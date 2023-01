Norberto, Clara, Eloy, Juana, Fernando o Margarita nunca imaginaron que la Generalitat Valenciana podría convertirse algún día en el peor casero del mundo. Así al menos lo piensan ellos, después de llevar meses intentando encontrar un interlocutor que solucione los problemas del edificio donde viven, un inmueble público de viviendas tuteladas ubicado en la Cala de Benidorm, sin conseguir que nadie les haga caso.

«Es que no nos cogen ni el teléfono», lamentan los residentes, todos ellos con edades comprendidas entre los 70 y los 95 años y que ahora, desesperados, han optado por denunciar públicamente su situación porque están «hartos de aguantar».

Aunque el edificio acumula numerosos desperfectos por la falta de mantenimiento por parte de la EVha, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo —«En catorce años, nunca han pintado», afirman—, hay dos problemas que les preocupan por encima de todos: las continuas averías de los ascensores y la rotura del portón del garaje, algo que, a su juicio, les deja «totalmente expuestos» y compromete enormemente su seguridad.

Una inundación en el sótano

Un episodio de lluvias ocurrido durante la madrugada del pasado 3 de diciembre inundó por completo el sótano -2 de este edificio, los pasillos y el hueco de los ascensores, al no funcionar correctamente la bomba de achique.

La importante acumulación de agua obligó a los residentes con plaza en este segundo sótano a sacar a duras penas sus coches y tener que solicitar ayuda para evacuar el agua que se había acumulado.

La consecuencia más grave de todo aquello fue que, al anegarse el hueco de los ascensores, uno de ellos sufrió numerosos desperfectos que obligaron a clausurarlo, mientras que el único que quedó en funcionamiento, el más pequeño de los dos, ha sufrido desde entonces varias averías.

Desde que ocurrieron los hechos, hace casi dos meses, Norberto Morante y Clara Beraha, presidente y vicepresidenta de la asociación de vecinos, han enviado media docena de correos electrónicos y han intentado contactar «muchísimas veces» con la entidad de vivienda por teléfono, sin haber obtenido hasta ahora ninguna solución.

«No nos cogen el teléfono, no responden a los correos, no sabemos a quién tenemos que recurrir para que esto funcione... Estamos desesperados porque no hay quien nos escuche y no nos merecemos vivir así», lamentan.

Porque, al margen de las molestias de tener un único ascensor para más de 70 vecinos y 40 viviendas distribuidas en diez pisos, el mayor perjuicio es que muchos mayores que viven en los pisos más altos no se atreven a salir de casa por miedo a que se rompa el único elevador que funciona y no puedan volver.

«Yo estoy ágil porque ando todos los días más de diez kilómetros, pero tengo algunos vecinos que han dejado de salir porque no se atreven», explica Eloy, un inquilino de 81 años que reside en el octavo. «A mí el otro día estuvo a punto de tener que venir a buscarme mi hija y llevarme a su casa, porque cuando volví de comprar se había parado el ascensor y no sabíamos si volvería a marchar», añade Margarita, que también vive en el octavo y necesita la ayuda de una muleta para andar.

¿Y si pasara algo?

Al margen de las molestias del día a día, otro de los temores de estos mayores es que le pasara algo a alguno de ellos y no pudiesen acudir a auxiliarlo.

«Somos personas muy mayores, que tomamos muchas medicinas y tenemos nuestros achaques», explica Juana, de 83 años, que utiliza habitualmente un andador y que comparte vivienda en el segundo piso con su marido, de 88 años. «Nosotros no vivimos muy arriba, pero tampoco podríamos bajar o subir andando. Tienen que arreglar esto sí o sí», defiende.

A esta reclamación se une la del portón del parking, que lleva roto más de seis meses y que, por tanto, permanece abierto de par en par de noche y de día.

«Se ha metido gente a dormir, nos han pinchado ruedas de los coches,... ¿Qué pasaría si por ejemplo en vez de pinchar las ruedas le prendieran fuego a un coche?», alertan.

Por último, estas personas mayores lamentan que en cualquier comunidad de vecinos estos problemas «se habían solucionado en cuestión de días, mientras que nosotros llevamos meses. ¿Por qué? Pagamos nuestro alquiler igual que cualquiera, 240,96 euros al mes, además de los gastos, los seguros, todo lo que nos piden,... ¿Por qué no nos hacen caso?».