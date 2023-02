Un nuevo contrato por 26 años, 10 meses y 8 días y una licitación dividida en dos lotes. El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes en una sesión extraordinaria de pleno los pliegos de condiciones que regirán la nueva concesión para la explotación de la estación de autobuses. Una licitación que tendrá un precio inicial de 24,5 millones de euros y que tiene el objetivo de mejorar la mala imagen que ahora mismo ofrece una de las principales entradas de turistas a la ciudad.

La propuesta para sacar adelante esos pliegos ha sido aprobada por el gobierno del PP en solitario y con la abstención de PSOE y Ciudadanos (Cs). Ambos partidos de la oposición han criticado duramente el tiempo que se ha tardado en llegar a este punto para dar solución a un problema, el de la gestión de esta infraestructura de transporte, que se ha alargado en el tiempo y que vio algo de luz al final del túnel en marzo de 2022. En ese momento, se aprobó el convenio con el empresario Enrique Ortiz, concesionario de la instalación, para rescindir de mutuo acuerdo el contrato de gestión de la misma y poder buscar una salida.

Así, los pliegos ya tienen luz verde y deberán ahora servir para sacar a licitación la explotación de la estación de autobuses, un proceso administrativo que tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero, ¿cuáles son las claves que regirán el nuevo contrato? Para empezar se ha establecido un canon inicial mínimo de 24,5 millones de euros. Esta cantidad es la que, una vez adjudicado el nuevo, se tendrá que abonar a Ortiz a modo de indemnización por rescindir ese contrato que ostenta desde 2022. Ese importe cubre además la obra realizada y que no se ha amortizado.

La licitación se ha dividido en dos lotes: uno correspondiente a la gestión de toda la zona de transporte, es decir, de la estación de autobuses en sí; y el otro a la gestión de la zona comercial y el hotel, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. El canon inicial por el primero (de esos 24,5 millones) se establece en 500.000 euros y del segundo en 24 millones. Con todo, la duración del contrato se ha establecido en 26 años, 10 meses y 8 días. Para establecerlo, según explicó la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, los técnicos han tenido en cuenta la "amortización" de la estación.

Las empresas que quieran optar a gestionar esta infraestructura tendrán además que cumplir unos requisitos económicos. Entre ellos, que el "volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles sea igual o superior a 2.000.000 de euros". Además también deberán acreditar una cuantía de 350.000 euros lograda en la explotación de "actividades similares, bien sea estaciones de autobuses, centros de ocio, comerciales o de pernoctación". Además, se deberá contratar un seguro de responsabilidad civil de 2 millones de euros.

Con todo, los pliegos recogen que los criterios de adjudicación serán "evaluables matemáticamente" y harán referencia al canon inicial o al canon anual, establecido en un mínimo del 1% del los ingresos brutos, y también referido al plan de explotación. Pero las ofertas tendrán que tener en cuenta también una cuestión: el hotel se encuentra actualmente alquilado a una mercantil que lo explota desde que se realizó la concesión a Ortiz; por lo que seguirá con esa actividad.

La concejala de Urbanismo indicó que el nuevo pliego solucionará una situación que viene de lejos y recalcó que "ha sido exclusivamente elaborado por los técnicos municipales y otros externos". Así indicó que la intención es que "los turistas tengan la visión de la mejor estación" cuando acudan a la ciudad.

Pero la oposición tenía mucho que decir. Para empezar, hicieron hincapié precisamente en que Ortiz podría no desligarse de la gestión de la estación; primero, porque podría volver a presentarse al este concurso; segundo porque el convenio recoge que, si no hay ofertas, el empresario seguirá con la gestión de la misma a través de un negociado sin publicidad. Pero además, recalcaron precisamente esa cuestión "poco atractiva" para los licitadores de la situación del hotel.

La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, indicó que este trámite de pleno es "un paso más para poner fin a una lamentable situación" además de que la solución alcanzada es "la menos mala posible". La edil socialista realizó un resumen de la historia que ha vivido la estación de autobuses desde que planteó el proyecto hace 20 años y recalcó que "es una chapuza del PP y Ortiz".

