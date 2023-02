Las conversaciones de WhatsApp son un género literario propio. En un pantallazo, quedan plasmadas historias capaces de emocionarte, hacerte reír, cabrearte o como en este caso, romper cualquier frontera. Esta vez, el relato tiene de telón de fondo el Benidorm Fest, evento que se está celebrando en estos momentos en la capital de la Costa Blanca y al que ha asistido uno de los participantes en este viral intercambio de mensajes, Álvaro Onieva.

El joven se encontraba hablando con su tía por la archiconocida aplicación de mensajería y la mujer se interesó por la situación de su sobrino. El fragmento de la conversación que ha sido compartido empieza a partir de la respuesta del joven, que informó a su tía de que estaba "ya dentro", en referencia a que ya se encontraba en el interior del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, recinto donde se celebra el festival.

Para dar fuerza a sus palabras, el autor de la publicación adjuntó una fotografía tomada en el momento para mostrar a su tía en qué lugar del público se encontraba. Ella respondió con una polivalente expresión que sirve para todo: "¡Anda!", a la que añadió una pregunta relacionada con la imagen que le había mandado su sobrino, y que es la responsable de que esta conversación se haya convertido en un enorme fenómeno viral en menos de 24 horas.

La ocasión la pintaban calva

"¿Y tanto calvo?" fue la duda espontánea que no pudo evitar hacer la mujer a su sobrino al observar la foto. Por lo que se vislumbra en la captura de pantalla, varios hombres sin pelo en sus cabezas se encontraban en el instante en el que el joven tomó la foto cerca de la posición y sus calvas aparecen en primer plano, circunstancia que por alguna razón llamó la atención de la mujer.

Mi tía me ha preguntado si estoy ya en el #BenidormFest y ha pasado esto. ME AHOGO-- pic.twitter.com/jLaeVa9sen — Álvaro Onieva 🐉🦊 (@AlvaroOnieva) 2 de febrero de 2023

No sabemos qué respondió el joven a la pregunta de su tía, pero lo que sí es podemos asegurar es que la conversación y la particular duda que le surgió a la mujer han causado verdadero furor. El pantallazo fue publicado anoche bajo el mensaje de "mi tía me ha preguntado si estoy ya en el #BenidormFest y ha pasado esto. ME AHOGO" y ya acumula cerca de seis mil interacciones y un aluvión de carcajadas por la irreverente pregunta planteada por la tía a su sobrino, que ante el enorme impacto de su publicación, se ha atrevido a lanzar una predicción: "Como siga haciéndose viral este tuit, vuelve Turquía a Eurovisión".