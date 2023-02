Ha pasado más de una semana desde que acabó el Benidorm Fest y las noticias sobre el festival nos siguen sorprendiendo. En este caso, el abandono de uno de los coristas de un artista ha vuelto a poner todas las miradas en él. Aunque Alice Wonder anunció en su día que iba a estar acompañada de cuatro coristas con los que acudió a la ceremonia de apertura, sin embargo, uno de ellos, el cantante Wekaforé, no actuó ni en la primera semifinal ni en la final. La cantante tuvo que improvisar una solución rápida al encontrarse de la noche a la mañana sin uno de los miembros de su actuación. Sin embargo, este hecho pasó desapercibido para casi todos los que en esos momentos veíamos el festival, ya que se tomó rápidamente una solución.

¿Quién sustituyó al corista?

Si no fuera porque en el pódcast de "Los reyes del palique" comentaron, sin decir más datos, que alguien del Benidorm Fest perdió a uno de los miembros de su equipo en el último momento, quizá no nos hubiéramos dado cuenta nunca. "Un miembro, corista, bailarín... Se le fue el día antes de la gala, abandonó. Estaba de fondo. Te das cuenta luego en las puntuaciones de que hay una persona menos", explicaban. "Entonces, uno de los bailarines de la gala, de esos que bailan con Ana Mena, tuvo que cubrir ese hueco de esa persona que se fue, pero como no pertenecía a la banda en sí, en las puntuaciones faltaba una persona", añadían.

Lo cierto es que si te fijas en las imágenes de la primera semifinal y de la final, la artista está solamente acompañada por tres coristas en el momento de las votaciones: Raúl Gómez, Bloodstein y X.Keess. Es aquí donde salta a la vista la ausencia del cuarto, el cantante Wekaforé. Además, si echamos la vista a trás y analizamos su actuación de la primera semifinal, podemos ver cómo, tal y como indican en el pódcast de "Los reyes del palique" es Borja Palacios, uno de los bailarines que también actuó junto a Ana Mena o Gloria Trevi, quien formó parte de "Yo quisiera" como corista de la madrileña.