all inclusive" y ha alertado de que, si no se da respuesta a esta demanda, "probablemente lo harán otros y se llevarán esta parte del pastel".

Sobre todo, teniendo en cuenta que la conectividad aérea del aeropuerto provincial con Reino Unido todavía está por debajo de los datos de 2019, con un 10% menos de asientos programados por las diferentes compañías aéreas hasta el mes de octubre.

Empresarios consultados sobre esta tendencia han destacado que "lo importante es que los turistas vengan", mientras que la patronal hotelera Hosbec ha minimizado el impacto que este cambio de tendencia podría tener, afirmando que la oferta de "todo incluido" en destinos como Benidorm es "muy ajustada, en torno a un 25%", por lo que no creen que vaya a acabar imponiéndose.

A pesar de ello, el temor sigue sobrevolando a los principales destinos, sobre todo porque el crecimiento del "todo incluido" traería aparejada una notable reducción del gasto de los viajeros en hostelería, restauración, comercial o de otros ámbitos, como los parques temáticos o la oferta lúdica.

Algo en lo que han coincidido distintos actores turísticos presentes en esta primera jornada de Fitur es que el año 2023, en términos generales, será un año "muy bueno" y el que permitirá consolidar la recuperación auspiciada ya en 2022, aunque no será gratuito.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, ha manifestado que "va a ser un año complicado, de mucho trabajo, pero venimos de tres años tan malos que por fin podemos afirmar que sí o sí ese escenario se ha superado. La parte sanitaria, que es la que verdaderamente nos da miedo, ha pasado y para la parte económica tenemos muchas herramientas para poder gestionarla".

Lo mismo ha trasladado el presidente de la patronal, Fede Fuster, quien ha destacado que el 23 va a ser "por fin un año completo de normalidad, en el que se va a ver el cambio real y donde la facturación va a estar por encima de 2019. La rentabilidad, ya veremos".

Entre las múltiples reuniones, visitas y presentaciones que se han desarrollado en la primera jornada de Fitur, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha mantenido un encuentro con la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo.

Ambos han recordado que la Comunidad tiene asignados 147 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo de distintos proyectos de sostenibilidad.

Durante el encuentro, Morillo ha destacado las acciones de apoyo al sector que la Comunidad Valenciana está llevando a cabo, así como "el esfuerzo por mejorar el producto, diversificar la oferta y extender la temporada".

Y, por último, se ha puesto al lado del sector en sus reivindicaciones ante el Gobierno central para mejorar las condiciones del programa del Imserso: "Entiendo las críticas de los hoteleros y trabajamos con el ministerio correspondiente para mejorar el programa; en nosotros siempre van a encontrar un aliado que lo que quiere es mejorar las condiciones de este programa y que se adapte y se modernice con las demandas actuales que tiene el sector y también los propios usuarios de este programa".

Crece el impacto del turismo en la economía

La plaza central del estand de la Comunidad Valenciana ha acogido este miércoles la presentación del estudio de Impacto del Turismo en la economía, elaborado por Exceltur y Turisme Comunitat Valenciana. El análisis constata una notable reactivación de la actividad económica vinculada al turismo desde el tercer trimestre de 2021 y que llevó al año 2022 a situarse en niveles incluso por encima de los de 2019 con respecto a la aportación que la actividad turística hizo al PIB.

En concreto, el pasado año, el turismo generó algo más de 19.400 millones de euros, lo que supuso un 15,8% de aportación al PIB de la Comunidad, frente a los 12.775 que se produjeron en 2021 (el 11,3% del total) debido a las restricciones a la movilidad como consecuencia de la pandemia.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ha destacado la senda de recuperación por la que transita la Comunidad y ha alabado algunas de las medidas que se han puesto en marcha por parte de la Generalitat, como el Bono Viatgem, aunque no ha dejado escapar la ocasión para reprochar ante Colomer la aprobación del impuesto turístico promovido por el Botànic, a su juicio, "el único punto negro: castigarnos con un impuesto innecesario cuando aún estamos saliendo de la recesión". "Desgraciadamente, no has podido ganar la batalla contra la ecotasa", le ha espetado al secretario autonómico, uno de los cargos del Consell más beligerantes contra este impuesto.