Chanel nunca deja indiferente a nadie y parece que esta noche lo va a volver a hacer. La artista ha publicado un vídeo en las stories de su cuenta de Instagram en el que recoge las reacciones de todo aquel que se ha cruzado con ella hoy y la cara de la gente no tiene desperdicio. La expectación que ha despertado los rostros de compañeros y amigos que han podido verla o en persona o a través de una videollamada no se han hecho esperar en la redes sociales y ya son muchos los que especulan sobre un drástico cambio de look de la cantante.