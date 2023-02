En 1967, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y Finestrat firmaron un acta de conformidad para determinar los lindes de ambos municipios en la zona de la Cala, un área que ambas localidades comparten y que acaba en primer línea de playa. Más de 50 años después, el asunto que se firmó en aquel documento sigue a la orden del día y provocando algunos conflictos administrativos entre ambos municipios. Así, el consistorio vilero ha decidido agotar una vía más para zanjar este tema y recurrirá a los tribunales para que sean ellos los que se pronuncien sobre qué deslinde es el que rige entre ambos territorios.

Así, el pleno ha aprobado este jueves presentar un recurso administrativo contra la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Pero, ¿por qué ante el Consell? Porque ha sido la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Presidencia quien, en un escrito de septiembre de 2022, deniegan la tramitación del expediente sobre este asunto que solicitó el Ayuntamiento de La Vila.

Y es que la administración local decidió ya en esas fechas acudir al alto tribunal valenciano porque hacía un año que había presentado un escrito a la Generalitat precisamente para que se pronunciara sobre los lindes con Finestrat, pero sin obtener respuesta. De ahí que se quisiera recurrir al TSJ. Pero la contestación del Consell llegó unos días más tarde y en ella se denegaba precisamente lo que pedía el Ayuntamiento. Así que el recurso contencioso se ha retrasado hasta ahora porque el consistorio vilero considera que la situación tiene que resolverse para evitar los "conflictos" que se están teniendo con el municipio vecino.

¿De dónde nace este problema con los deslindes? Pues en 1967, ambos ayuntamientos firmaban un acta de conformidad que incluía una permuta en la que dejaban claro esas líneas que dividen el territorio. Hasta ese momento ambos se regían por lo establecido en abril de 1897, que es lo que sigue apareciendo en organismos oficiales como la Oficina Catastral del Ministerio de Hacienda. Fue en 2003 cuando la construcción del edificio Principado, situado en la avenida de la Marina Baixa de La Cala, puso un problema sobre la mesa: en qué municipio estaba ubicado.

Así, según se ha explicado en el pleno, el Ayuntamiento de Finestrat no habría enviado al Consell ese acuerdo de 1967 a pesar de que la Generalitat se lo solicitó en 2008. Por lo que, al no haberse aprobado oficialmente, el deslinde que ahora estaría en vigor sería el de 1897. Desde la Secretaría se indicó en la sesión que el recurso contencioso se presenta porque La Vila Joiosa "no está de acuerdo" con la resolución adoptada por el Consell sobre la reclamación hecha hace un año. Entre otras razones porque se "tendrían que haber pedido dos informes, uno de ellos a la Diputación, que no se han solicitado". Se ha "resuelto el proceso antes de empezar".

El alcalde, el socialista Andreu Verdú, argumentó que "hay una cuerdo plenario de dos ayuntamientos de 1967" que tiene vigencia y que "La Vila siempre ha respetado" pero que "Finestrat no". Añadió que si no hay un acuerdo "debe ser un tribunal de justicia el que diga si los lindes son los de ese año o los de 1897". Y se preguntó: "¿Si estamos en los lindes de 1867 por qué Finestrat está dando licencias?". El primer edil indicó que "no pedimos otra cosa que se respete lo que se aprobó hace 56 años" y recalcó que es ese el tiempo que hace que este problema está sobre la mesa a pesar de todos los gobiernos que han pasado por ambas corporaciones.

Por su parte, el portavoz de Gent per La Vila y concejal de Urbanismo, Pedro Alemany, apuntó que "no podemos estar así" y que "la corporación tiene que decidir qué quiere para la Vila y no estar siempre luchando" y "teniendo problemas". Agregó que debe ser "un órgano judicial el que nos diga lo que tenemos que hacer para darle solución".

Para Jaime Lloret, portavoz del PP, es un "tema complejo" y preguntó si se había hablado con el Ayuntamiento de Finestrat en los últimos tiempos. Precisamente porque cree que "la solución que nos pueden dar es que se sientes ambos ayuntamientos". Respecto al recurso afirmó que "en el juzgado es donde se dilatan mucho las cosas en el tiempo".