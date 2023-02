Eran casi las 23.00 horas cuando daba comienzo la primera semifinal del Benidorm Fest en La 1. Una intro de recuerdo de la primera edición del festival que elegirá al representante de España en Eurovisión y arrancaba el show. El SHOW con mayúsculas. No podía ser otra la que rompiera el hielo que ella: Mónica Naranjo. Una de las cantantes más aclamadas de nuestro país y que en esta edición también se estrenaba como presentadora del festival.

Mónica aparecía enfundada en un precioso mono negro con capucha negra que cubría su cabeza e interpretaba la famosa canción ‘Diva’ de Dana Internacional, ganadora del Festival de Eurovisión en 1998. Su voz, su interpretación y toda ella son un auténtico espectáculo que culminó al final de su actuación cuando se quitó la capucha y dejó ver su nuevo look: un color rubio platino con el que no la habíamos visto ahora ahora.

La cantante apostaba por un corte de pelo más corto que el que habíamos visto en días previos y acertaba. ¿Qué no le queda bien a esta mujer? La hemos visto con la mitad de la cabeza rubia y la otra morena, morena del todo, castaña y ahora rubia platino, y nos gusta con todas.

Inés Hernand también fue protagonista por su pelo

Inés Hernand ya nos sorprendió en la rueda de prensa previa a la primera semifinal del Benidorm Fest cuando se presentó en el Castillo de Benidorm envuelta en un albornoz (glamouroso), toalla en la cabeza y tacones negros. Sus looks no dejan indiferente a nadie pero nos tenía guardada una sorpresa para la gala.

La madrileña apostó por un vestido rosa al más puro estilo diva de Hollywood de los años 50. El latex era el protagonista de este look que completó con unos manguitos en los brazos y una especie de batín pomposo y un poco transparente con plumas en los bajos y en los puños.

Pero lo que sin duda no dejó indiferente a nadie fue su pelo, o mejor dicho su peluca. Un gran postizo en tono castaño con ondas muy marcadas del mismo estilo años 50 que sin duda fue el protagonista de su look. Y no tanto porque fuera una peluca, si no porque era muy (demasiado) evidente que lo era, al fijarse en la frente de la protagonista…

alguien está viendo la peluca de Inés Hernand?? pic.twitter.com/xDW4fIb3XE — aitor martín (@AitorrMartinn) 31 de enero de 2023

En resumen, dos divas que se subieron al escenario del Benidorm Fest y dieron un maravilloso espectáculo.