Quedan horas para la primera semifinal del Benidorm Fest en la que se elegirán a los primeros cuatro semifinalistas y los detalles de cómo será la gala de este martes empiezan a desvelarse. Para empezar, en qué orden actuarán los nueve artistas de los 18 que aspiran a ser el próximo representante de España a Eurovisión. Además, la organización desveló quiénes serán los artistas invitados: los cantantes Edurne, Mónica Naranjo y Leo Rizzi.

Quién será el primero en subirse al escenario del Benidorm Fest en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm y quién cerrará la semifinal era uno de los datos más esperados del día. El orden lo ha desvelado María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, en el mirador de El Castell de Benidorm junto a los presentadores de la semifinal, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez y los encargados del programa "La Noche del Benidorm Fest", Miki Núñez (cantante y representante a Eurovisión en 2019) y Aitor Albizua.

La semifinal la arrancará Sharonne, seguida de Aritz,, Sofía Martín, Agoney, Megara, Alice Wonder, Meler y cerrará Fusa Nocta. Los presentadores del evento no quisieron mojarse sobre los artistas y el orden en qué cantarán pero Vázquez sí destacó algo: "Como todos son buenos, da igual cómo ordenes la macedonia, va a estar buena igual". Hernand añadió: "Abriendo Sharonne y cerrando con Sayonara, 'guau'".

Pero no fue el único "secreto" que se ha desvelado este martes con el "sky line" de Benidorm de fondo. Los cantantes Edurne, que participó en Eurovisión en 2015, y Leo Rizzi actuarán como artistas invitados en la gala del Palau.

Rizzí si estaba presente en el acto bajo un intenso sol en Benidorm. "Mi actuación será muy emotiva". Destacó que cuenta con una "buen" grupo alrededor de bailarines. El cantante no pudo evitar la pregunta: "¿Has pensado en presentarte al Benidorm Fest?" A lo que contestó que "aún no lo he pensado, quizá más adelante, quién sabe".

Sí indicó que "es un gran trampolín" para los artistas y que el certamen musical se está convirtiendo "en algo muy completo, con mucha variedad y algo muy profesional". Y lanzó una exclusiva: "Haría un proceso de composición con Alice Wonder. Se lo voy a proponer". El público aplaudió.

Pero, ¿qué más se sabe de la primera semifinal? Pocos más detalles quisieron dar los presentes. Eizaguirre solo indicó que "va a haber sorpresas. Todas las candidaturas han apostado muy fuerte y vienen a por todas. Así argumentó que "cada edición del Benidorm Fest va a ser única e irrepetible". ¿Habrá un espectáculo más vistoso? Por supuesto porque "el escenario es más grande, por tanto las puestas en escenas son más grandes y más trabajadas".

Tras conocerse estos datos, de los mas esperados por los "eurofans", el acto celebrado en el castillo de Benidorm sirvió para conocer las primeras impresiones de los presentadores. Entre ellos, las de Inés Hernand, quien acudió al acto vestida con un albornoz y una toalla en la cabeza como si acabara de salir de la ducha. Pero todo tenía un sentido: "Es un homenaje a Palomo Spain que vistió así a Rita Ora para los MTV EMA".

Su estilo chocaba de frente con el del resto de encargados de presentar el Benidorm Fest: "Parecéis el reparto de los Serrano", les ha dicho Hernand entre risas. Ellos tenían respuesta: "La toalla de nuestro hotel no nos daba para tapar tanto".

Más allá del "beef" entre ellos y los guiños, los que serán los encargados de conducir la primera semifinal del Benidorm Fest desvelaron algunas claves de lo que ya han podido ver en los ensayos. "Es muy fuerte lo que está pasando otra vez", indicó Hernand. Para ella, que ya estuvo en la primera edición del festival, no hay que "crear expectativas" sino que hay que "dejarse llevar". Recalcó que este año "hay propuestas muy diferentes" y que los artistas "están dejándose la piel, el tiempo y el esfuerzo" para ofrecer el mejor espectáculo. "Desde el minuto cero, vamos a ser "trending topic" mundial".

El otro presentador, Rodrigo Vázquez explicó que "los ensayos nocturnos están funcionando muy bien" y destacó el "gran trabajo para ofrecer el mejor espectáculo posible". Hay "talento de sobra". Además destacó el "buen rollo" que existe: "Es como una excursión de fin de curso de una semana".

Núñez y Albizua tendrán otro papel: el de "ser los ojos de todos los que no hayan podido venir". Ellos "hablaremos con los aspirantes antes y después y estaremos en varios puntos" para conocer el ambiente que se vive con el Benidorm Fest.

Un jurado con mayoría internacional

María Eizaguirre habló sobre el jurado de este año y los criterios para la lección de cinco representantes internacionales y solo tres nacionales. El pasado año la presencia de profesionales españoles era mayor: "El representante de España en Eurovisión se enfrenta a votaciones de todos los países. España no puede votar a su propia candidatura". Un criterio que ha pesado para elegir al jurado del Benidorm Fest: "Hay que tener claro no solo lo que nos gusta a nosotros sino lo que se valora y se tiene en cuenta fuera".

La responsable de RTVE explicó además que los criterios que se seguirán son los "marcados por el comité de expertos" entre los que estarán la puesta en escena, la canción y todos los elementos que "darán paso a Eurovisión".