Ya se puede decir en Altea que sus fiestas de Moros y Cristianos han llegado plenamente a la normalidad tras la pandemia del coronavirus. Este pasado viernes por la noche, el Palau Altea acogió la proclamación de los cargos festeros de 2023 de las filaes Tuareg, Corsaris, Berebers, Cebers, Sarraïns y Templaris, comenzando así los actos del Mig Any que se celebra durante este fin de semana, y cuya última edición con la proclamación de cargos tuvo lugar el 31 de enero de 2020. De entre los actos que habrá hasta el domingo, este sábado por la tarde tendrá lugar la romería de Sant Blai con la posterior misa en su honor y bendición de los “rollets” del santo, y el domingo se celebrará la comida de hermandad tras el desfile de gloria infantil y previamente al desfile de todas las filaes con finalización en el Casal Fester, en la Casa de Cultura, en donde se depositarán los estandartes y banderas de las filaes.

El acto más emblemático de las fiestas del Mig Any estuvo organizado por la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d’Altea, y presentado por el festero de la filà Mitja Lluna, Diego Manuel Ripoll Herrerías, ante cerca de 800 festeros.

En el Palau Altea se respiraba un gran ambiente festivo acompañado por la música de la xirimita y el tabalet que ejecutaban los hermanos Pomero. Ripoll Herrerías afirmó que el Mig Any “es el preludio de nuestras fiestas patronales para honrar al patrón san Blas y para hacer todo lo que es pueblo: fiesta y sentimiento alteano”. Tras recordar que las fiestas tienen la calificación de interés turístico de la Comunidad Valenciana, aseveró que “hoy arrancan las celebraciones que nos recuerda que cuando pase el verano, Altea volverá a vibrar con las fiestas mayores en honor al Cristo del Sagrario y de Moros y Cristianos en honor a san Blas que tendrán lugar del 22 al 26 de septiembre próximo”.

Antes de proclamar a los cargos de este año, se homenajeó a los del año 2020 reconociéndoles su trabajo, esfuerzo y preocupaciones por vivir “unos años difíciles a causa de la pandemia sin saber que pasaría hasta que, por fin, pudimos celebrar la fiesta como cabe el pasado mes de septiembre”, según señaló el presidente de la Federació, Vicent Lloret.

Tras este homenaje, llegó el momento de presentar a cada cargo festero de las fiestas de Moros y Cristianos. El Palau Altea tenía prácticamente lleno su aforo con los festeros ataviados con sus chilabas amarillas, verdes, azules, granates, grises, doradas, negras, rojas, marrones blanquiazules, verdinegras, etc. de cada filà formando un armónico mosaico de color. Los primeros en ser nombrados, y proclamados, fueron las abanderadas cristiana y mora de la Federació Sant Blai, Beatriz Ripoll Román (Templaris) y María Moltó Escoda (Sarraïns). Después se nombraron a los abanderados de los bandos cristiano y moro, Mariló Prada Muñoz (Corsaris) y Marcos Martínez Jiménez (Tuareg); a las embajadoras cristiana y mora, Rosa Noguera Mulet (Corsaris) y Myriam Rodríguez Miguel (Tuareg); a las alféreces cristiana y mora, Jùlia Carro Pascual (Cebers) e Ingrid Lloret González (Berebers); y finalmente a la reina cristiana y el rey moro, Sabrina Prada Muñoz (Corsaris) y Juan Ramón Palencia García (Tuareg) respectivamente.

Cerró el acto el presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Vicent Lloret, anunciando la incorporación de la filà Mascarats “que vuelve a estar entre nosotros tras hallarse 20 años ausente, y a quienes damos la bienvenida pues esto es una buenísima noticia para la familia festera”. Lloret se dirigió a los cargos festeros recién proclamados animándoles “a que no perdáis ni un segundo de lo que os pasará en este año festero. Disfrutadlo. Compartid vuestras ilusiones y todo lo que tengáis dentro de vuestros corazones con nosotros, porque todos os apoyamos y os ayudaremos en lo que pidáis”. Y a los festeros les dió las gracias “por estar siempre ahí. Sin vosotros la fiesta no tiene sentido, gracias por el esfuerzo económico que hacéis para seguir en la fiesta y luchar por vuestros cargos. Hoy comienzan tres días intensos de celebración del Mig Any, un fin de semana de convivencia festera en el que priman las reuniones de todos los festeros, la música de las bandas y la celebración de Sant Blai. Regocijaos y saboread estos momentos que espero sean inolvidables para todos”, apostilló.

Tras el acto de proclamación, los festeros se marcharon a sus respectivos cuarteles y kábilas para cenar y coger fuerzas para asistir luego al “Ball dels Càrrecs” que tuvo lugar en la Carpa Festera, ubicada en el aparcamiento de Garganes-Basseta.