Ha llegado al Benidorm Fest 2023 como un huracán. La vitalidad y simpatía de Gloria Trevi han conquistado a Benidorm tanto como la localidad alicantina ha fascinado a la estrella mexicana.

La rueda de prensa de esta mañana, en la que ha participado junto al cantaor flamenco Miguel Poveda y la dircom de RTVE María Eizaguirre, ha dado buena muestra de que la también actriz, productora, compositora y empresaria no deja a nadie nunca indiferente.

La diva gay, a pocos días de cumplir 55 años, se encuentra en un gran momento profesional, digno de elogio para alguien que ha tenido que afrontar duros reveses en su vida, como la muerte de su hija de solo dos meses de edad o su encarcelamiento durante cuatro años por unos delitos que no había cometido. Su hijo Ángel, de hecho, nació mientras ella estaba entre rejas.

El escándalo de Gloria Trevi y Sergio Andrade

Gloria Trevi alcanzó gran popularidad en España por sus apariciones en el recordado programa "Un, dos, tres" de Chicho Ibáñez Serrador.

En 1999 tanto ella como su marido, el productor Sergio Andrade, fueron detenidos por presuntamente haber secuestrado y violado a menores.

Tras pasar diez meses prófugos de la Justicia, la pareja, junto a otra acusada, fueron arrestados en Rio de Janeiro y trasladados a Brasilia, donde permanecieron presos y batallando legalmente para no ser extraditados a México por temer por sus vidas.

Más de tres años después, Gloria Trevi, que tuvo a su hijo Ángel Gabriel en la prisión, decidió ser enviada a su país natal de forma voluntaria y ser juzgada.

Tras 4 años, 8 meses y 8 días en prisión, el 21 de septiembre de 2004 fue absuelta y exonerada de los delitos de rapto y corrupción de menores. La sentencia consideró «insuficientes» las pruebas presentadas en su contra.

A su salida de la cárcel retomó con éxito su carrera artística. Hoy cuenta con 9 millones de seguidores en Facebook, 5 millones en Instagram y otros tantos en Twitter.

¿Una nueva denuncia?

Hace solo tres semanas, encontrándose en España para grabar la entrevista con Risto Mejide que se emitió este pasado martes, el oscuro pasado volvió a tocar su puerta. La revista Rolling Stone publicó que se había presentado una nueva denuncia contra ella y su exmarido.

El comunicado de Gloria Trevi

Tras conocer esa publicación, la diva gay mexicana publicó en sus redes sociales un comunicado que reproducimos íntegro a continuación:

"Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia. Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya una corte en México examinó minuciosamente, durante un proceso de casi cinco años, todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado, por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso".