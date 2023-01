«Estamos cansados de escuchar que vivimos muy cómodos con nuestros padres, que si estamos como si viviésemos en un hotel, que lo tenemos todo hecho, que somos vagos, malcriados... La gente no tiene ni idea». Natalia López tiene 28 años, vive en un municipio de la Marina Baixa y protesta cuando le preguntas por qué todavía no ha volado del nido. Como muchos jóvenes de su generación, estudió un grado universitario, habla inglés al nivel de cualquier español medio, tiene buena presencia, pero sigue sin encontrar mejor trabajo que el de dependienta en tiendas de ropa o camarera, en ocasiones, por menos horas dada de alta de las que realmente trabajará. «¿Tú crees, de verdad, que a mí no me gustaría vivir sola?».

Su queja es fiel reflejo de la situación que viven a diario cientos, miles de menores de 30 años, en la provincia de Alicante. Una situación de constante incertidumbre por el futuro y que en los últimos dos años se ha visto empeorada por acontecimientos que nos han sobrevenido y que no hemos podido hacer nada por evitar: la pandemia de coronavirus, la invasión rusa de Ucrania y, ahora, todos los efectos derivados de ambas, especialmente la brutal inflación que ha disparado el coste de la vivienda, la energía y los productos básicos. La cesta de la compra se dispara hasta un 50% en cinco meses en la provincia La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía de España con menor porcentaje de jóvenes emancipados, por detrás de Canarias. Sólo el 11,8 por ciento de las personas de entre 20 y 30 años de edad vive fuera del hogar paterno, lo que traducido a cifras totales significa que más de 160.000 menores de 30 de la provincia no han iniciado todavía un proyecto de vida independiente. Así se refleja en el informe que elabora semestralmente el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, en el que además se observa cómo la situación, lejos de arrojar optimismo, ha ido empeorando en los últimos dos años: del 19% de jóvenes emancipados que había al término de 2019 a un 11,8% en el último informe publicado, cuando la media en el conjunto del España alcanza el 15,6%. ¿A qué se debe una tasa tan baja de emancipación? Informes y expertos coinciden en señalar al alto precio de la vivienda como la principal barrera, en una provincia donde además se nota más que en muchas otras por el peso del turismo. David Ruiz trabaja en una conocida inmobiliaria de Benidorm, a la que a menudo recurren jóvenes para informarse sobre sus posibilidades de comprar o alquilar un piso para poder independizarse. Según explica, hasta hace unos años era relativamente sencillo obtener financiación para comprar una vivienda, pero tras la anterior crisis inmobiliaria los bancos cortaron el grifo, lo que obliga a cualquier comprador a tener el respaldo de una buena hucha. «Si no tienes como mínimo 30 o 35.000 euros ahorrados, es prácticamente imposible comprar una casa», mantiene este profesional. Y si a eso le sumas el encarecimiento de las hipotecas, tras las últimas subidas del tipo de interés aprobadas por el Banco Central Europeo, tener una vivienda propia acaba por ser una utopía. Las hipotecas variables suben de media 178 euros al mes Opción B: alquilar. El salario medio de las personas jóvenes en la Comunidad se sitúa en 857 euros, un 3% menos que el año anterior, según los datos que maneja el Consell Valencià de la Joventut. El Observatorio de Emancipación cifra el precio medio del alquiler en España en 848 euros, mientras que una persona joven tan solo estaría en disposición de asumir un pago de 320 euros para no ir más allá del porcentaje máximo de sobreendeudamiento que recomienda el Banco de España. Dicho de otro modo: sería imposible contratar uno de estos pisos si no es compartido. A todo ello se suma otra traba. «Hay muchas localidades de la provincia donde no solo es que los pisos de alquiler sean carísimos, sino que es que no hay, porque prácticamente toda la bolsa de viviendas se destina al alquiler turístico», ahonda el agente inmobiliario David Ruiz. La edad para volar El último dato sobre emancipación juvenil ofrecido por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, indica que la media de edad a la que se independizan los jóvenes en España es a los 29,8 años, más de tres años por encima de la media europea, que es de 26,7, y a un abismo de los países con la población más precoz a la hora de volar del nido: Suecia, con una media de 17,5 años; Luxemburgo, donde se marchan de caso a los 19,8 años de media, y Dinamarca, en tercera posición, con 21,2 años. Los "ninis" se desploman en la provincia por alargar su formación: solo el 5% ni estudia ni trabaja, el mínimo en dos décadas El "precio" que han de pagar muchos de nuestros jóvenes por permanecer durante un tiempo más prolongado en el hogar paterno no es baladí y ha provocado un importante cambio de tendencia con respecto a las últimas décadas: ya apenas existen "ninis" pero cada vez hay más "sisis". Esto es, jóvenes que estudian y trabajan a la vez para ayudar a las familias a costear sus gastos. En la Comunidad Valenciana, el 32,5% de los menores de 30 están en esta situación, tras registrar un incremento interanual de cinco puntos. Dicho en otras palabras: más de 62.000 jóvenes de la provincia reparten su tiempo entre la formación y el empleo. 17.300 peticiones para optar a los 250€ de ayuda al alquiler La Generalitat Valenciana ha recibido alrededor de 17.300 peticiones para poder optar al bono de 250 euros mensuales para ayudar a los más jóvenes a pagar el alquiler, una convocatoria cuyo plazo de solicitud todavía está abierto y finaliza el 31 de octubre. Hasta la fecha, ya se han cursado más del doble de las solicitudes que el Consell preveía que podría recibir, cifradas en su día en una horquilla entre las 7.000 y las 10.000. La Conselleria de Vivienda ha resuelto esta misma semana los primeros pagos, concediendo las 700 primeras ayudas y requiriendo a otras 2.300 personas a subsanar distintos errores.