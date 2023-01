Un verano que puede ser de oro y cuyas reservas previstas están ahora mismo por encima de las que había en 2019. El sector turístico tiene ya puestos los ojos no solo en el arranque de temporada en los próximos meses sino en la temporada estival que puede marcar de verdad la vuelta a la normalidad tras la pandemia. Así, los datos reflejan que los turistas nacionales e internacionales tienen como destino preferido Benidorm, la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana y empiezan a planificar ya sus viajes para los meses de verano, hasta septiembre u octubre.

"El volumen de reservas para el verano de 2023 está por encima de las de 2019", confirmó a este diario la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. Y así lo ha corroborado el sector en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) donde se ha podido "tomar el pulso" con todos los sectores implicados en el turismo de cuáles son las sensaciones a principios de año sobre lo que ocurrirá en verano y también el resto de meses.

Pero antes del verano, una de las primeras grandes cita en el calendario es la Semana Santa. La responsable de Hosbec explicó que, en este caso, es mucho más difícil conocer cómo se comportará el mercado en los diferentes destinos, aunque los vacacionales como Benidorm será donde más movimiento se registre. "Son cinco días de vacaciones muy condicionados a la situación meteorológica" que se dé en esas fechas. Sobre todo, para el mercado nacional. "Una parte del internacional ya ha reservado pero el resto decide en los últimos 15 días", indicó Montes. Aunque esperan que el resultado de la "última hora" sea positivo.

Por otra parte, ¿será 2023 el año de la recuperación turística? Parece que la sensación que tiene el sector es que sí lo será a pesar de las "amenazas" a las que tendrá que enfrentarse este año como la inflación o el aumento de costes. Y así empieza a reflejarse en los datos de previsión que maneja la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, que certifican un crecimiento en el número de reservas y en la cifra total de ventas que superarán a las de 2019.

Así lo ha explicado el presidente de la entidad, Fede Fuster, al realizar balance de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid. Este año, "será el de una extraordinaria normalidad tan deseada durante tantos meses". Porque aunque todo hacía apuntar a que sería en 2022 cuando se volverían a alcanzar cifras récords, no fue así finalmente. El balance del pasado año "no ha sido negativo" pero sí estuvo "muy condicionado" en el primer trimestre por la ola de Omicrón, indicó Fuster.

El sector tiene el ojo ya puesto en 2023 como el punto de inflexión que haga volver a las cifras de uno de los mejores años del turismo como fue 2019: "En 2023 volveremos al crecimiento en número de reservas y la cifra total de ventas superará sin duda a las del 2019". Así lo muestran "ahora mismo todos los indicadores adelantados y toda la representación empresarial que se ha trasladado a Fitur lo corroboran en las reuniones de trabajo". En este evento turístico, Hosbec ha podido "pulsar" las sensaciones de los diferentes componentes de la cadena de valor turística y en todos ellos las percepciones son "muy positivas".

Pero el comportamiento de la demanda no es lo único a tener en cuenta. En el otro lado de la balanza se sitúan las amenazas que Fuster tiene claras: "La rentabilidad seguirá mermada lastrada por la inflación y el impacto del exorbitado precio de los suministros, muy especialmente los energéticos y los de la cadena alimentaria, componente esencial del producto vacacional". Por ello, "los principales retos serán el control de costes, la correcta dimensión de los recursos humanos, disponiendo además de los trabajadores necesarios y preparados, y la mejora y creación de nuevos productos turísticos cada vez más demandados por los turistas".

Promoción de productos turísticos

En cuanto a productos, en Fitur se ha trabajado sobre la mejora y potenciación del segmento familiar, de los eventos musicales y deportivos, así como del apartado gastronómico. Para el presidente de Hosbec es determinante la "especialización y diversificación de atractivos para seguir compitiendo en un mercado turístico".

Y como oportunidades, los operadores desplazados a Fitur han contrastado y destacado el potencial y movimiento del mercado norteamericano. Fuster ha comprobado como es "un mercado muy activo con un dólar muy favorable para el cambio en zona euro, y que se está moviendo con fuerza en estos momentos tanto en el segmento urbano como en el vacacional". Esta línea de trabajo encaja en las opciones que tienen tanto los aeropuertos de Valencia como Alicante para poder poner en marcha conexiones directas con Estados Unidos.

La sostenibilidad no ha estado exenta de múltiples referencias en la feria celebrada en Madrid. Fuster ha referido en su resumen "la gran fortaleza de la planta hotelera en materia medioambiental que se ha convertido en una exigencia social y empresarial. No hay vuelta atrás. Quién no se comprometa por un turismo responsable, tanto empresas, destinos como consumidores, no tienen futuro". Y por último en la sostenibilidad también se encaja el riesgo de las "tasas turísticas" que pueden comprometer esta recuperación "porque se venden con criterios de sostenibilidad cuando en realidad no son más que impuestos que graban dos, tres y cuatro veces la misma actividad sin ningún sentido ni objetivo".