Escoda recalcó que la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre ambas partes "era necesaria aunque nos pese" y que "hemos dado la vuelta al mundo para quedarnos donde estábamos, pero cuánto ha perdido el Ayuntamiento". Así afirmó que el actual concesionario "tiene muchas papeletas para presentarse" de nuevo al proceso y que el canon de 24,5 millones hace que "pocas empresas puedan afrontarlo". Esos "26 años parecen más una condena" y, además, el adjudicatario "heredará un contrato de alquiler por el hotel". La concejala socialista fue rotunda: "No nos gusta cómo se ha llevado el tema ni cómo va a acabar. Pero hay que cumplir la ley y acabar con todo el proceso".

Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balastegui, también se refirió a "la barbaridad" que se "pactó" en el momento en el que "el alcalde ya era concejal de aquella corporación". Recordó que "Ortiz siempre ha estado muy vinculado al PP" como "él mismo ha reconocido" y como un proyecto de "6 millones de euros" al final acabó en lo que es ahora. Porque el proyecto inicial nació "con una zona comercial de 500 metros cuadrados y un espacio con 4 o 5 habitaciones para los conductores y acabó con 12.000 metros cuadrados y un hotel", explicó.

Balastegui apuntó que el Ayuntamiento tendría que haber tomado antes cartas en el asunto: "Cuando te dan un contrato por una mejora que ofreces y no la cumples, lo lógico es que se retire la concesión como dice la sentencia de 2007". Así recalcó que "con pliegos como el que aprobamos hoy, el ganador es el de siempre, Ortiz". En su opinión, suponen "un traje a medida para que ninguna empresa pueda concurrir", una afirmación que despertó la indignación del PP. La concejala de Urbanismo le pidió que la retirara, pero el portavoz de Cs dijo que no y matizó en otra intervención que era su opinión y explicó que "los técnicos no han tenido otro remedio que realizar estos pliegos porque estaban 'atados' por el convenio firmado con Ortiz".

La edil popular Lourdes Caselles defendió de nuevo que "son unos pliegos absolutamente técnicos" donde "el gobierno no ha intervenido" como tampoco "en la comisión paritaria" en la que finalmente se logró el acuerdo con el empresario alicantino. Así lanzó un mensaje a la oposición: "Parece que molesta que hayamos traído esta licitación" y que "el PSOE gobernó de 2009 a 2015 y no hicieron nada". Para terminar indicó que "esperamos que se presenten las mejoras empresas porque pensamos que la estación de Benidorm así lo requiere y lo merece". Además "son unos pliegos a la altura de la estación y claro que son exigentes".

La portavoz del PSOE contestó a Caselles que "el problema lo generó el PP en 2003 y ahora dicen que son los únicos que lo han solucionado" y que "creo que Ortiz va a ser el gran beneficiado. Ojalá los pliegos sean interesantes para otras empresas". El "tiempo pone las cosas en su sitio; ya veremos cómo quedamos". El portavoz de Cs concluyó con "la estación empezó con una chapuza del PP hace 20 años y acaba con otra chapuza del PP".

Para terminar, Caselles añadió que "lo que les molesta es que los políticos no nos hayamos entrometido en algo tan importante" y recalcó que "hemos sido unos valientes y hemos traído estos pliegos. La gran chapuza que dicen la podrían haber resuelto ustedes antes", en referencia al PSOE que gobernó de 2009 a 2015.

Cruce de acusaciones tras el pleno

El debate sobre los pliegos de condiciones no terminó en la sesión plenaria. Los partidos de la oposición lanzaron más argumentos tras el pleno en varios comunicados. Para empezar, Cs recalcó que el PP había aprobado en solitario "un capítulo más del bochornoso caso de corrupción urbanística de Benidorm" en referencia a la estación de autobuses. Balategui repitió que las condiciones de la licitación "no hacen viable que otro empresario se presente, y además permiten a Ortiz beneficiarse casi dos años más del hotel".

