No hay Benidorm Fest sin eurodrama y eso quedó muy claro en la pasada edición del festival. Ahora, como no podía ser de otra forma, la historia se repite pero, en este caso, poco tiene que ver con las votaciones.

La polémica ha puesto en el foco tan solo unas horas antes de subir al escenario a Fusa Nocta, que defenderá esta noche "Mi familia" en la primera semifinal y que parte como una de las favoritas para llevar la bandera española al Festival de Eurovisión 2023 que se celebrará en Liverpool.

Para desgranar este eurodrama hay que remontarse a principios del mes de diciembre, cuando Josh Huerta, uno de los bailarines de Chanel, denunció públicamente que había algunos aspirantes del Benidorm Fest que estaban buscando bailarines gratis.

De hecho, la propia Chanel se hizo eco de la queja de su compañero: "El trabajo de los bailarines ha de ser remunerado". Pero aunque en aquel momento no se supo a cuál de los participantes del Benidorm Fest 2023 apuntaban estas críticas, Fusa Nocta ha acabado confesando.

La de Gandía ha pasado por la Red Room, el podcast del también polémico Malbert, que ya puso a Aritz en el punto de mira por su crítica a la canción de Agoney y a Blanca Paloma. En la entrevista, el creador de contenido le preguntó sin pelos en la lengua si es ella la que intentó fichar a bailarines gratis y a Fusa Nocta no le quedó más remedio que confesar: "Sí, va por mí. Yo no tengo dinero y sé que no es una excusa, pero ponen a cualquiera en un punto en el que dices, ¿y ahora qué hago?", explicaba la cantante.

La respuesta de Malbert, que insistió en que el trabajo de los artistas y también de los bailarines debe remunerarse de manera justa, encontró el salseo que buscaba de la valenciana: "Yo quiero darlo todo en mi actuación y no les estoy obligando a que estén conmigo. Les estoy dando una oportunidad", explicó.

Sin embargo, Fusa Nocta rectificó y tras sus argumentaciones explicó que ha encontrado la financiación necesaria para su actuación y que sus bailarines cobran como cualquier trabajador.