Un conductor aparca en unas de las calles de la zona azul de Benidorm. Al ir a pagar a través de la 'app', el cargo por dos horas de estacionamiento regulado se ha incrementado en 5 céntimos por una hora; y hasta 10 céntimos por dos horas en el ticket. Un aumento del precio que ha provocado que el Ayuntamiento del Benidorm haya abierto un expediente sancionador a la empresa concesionaria de la ORA y que, según un informe técnico, se sumaría a otros incumplimientos por parte de la mercantil.

Este aumento del importe por pagar a través de la aplicación destinada para ello en las calles de estacionamiento regulado de la capital turística ha provocado "numerosas reclamaciones" por parte de los usuarios quienes también han mostrado sus quejas de que, sin previo aviso, se esté cobrando por encima del valor que está establecido en la ordenanza y en el contrato de la concesión. De hecho, tampoco aparece ningún aviso de esta cuestión en los canales de información de este servicio.

Así, un informe técnico, al que ha tenido acceso este diario, recoge que, tras conocer esas reclamaciones, se procedió a estudiar la situación de ese pago. Tras las comprobaciones, desde el departamento se observaron "incumplimientos" que podrían acarrear sanciones para la empresa.

Así, el pasado mes de noviembre, según la documentación, ya se elaboró un informe sobre la UTE que tiene la concesión tanto de la ORA como de la grúa por "incumplimientos en el servicio de estacionamiento regulado". Así, en el informe se recoge que la tarifa aplicable será la que recoge el pliego de condiciones que regía la licitación para el futuro contrato. Y esa tarifa es la que aprueba el Ayuntamiento y viene reflejada en la Ordenanza Fiscal Municipal.

Esos precios establecidos van en función del tiempo de estacionamiento. Así, se limita a un máximo de dos horas poder aparcar y las tarifas son de 0,25 euros por 30 minutos; 0,50 euros por una hora; 0’75 euros por 1 hora y 30 minutos; y 1 euros por 2 horas. Así, según recoge el informe y ha comprobado este diario, actualmente se está cobrando, por ejemplo, 0,55 por 1 hora y 1,10 euros por dos horas. Por ello, desde el departamento técnico explican que "no cumple el PPT por no aplicar la tarifa, según la legislación fiscal aplicable. En este caso, cobrando entre 0,05 y 0,10 euros extra sin autorización, ni tan siquiera comunicación con la Dirección Facultativa".

Y es que la empresa habría incrementado esos céntimos el precio sin comunicarlo al Ayuntamiento que es quien debería aprobar o no esa subida del precio, según explicaron fuentes municipales. Por ello el consistorio ha abierto un procedimiento sancionador con motivo de esta "infracción" considerada "muy grave", tanto por "cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable" como por "no comunicar" al Ayuntamiento esa "recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados". Así, según el informe técnico, esa sanción "es de 2.000 euros por infracción".

Pero no sería el único incumplimiento detectado por el Ayuntamiento en esta concesión. El mismo documento, al que ha tenido acceso este diario, hace referencia a que en ese informe de noviembre ya se detectaron otras cuestiones que no se han subsanado desde entonces hasta ahora como es la "reducción de personal adscrito al contrato sin autorización municipal"; "el cese de la asistencia técnica anual"; la no "existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado"; no contar con un "cajero automático expendedor al no expender dinero"; o no tener "materiales y equipos de oficina" adecuados según el contrato. Los técnicos apuntan a que "todos los anteriores incumplimientos son catalogados como muy graves" e, incluso, "las sanciones propuestas son de resolución del contrato en los cinco casos".

El Ayuntamiento, según la documentación, ya ha requerido al concesionario que "cese en la comisión de las infracciones detectadas" así como el "reintegro de las tasas (entre 0,05 y 0,10 euros por estacionamiento) indebidamente devengadas a los usuarios de la zona ORA por el adjudicatario del servicio".

Preguntado por esta situación, el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, indicó a este diario que "estamos en contra de esa subida de precios" realizada por la concesionaria y que no se ha comunicado al Ayuntamiento. Y además indicó que "siempre defenderemos los intereses públicos y los de los ciudadanos de Benidorm".