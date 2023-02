Agoney llegó y triunfó. Esta vez no hubo dudas y el canario aunó el favor del jurado profesional y del público con su ‘Quiero arder’ y se alzó como claro ganador de la primera semifinal del Benidorm Fest. Junto con el ex de Operación Triunfo pasaron a la gran final del sábado Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara.