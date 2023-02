Tras vivir anoche intensamente la primera semifinal del Benidorm Fest la música sigue y sigue durante toda la semana en la capital turística de la Comunidad Valenciana.

Benidorm es esta semana la capital de la música de nuestro país y, aunque hoy no haya gala, los amantes del festival pueden disfrutar el Euroclub 02. Estos conciertos que se celebran en la discoteca Penélope arrancaron el pasado lunes con las actuaciones de Sara Deop, Jvel, Noan, Carmen Puente, Álvaro Montes, Xeinn, Laura Low, Adonay Santana, Nena Daconte y Azúcar Moreno.

Conciertos hoy en Benidorm

Para la segunda edición del Euroclub, la organización del festival ha programado gran cantidad de actuaciones entre las que sin duda destacan las de Ruth Lorenzo, Tanxugueiras y Karina. A las 20.00 horas tendrá lugar el tradicional photocall y a las 21.00 horas darán comienzo las actuaciones.

Ruth Lorenzo ya sabe lo que es Eurovisión, ya que fue la representante de nuestro país en 2014. La murciana quedó en el puesto 10 con su canción ‘Dancing in the rain’ con una preciosa puesta en escena. Ahora combina el mundo de la música con un nuevo proyecto profesional en la televisión, y es que será la presentadora del nuevo talent show de La 1 ‘Cover Night’.

Tanxugueiras saltaron a la fama en la primera edición del Benidorm Fest donde quedaron en tercera posición pese a que fueron las favoritas del público.sAbela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro forman este trío que apuesta por revolucionar la música tradicional gallega.

¿Quién no conoce a Karina? La cantante que representó a España en Eurovisión en 1971 con su tema ‘En un mundo nuevo’ (y quedó segunda). Pero no sólo eso, Karina quería presentarse como candidata al Benidorm Fest pero no fue seleccionada. Su título ‘Ni galáctica ni sideral’ no fue seleccionado para participar en el show de este año.

Más actuaciones

Además de estas tres cabezas de cartel, los amantes del Festival de Eurovisión y de la Música también podrán ver sobre el escenario de la discoteca Penélope a K!ngdom, Gatika, Ernesto Alonso, Borja Escalona, Juana, Juanma Fernández y El guapo calavera.

Todo para abrir boca de cara a la segunda semifinal de mañana que tendrá lugar en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm a partir de las 22.50 horas. Será el momento de ver las actuaciones de Alfred, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco.

De esta semifinal saldrán otros cuatro finalistas que se unirán a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara en la gran final del sábado.