La alteana Ana María Ferrer Muñoz, “La Batana”, se convertía este jueves en la mas longeva del municipio al cumplir 101 años de edad. Aunque reside en Alicante junto a su hija mayor desde hace más de 30 años, no olvida su pueblo de nacimiento a donde sigue acudiendo principalmente durante las fiestas patronales del Cristo del Sagrario, de la que es muy devota, y en las Navidades para estar con toda la familia. Con motivo de su 101 aniversario, sus tres hijos (Esperanza, Ángela y José Luis), las parejas de ambos, los cuatro nietos y los cinco bisnietos se reunieron en Alicante para celebrar esta efemérides “cantando, bailando y con buen humor, como a ella le gusta”, según ha desvelado este viernes su nieta Anna María Tur.

Desde el Ayuntamiento de Altea, el concejal de Bienestar Social y Tercera Edad, José Luís León, ha señalado que a Ana María “le hemos enviado un ramo de flores junto a la felicitación del alcalde en nombre del pueblo de Altea por ser la alteana de mayor edad del municipio”. León ha añadido que “le hemos invitado a que venga a disfrutar de la Semana de la Mujer que celebraremos en marzo, y comunicado que nos encantaría que nos cuente en las jornadas del 8M sus vivencias a lo largo de su siglo de vida”.

Ana María nació en Altea el 9 de febrero del 1922 junto a su hermano mellizo, Pedro. Su nieta ha señalado que “mi abuela ha vivido un crack financiero, una guerra civil, otra mundial, la dictadura, la democracia y hasta una pandemia. Todas estas vicisitudes las ha sorteado con entereza y buen humor sacando adelante a su familia junto a mi abuelo, el marinero Pere Joan “El Tollo” con quien se casó el 9 de septiembre 1941”. En 1962 se fue a París con su hija Esperanza a trabajar en la casa de un embajador cuidando a sus hijos y cocinando para ellos. Y a su vuelta a Altea, regentó la tienda de ultramarinos del mercado municipal. Era una época, según le contaba a sus nietos, en donde las mujeres iban a lavar al lavadero y casi todos tenían en casa un pequeño corral para criar animales.

La pandemia le afectó anímicamente al comparar esta situación con la Guerra Civil. De esta no quiere hablar nada. Solo comenta que “hubo mucha hambre y calamidades”, según señala su nieta, quien añade que “a veces recuerda con lágrimas una mala vivencia de esos años: Ella y su hermano mellizo iban a recoger pan, azúcar, alimentos, etc. a los camiones que los suministraban, pero cuando mi abuela iba primero, a su hermano no le daban su parte después porque le acusaban de querer llevarse dos raciones, pues los dos hermanos eran iguales de niños”.

En la actualidad, la alteana centenaria fabrica jabón artesanal, sale a pasear, hace ejercicio, escribe, lee y hace ganchillo sin necesidad de usar gafas. En cuanto a la cocina, su nieta ha indicado que “siempre ha sido muy buena cocinera, pero hace unos 4 años decidió que ya no cocinaba porque estaba cansada y que ya había cocinado bastante” (risas). Físicamente se encuentra muy bien a sus 101 años de edad: “no toma ninguna pastilla y su analítica es de una chica de 20 años”, comenta la nieta, quien añade que “mi abuela siempre ha sido muy coqueta y alegre. Le encanta bailar, divertirse y gastar bromas. Además, siempre ha sido solidaria, tanto a nivel individual como recaudando fondos para los más vulnerables en los actos benéficos”.