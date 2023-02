Poder ver a uno de los finalistas de cerca o, incluso, hacerse una foto solo a unas horas de que se sepa quién será el próximo representante de España en Eurovisión. Los "eurofans" se han ido a hacer guardia al hotel donde se alojan los artistas del Benidorm Fest, ubicado en la avenida del Mediterráneo de Benidorm. Allí, han estado a la espera para poder ver de cerca a estos candidatos que se la juegan esta noche.

El furor que despiertan los finalistas del certamen musical es mucho. Ya se vio el viernes por la mañana cuando los ocho que actuarán en la final de este sábado noche acudieron al Mirador del Castell de Benidorm a una rueda de prensa. A la entrada de este enclave, unas vallas separaban a los cantantes de sus seguidores, pero alguno de ellos no tuvieron reparo en acercarse a hacerse fotos o incluso cantar. Como Blanca Paloma, Karmento o Alice Wonder.

Poder repetir una de esas fotos, tener una nueva o un autógrafo era el objetivo de esta mañana de sábado del público. La puerta del hotel era el lugar de reunión. Los asistentes allí congregados miraban por los cristales al interior a ver si Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta , Megara Blanca Paloma, Vicco, Karmento o José Otero aparecían por la recepción y podían llamara su atención. Pero era tarea difícil. Así, por ejemplo, se pudo ver a Alice Wonder, aunque iba tan "camuflada" que muchos fans no se dieron cuenta que era ella.

Los artistas se toman la mañana de este sábado para descansar o cerrar los detalles de sus actuaciones para la final. Esta tarde tendrán ensayos a puerta cerrada, así que la concentración las horas previas tiene que ser máxima. De ahí que no se viera mucho movimiento en el hotel. Aún así, los "eurofans" no iban a cesar en su empeño y probaron a verlos por la planta baja, a llamar su atención para que se asomaran al balcón o en otras zonas para poder saludarlos.

Mientras, para que la espera fuera más amena, un "photocall" del Benidorm Fest lleva días ubicado en la puerta de este alojamiento como "zona fan". Muchos aprovecharon para hacerse fotos. No será con sus ídolos, pero por lo menos serán cerca de donde están hospedados.

La gran final del Benidorm Fest se podrá seguir este sábado 4 de febrero en televisión a través de La 1 y en RTVE Play a partir de las 22 horas. Si estás en la ciudad de Benidorm y no has conseguido entrada para asistir al evento podrás ver las galas en las pantallas gigantes que instalará el Ayuntamiento de Benidorm en la Plaza Triangular.

Esta noche, los ocho aspirante se la juegan todo. El orden de actuaciones de la final será el siguiente: