Un cartel realizado por el pintor Miquel Zaragoza Llorens anunciará la Semana Santa alteana de este año. La obra, una imagen del Nazareno pintada en color negro sobre fondo blanco y realizada “con la técnica cartelística de xilografía sobre madera”, según el autor, “que busca trasmitir la fuerza de la pasión de Cristo mediante una imagen gráfica y potente que visualmente deja adivinar que representa: la Semana Santa”.

El cartel fue presentado en sociedad este pasado viernes en el altar de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo en un acto en donde también se pronunció el pregón de la Semana Santa a cargo del maestro Nicolás Borja Pérez, conocido en Altea como Don Nicolás, anunciándose con ello los actos que tendrán lugar entre el próximo Miércoles de Ceniza y el Domingo de Pascua.

Nicolás Borja centró su pregón enfatizándolo como “una meditación del camino de Jesús en la Tierra, ejemplo y espejo para todos nosotros”. El parlamento lo inició recordando como “siendo un niño, y cogido de la mano de mi padre viví la procesión del Viernes Santo de manera especial cuando estando en lo alto del Calvario, le pregunté a él que eran las luces que se veían a lo lejos, a la altura de Callosa d’Ensarrià. Mi padre me dijo que allí también estaba el Señor, y eso me marcó. Tanto que días después, yendo a casa después del colegio, volví al mismo lugar, junto a la desaparecida ermita de Sant Xoxim, y vi como se ponía el sol por Callosa con unos preciosos colores en el cielo que me reafirmaron en que allí estaba nuestro Señor”.

Borja Pérez contó parte de la tradición que cuenta el por qué sale la imagen del Cristo del Sagrario en procesión durante la Semana Santa: “hubo un año, hace mucho tiempo, en que cuando estaba iniciada la procesión, se oyó un gran estruendo en el interior del templo. Acudieron varios vecinos y vieron que el Cristo del Sagrario estaba caído en el suelo. Lo colocaron de nuevo en el altar, y al momento cayó de nuevo. Así hasta tres veces. Fue una señal, como las tres negaciones de Pedro tras prender a Jesús en el Huerto de los Olivos, en donde el pueblo de Altea entendió que nuestro Cristo del Sagrario quería que lo sacasen en procesión. Ya estaban las imágenes en la calle, razón por la que el Cristo iba el último. Hasta hace unos diez años en donde procesiona donde corresponde, tras el santo Sepulcro y antes de la Virgen de los Dolores”.

Posteriormente, el pregonero se centró en algunos trazos de la historia de los últimos años de Jesús, “cuando Él sabía que le iba a pasar”. Durante la alocución, Nicolás Borja habló del sentimiento que tenia personalmente ante la actitud de Jesús cuando oraba en el Huerto de los Olivos afirmando que “nuestro Señor se apartó de los apóstoles para orar y hablar con Dios Padre. Él, como hombre, tenía miedo al sufrimiento que le esperaba, y necesitaba estar con su Padre sin distracciones. Igual que nosotros, al rezar, hemos de estar en silencio y sin molestias porque necesitamos hablar con Dios mientras oramos”. Se refirió al doloroso sufrimiento que pasó Jesús “aguantando sin quejarse los latigazos que le infligían, los insultos, la colocación de la corona de espinas, el largo camino cargado con la pesada cruz hacia lo alto del Gólgota, y el desgarro de su piel con la consiguiente crucifixión. Todo lo aguantó sin protestar y, encima, perdonó a todo el mundo. Su pasión fue un ejemplo para que todos nosotros, cuando tengamos dolor o sufrimiento nos acordemos y pensemos en Él”. Y habló de su experiencia personal durante un reciente viaje a Tierra Santa, “lo mejor que me ha pasado en la vida”, viviendo en primera persona “un profundo sentimiento espiritual cuando estuve en Belén en donde se indica el pesebre donde nació Jesús, cuando estuve en el mismo lugar donde oró en el Huerto de los Olivos marcado ahora en el interior de una basílica, cuando pisé el mismo camino por el que pasó Jesús cargado con la cruz, o cuando toqué el hueco sobre la tierra donde dicen que estuvo introducida la cruz donde le crucificaron”.

El pregón finalizó con el deseo de Nicolás Borja “para que pasemos una sagrada Cuaresma, una bendita Semana Santa, y una preciosa, cristiana y alegre Pascua”.

Actos de la Semana Santa

Previamente a la Semana Santa, habrá varias semanas dedicadas a las cinco cofradías del municipio. Así, la semana del 19 al 25 de febrero estará dedicada a la Cofradía del Ecce Homo. Del 26 de febrero al 4 de marzo, el protagonismo será para la Cofradía Jesús Nazareno. La Cofradía del Santísimo Cristo del Sagrario ejercerá su actividad del 5 al 11 de marzo. La semana del 12 al 18 de marzo la protagonizará la Cofradía del Santo Sepulcro. Y cerrará este turno la Cofradía de la Virgen de los Dolores en la semana del 24 al 31 de marzo.

El 2 de abril, Domingo de Ramos, tendrá lugar por la mañana la Bendición de las Palmas en la iglesia de San Francisco, y posterior procesión hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo.

El miércoles 15 de abril, Miércoles Santo, aparte de las distintas celebraciones religiosas, a las 20:00 horas se llevará a cabo la Procesión Infantil con las imágenes del Santísimo Cristo y la Virgen de la Esperanza por las calles del interior del casco antiguo.

El Jueves Santo, 6 de abril: Misa de la Cena del Señor y Oración ante el Monumento a las 19:00 horas en la Iglesia Parroquial, y a las 24:00 horas se celebrará el Solemne Vía Crucis compuesto, además de 4 escenas en vivo de la Pasión a cargo del grupo de teatro local Pla i Revés.

El Viernes Santo comenzará a las 20:00 horas la procesión con las cinco imágenes del Ecce Homo, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro, Cristo del Sagrario, y Virgen de los Dolores acompañadas por sus cofrades y pueblo en general por las calles del casco antiguo.

Y el Sábado Santo, a las 23:00 horas tendrá lugar la Vigilia Pascual con la posterior Procesión del Encuentro con el Resucitado.