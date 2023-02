“Enchufismo” y “adjudicaciones a dedo sin expediente ni contrato”. Con estas dos definiciones, la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Altea y candidata a la Alcaldía del municipio, Rocío Gómez Sánchez, ha denunciado este miércoles la forma en que el equipo de gobierno formado por Compromís y el PSOE “suele llevar a término fraccionando los contratos para evitar la licitación, o realizando contratos menores por importe superior al límite legal, tal como se desvela en el último informe de fiscalización y control interno en las entidades locales dado a conocer por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana el pasado 31 de enero sobre el ejercicio correspondiente a 2021”.

Gómez Sánchez ha dado ha indicado que según el informe de la Sindicatura de Comptes, “un 40 por ciento de las contrataciones del Ayuntamiento se han realizado con adjudicaciones a dedo y sin licitación por un importe de 2,8 millones de euros”.

En este sentido, la portavoz popular ha afirmado que el informe del organismo autonómico “sitúa al municipio de Altea en los puestos de cabeza de la Comunidad en los acuerdos adoptados con reparos de Intervención”, razón por la cual “exigimos que el alcalde Jaume Llinares ponga en marcha el Plan Antifraude que aprobamos hace más de un año, en el pleno municipal de noviembre de 2021, y que hace más falta que nunca”.

Rocío Gómez ha dado manifestado también que según la Sindicatura de Comptes, “en el caso de Altea, se adoptaron 148 decisiones contrarias a reparos con una repercusión de 925.637 euros. Se analizaron 18 reconocimientos extrajudiciales de créditos por valor de 613.503 euros. Y los reparos alcanzan a gastos por importe de 189.248 euros”.

De igual manera, la portavoz popular ha comentado que en el informe, “el área de Intervención también avisa de que no hay un decreto de designación de prestación del servicio realizado. Además, indica que en algunos casos se rompe el principio de temporalidad presupuestaria al haber facturas correspondientes a servicios y suministros facturados en ejercicios anteriores y subvenciones imputables al ejercicio 2019”.

Descontrol en las contrataciones

Gómez ha remarcado que “por activa y por pasiva hemos repetido hasta la saciedad el descontrol y enchufismo existentes en la contratación en el Ayuntamiento, y que ahora ha puesto blanco sobre negro la Sindicatura de Comptes”.

Asimismo, la líder popular ha añadido que la situación de la Empresa Pública Municipal “es todavía más grave según los informes de auditoría de las cuentas de 2021 llevadas a cabo por la Sindicatura, pues no se le han facilitado al auditor las contrataciones de personal para auditar los procesos de selección del personal. Además, se incumple año tras año la obligación de contratar a personas con discapacidad en un mínimo del 2 por ciento de la plantilla. No se entiende por qué no han facilitado al auditor información sobre los expedientes de contratación, nos preguntamos qué tiene que esconder Compromís en la Empresa Pública”, ha aseverado la edil.

También se ha quejado de que “no hay transparencia por parte del Equipo de Gobierno. Ellos han escondido en los cajones el informe de la Sindicatura de Comptes sin dar cuenta del mismo en el pleno municipal. Duele que en ocasiones nos tengamos que enterar por la prensa sobre cosas tan importantes para el municipio como últimamente ha pasado con la sentencia judicial que anulaba el Plan Parcial de Bellas Artes”, ha apostillado.