Balastegui ha incidido en que “aquel gobierno, del que formaba parte el alcalde Toni Pérez, no vio construir esa mole en un sitio tan visible”. Aunque "no es de extrañar", según añade el concejal, cuando "las ilegalidades comenzaron con la adjudicación en 2002 al Sr.Ortiz, sin quedar ni segundo en el concurso público, dándole el PP la construcción y explotación con la excusa de que implantaría un checking de maletas que jamás se ha producido". El portavoz de Cs ha recordado que "consumada la ilegalidad, durante años hemos dado una imagen lamentable a turistas y residentes con esa estación".

La portavoz del gobierno popular Lourdes Caselles rechazó de plano las acusaciones vertidas por el portavoz de Cs: "Se ha dirimido en la vía administrativa y no ha estado nunca bajo investigación penal, ni ha habido ninguna persona investigada, imputada o condenada", por lo que ha instado al concejal de Cs "a que retire de inmediato sus palabras como ya le hemos pedido también en el pleno". Asimismo, ha aclarado que "la adjudicación del contrato de la estación de autobuses, aprobado en 2002, nunca ha sido anulado por ningún tribunal, por lo que es una irresponsabilidad máxima que el portavoz de Cs hable de ilegalidades en ese proceso, arrogándose el papel de juez en este asunto".

Por todo ello, la portavoz popular ha señalado que Balastegui "vive instalado en la mentira permanente con la que suple su falta de trabajo y se esconde detrás de sus notas de prensa sin dar la cara como ya nos tiene acostumbrados". La edil considera que las acusaciones del edil naranja no se dirigen solo a los políticos "sino hacia los técnicos que han redactado los pliegos y se han dejado la piel durante años en un trabajo eminentemente técnico".

Caselles ha criticado la actitud del concejal de la oposición, de quien ha dicho que "en todo este asunto no ha aportado nada y se ha limitado a lanzar acusaciones muy graves". "Lo único que demuestra es que no ha trabajado ni los pliegos ni el convenio por el que se resolvió el contrato de mutuo acuerdo", ya que en "ningún momento ha presentado alegaciones o sugerencias".

Por su parte, desde el PSOE, tras el pleno, se ha exigido que se inicien cuanto antes los trabajos de rehabilitación integral de la estación. "Al PP ya no le quedan más excusas para requerirle al concesionario que repare de inmediato esta infraestructura y devolverla así a la normalidad", indicó Escoda. Aunque las obras deben estar terminadas antes de que la nueva adjudicataria se haga con el servicio de gestión de la terminal, "reclamamos que no se pierda ni un minuto más y que se inicien ya los trabajos". "Una ciudad como Benidorm no puede permitirse tener ni un minuto más uno de sus principales accesos en estas condiciones. Tenemos que asegurar el correcto funcionamiento de este bien público y en las mejores condiciones", indicó.

Escoda ha criticado que “la dejadez, parálisis y nefasta gestión del equipo de Gobierno del PP ha permitido y consentido que la terminal siga en un estado ruinoso y de abandono total”. “La estación lleva así desde hace años, en estado de abandono. Mientras el PP miraba hacia otro lado, las marcas comerciales la abandonaron poco a poco convirtiéndola en una estación fantasma que ha ofrecido y sigue ofreciendo muy mala imagen”, ha recalcado.

Para finalizar, la portavoz socialista ha vuelto a exigir al PP que los trabajos de se inicien cuanto antes y que el proyecto de rehabilitación, que se presentó en diciembre de 2019, esté actualizado reflejando todos los nuevos desperfectos que se tienen que reparar. “Esperamos que se tomen esto en serio de una vez y no se salten los acuerdos plenarios otra vez. Como cuando el pleno aprobó, en agosto de 2019, que el Ayuntamiento iba a reparar la estación para luego pasarle la factura al concesionario, algo que nunca sucedió”, ha afirmado.