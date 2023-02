No solo en el Palau d'Esport l'Illa de Benidorm se vivió la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023. El ambiente eurovisivo se trasladó a la plaza de la Hispanidad, conocida como plaza Triangular, donde aquellos "eurofans" que no tenían entrada, además de vecinos y turistas que estaban en la zona, pudieron seguir en directo las actuaciones de los nueve semifinalistas que aspiran a lograr uno de los cuatro ansiados puestos para la final que tendrá lugar el sábado 4 de febrero. No sin desafiar al frío.

El tecnohito actuó como telón de fondo de la retransmisión en directo de la que es la segunda gala del evento tras la primera semifinal del martes en la que pasaron como finalistas Agoney, Alice Wonder, Megara y Fusa Nocta. Tras las votaciones de este jueves, Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero les acompañarán en la fase final que elegirá al próximo representante de España en Eurovisión. La segunda semifinal se pudo seguir a través de tres pantallas gigantes en la plaza de la Hispanidad, una de ellas sobre el escenario, la más grande; y otras dos ubicadas en otras zonas de este conocido enclave cerrado al tráfico para la ocasión. El frío apretaba por la noche en Benidorm lo que hizo que la asistencia de público fuera menor de la que se espera el sábado para la gran final que también se retransmitirá en directo desde el mismo espacio. Benidorm Fest 2023: horario de las galas, resumen, canciones y todos los artistas El lugar elegido es ya "eurovisivo". En él ya se retransmitió en mayo Eurovisión y los asistentes vibraron con la actuación de Chanel y su Slomo. La plaza Triangular se ha convertido ya en un lugar único para celebrar eventos al aire libre y el tecnohito, esa pantalla circular iluminada que se alza en altura, uno de los reclamos turísticos más fotografiado de Benidorm. El montaje técnico en esta ocasión es "el doble del que se hizo para la retransmisión" del evento eurovisivo de mayo, según las fuentes consultadas por este diario. Benidorm Fest 2023: Estos son los candidatos de España para Eurovisión La afluencia este jueves fue "fría" y no solo por la meteorología. Que fuera jueves y que la segunda semifinal comenzará a las 22.50 horas no ayudaron a mover a más público; pero sí hubo quien no se quiso perder el vivir la emoción de las votaciones en la calle y con ambiente. En la plaza se repartían banderas de Europa que ayudaron a corear y aplaudir a los favoritos. Para amenizar la espera, hubo música las horas previas a la segunda semifinal. Desde el escenario se lanzaron temas eurovisivos y también de participantes del Benidorm Fest. Todo para "caldear" un poco el ambiente y hacer más corto el tiempo hasta poder ver las actuaciones. Eventos musicales y actividades paralelas al Benidorm Fest 2023 Esta ubicación ha sido también la elegida para celebrar el concierto al aire libre del viernes, 3 de febrero, con las actuaciones de Soraya Arnelas, Marta Sango, Gonzalo Hermida, Ronelo y WRS, intérprete de la canción Llámame y representante de Rumanía en el último Festival de Eurovisión. Estos conciertos serán gratuitos y forman parte de la programación complementaria que se ha hecho con motivo del Benidorm Fest. El "show" está servido y será la alternativa perfecta para pasar la última noche antes de la gran final que se celebra el sábado. Los conciertos está previsto que arranquen a las 21 horas. Oferta gastronómica La espera para poder ver la segunda semifinal junto al tecnohito también se podía amenizar disfrutando aún de la ruta de tapas organizada con motivo del Benidorm Fest. Aunque el concurso para votar la mejor propuesta ha terminado, los 18 establecimientos participantes ofrecerán sus creaciones hasta el próximo domingo. Cerca de este espacio en el centro de Benidorm hay cinco locales que ofrecen sus opciones. Las otras protagonistas del Benidorm Fest 2023: 18 tapas para chuparse los dedos Alex Fratini, miembro de Abreca, explicó a este diario que "la hostelería de la zona se ha volcado para poder atender a aquellos que acudan tanto a las retransmisiones de este jueves y del sábado como a los conciertos del viernes". Así, como ya ocurrió cuando se pudo ver Eurovisión en directo en esta plaza, la decisión ha sido no montar las tradicionales "barras" de eventos, sino que será cada local el que ofrezca sus platos y donde la gente pueda acudir. "Además, si hace mucho frío, se podrá entrar a los locales donde también se pondrá en la televisión las galas para que puedan ser seguidas". Una iniciativa que también se traslada a muchos de los negocios hosteleros del municipio que conectarán con RTVE en sus pantallas para ofrecerles el Benidorm Fest a sus clientes. La próxima cita en el tecnohito será el viernes y se rematará el sábado con la retransmisión en directo de la final. Aquellos que no tengan entrada para la gran gala podrán seguirlo desde uno de los enclaves únicos de Benidorm.