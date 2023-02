El concejal y hasta hace poco número uno del PSPV-PSOE en Benidorm, Rubén Martínez, no se presentará a las primarias para elegir a las 24 personas que acompañarán a Cristina Escoda en la candidatura que presentarán los socialistas a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Así lo ha confirmado el propio Martínez a este diario, ratificando así lo que ya dio a entender cuando perdió las primarias para encabezar la lista el pasado octubre.

De esta forma, Martínez pone punto y final a su trayectoria política después de doce años como concejal socialista en Benidorm. Al menos, por el momento: "Quizás el día de mañana pueda llegar un proyecto interesante que me haga volver, pero ahora mismo me voy feliz y con muchas ganas de recuperar al cien por cien mi vida personal y profesional", ha afirmado, dejando por tanto la puerta abierta a un posible regreso a la actividad política, aunque no a corto plazo.

Profesor e investigador de la Universidad de Alicante, Rubén Martínez estuvo al frente de los socialistas de Benidorm hasta el pasado mes de abril, cuando agotó el tercer mandato consecutivo como secretario general de la agrupación y no pudo presentarse a la reelección, al haber alcanzado ya el tope que permiten los estatutos del partido. Tres candidatos optaron a sucederlo: los concejales Bernardo Mira, un hombre de su absoluta confianza; Dani Luque, también afín al sector de Martínez, pero liderando una corriente propia; y Cristina Escoda, quien recogió el relevo de los sectores que en su día lideraron Agustín Navarro y la familia Pajín y acabó alzándose con la secretaría general para, unos meses después, imponerse también a Martínez en el proceso de primarias.

Además de estos tres mandatos al frente del aparato, el todavía concejal también ha sido edil en las tres últimas legislaturas: desde que se incorporó por primera vez a la candidatura en las municipales de 2011 que lideró Agustín Navarro, hasta el próximo mayo, cuando se celebrarán los primeros comicios ya sin su nombre en las listas.

De las tres veces que se ha presentado a las elecciones, Rubén Martínez únicamente encabezó la lista en una ocasión: en las municipales de 2019, cuando Navarro decidió dar un paso atrás ya bastante aquejado de la enfermedad que padecía y cedió el liderato del partido a su hasta entonces número 2.

"Mi ilusión siempre ha sido ser alcalde de Benidorm y creo que podría haber sido un buen alcalde. Más allá de eso, no tengo más ambiciones políticas, por lo que creo que era el momento de dar un paso al lado", ha afirmado este martes Martínez, cerrando así también distintas hipótesis que sobrevolaban en las últimas semanas sobre si podría integrarse en la candidatura del PSPV a Les Corts: "No voy a ir en ninguna lista", ha afirmado tajante.

Por último, el todavía edil se ha mostrado "muy ilusionado" con distintos proyectos profesionales que ha podido retomar en la UA desde que también dejó hace unos meses de ser portavoz del grupo municipal, entre ellos conferencias, cursos, proyectos de investigación o dirección de distintas tesis relacionadas con el Derecho, la gestión de datos o la inteligencia artificial, así como una nueva cátedra que se va a poner en marcha sobre IA y en la que participará activamente.

Elección de candidatos

Como ya avanzó ayer este diario, los militantes del PSPV-PSOE de Benidorm tienen una cita con las urnas este domingo, día 18, para elegir a las personas que formarán la candidatura con la que la agrupación local concurrirá a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. La votación servirá para elegir todos los puestos que acompañarán a Cristina Escoda en la lista electoral, desde el puesto número 2 hasta el 25, así como a los suplentes.

De este modo, los socialistas se adelantan unos días a la celebración de este proceso interno, cuya fecha tope era el 28 de enero, para saldar otra de las etapas previas que recogen los estatutos en el caso de ciudades de más de 50.000 habitantes de cara al 28-M.

Para poder participar en este proceso de elección, se tendrá en cuenta el censo de militantes cerrado en junio de 2022 y, además, solo podrán votar quienes estén al corriente de sus cuotas. Por lo que le se refiere a los candidatos, fuentes socialistas han explicado que cualquier militante o simpatizante socialista podrá presentarse para ser elegido, con la fecha tope del sábado, día 17 de febrero, para formalizar su candidatura.

La asamblea tendrá lugar en la sede del PSOE benidormense, como ya ha ocurrido con el resto de procesos internos que han celebrado en los últimos meses los socialistas de la ciudad para renovar su comité ejecutivo y para elegir candidato a las municipales, dos procesos en los que se alzó vencedora Cristina Escoda.

Las urnas estarán abiertas hasta las 20 horas, cuando se llevará a cabo el recuento que determinará las personas que completarán la candidatura del PSPV-PSOE de Benidorm a la Alcaldía y el orden en el que éstas se integrarán en la lista, salvo las modificaciones que pueda realizar a posteriori la propia alcaldable.

La mayoría prevé repetir

Aunque la fecha tope para presentar candidaturas finaliza el próximo sábado, fuentes de la agrupación socialista han avanzado que la previsión pasa por que la mayoría de concejales actuales vuelva a presentar su candidatura, a excepción de Rubén Martínez y de otras personas que desde hace meses ya habían anunciado su intención de abandonar la primera línea, como Conrado Hernández.

Igualmente, tampoco concurrirá Dani Luque, exedil que presentó su dimisión días después de la elección de Escoda como alcaldable y que también anunció en su día su intención de tomar durante un tiempo distancia de la primera línea en la política municipal.

Lo que por ahora es una incógnita es si los socialistas lograrán atraer en este proceso interno a personas que concurran a la elección del próximo domingo como independientes para poder incorporarlos a su candidatura como contrapeso para tratar de imponerse al PP de Toni Pérez.