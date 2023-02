Pacientes que esperan poder ingresar en planta y unas urgencias que atienden una media de 250 personas al día. El hospital comarcal de la Marina Baixa, ubicado en La Vila Joiosa, vive una situación desesperada que se alarga en el tiempo. El centro sanitario lleva años a la espera de una solución que se solucione la falta de espacio; una ampliación que ya está en marcha pero para la que aún habrá que esperar unos meses. Mientras, las instalaciones viven a diario una alta afluencia de personas que muchas veces generan una situación de colapso.

Los sindicatos alertaban el jueves de la "saturación" en algunos servicios de urgencias hospitalarias de la provincia, entre ellos, el del hospital vilero. Así, según fuentes sindicales, se han registrado largas esperas en algunos momentos de entre 20 y 30 horas para ingresar en planta, una cifra que ha llegado a "picos" de 72 horas. De hecho, según las fuentes consultadas, la situación estaría "entre 48 y 72 horas". Así, entre las razones está la "falta de espacio" en el centro. Según los cálculos, "harían falta entre 15 y 30 camas más" para atender a los pacientes actualmente.

Se podría pensar que la gripe está teniendo una alta incidencia en este centro hospitalario. Pero no es así. Según confirmaron fuentes sanitarias, este viernes el hospital de la Marina Baixa no contaba con ningún paciente ingresado en planta por este hecho y solo había cuatro personas por covid. En urgencias, según las mismas fuentes, no es la gripe lo que más se están encontrando los médicos sino que las personas que acuden a este servicio lo hacen desde por una infección respiratoria (típicas de virus en esta época del año), problemas cardiacos o cualquier otra enfermedad. Así, según confirmaron los sindicatos, la mayoría de las personas atendidas son mayores que superan en muchos casos los 80 años.

Desde el departamento de salud de la Marina Baixa corroboraron que no hay una situación excepcional por la gripe o el covid. Así recalcaron el problema que lleva años sobre la mesa: el centro hospitalario es pequeño para la población que atiende. De ahí que se haya luchado por esa ampliación del centro cuyas obras ya están en marcha. Las mismas fuentes también quisieron hablar de los datos: "No se está 72 horas sin ingresar a un paciente, ni mucho menos", alegaron. Así, el centro cuenta con una Unidad de Preingreso (UPI) con hasta 10 camas desde hace más de un lustro que se creó para ganar espacio y, precisamente, canalizar a los pacientes que están a la espera de ser ingresados en una habitación del centro. Con todo alegaron que "el centro está funcionando bien" en estos momentos.

La atención primaria y en hospitales no pasa por su mejor momento en más de un área, pero en la Marina Baixa se suma que el hospital que atiende a los vecinos de la comarca se ha quedado pequeño. Lo dicen los sindicatos y se ha repetido desde la propia dirección del mismo en multitud de ocasiones. El hospital público se inauguró hace casi 40 años, en 1986, y, aunque se han realizado algunas obras para mejorar servicios, ninguna ha servido para poder incrementar el número de camas de hospitalización. Así, fue concebido para una población real inferior a la que atiende ahora mismo. Según las últimas cifras, hay unos 190.000 SIP adscritos a este departamentos de salud, es decir, tarjetas sanitarias; una cifra muy por encima a la que había cuando se alzó.

Pero no son los únicos pacientes que asume el centro cada día, sino que se suma la amplia población flotante con la que cuenta la comarca, entre turistas y visitantes. Por ejemplo, en pleno febrero, ciudades como Benidorm cuentan con una gran afluencia de personas, entre ellos, los más mayores que llegan con el Imserso. Pero también personas que cuentan con una segunda residencia en la zona y que tampoco aparecen como empadronados: "El problema real es que no se cuentan como pacientes porque no tienen SIP", indicaron a este diario fuentes del sindicato de CCOO. Y eso también se traduce en que "a efectos de ratios tampoco computan", lo que deja el del centro muy por debajo del real.

Así, la situación que vive en muchos momentos el centro hospitalario "la llevamos denunciando mucho tiempo, no es de ahora". Con todo, desde CCOO afirman que "ahora no hay un pico de gripe, pero si lo hubiera la situación sería caótica". La mayoría de los pacientes que "ingresan en este centro hospitalario son personas mayores con muchas patologías, que requieren permanecer más tiempo en el hospital". Así, según explicaron las mismas fuentes, esos ingresos más largos hace que las altas "tarden más tiempo en llegar". Y el número de camas en planta es limitado.

Una de las dificultades de este centro es el espacio, que es escaso, y que atienden a mucha población flotante y de edad avanzada. El hospital de La Vila Joiosa, según las fuentes consultadas, cuenta con 270 camas que deben asimilar a toda esa población real y flotante. Y en ellas no solo se tiene que acomodar a aquellos que llegan por urgencias sino al resto de pacientes que se recuperan de una intervención quirúrgica o cualquier otro problema médico.

Así funcionan las Urgencias

Con todo, ¿cómo se divide un servicio de Urgencias? Este departamento es uno de los primeros por donde pasa un paciente que tenga precisamente algo urgente. Desde allí, tras el primer cribado, muchos son atendidos por los profesionales y salen a las hora con un diagnóstico y sin nada grave. Los que precisan de más atención pasan por los boxes o por observación, un área con 18 camas, según las fuentes consultadas, en la que los pacientes están en todo momento atendidos por los profesionales de urgencias. Además, cuando los casos son más graves, se pasa a esa UPI donde esperan ingresar y donde ya son atendidos por el médico especialista en cada caso. Y, además, pueden ubicarse en lo que se denomina en el centro "nivel II", los boxes de segunda observación donde puede haber entre "4 y 9 camas" y que normalmente se colocan en áreas habilitadas.

Ahora mismo, la situación del hospital no es de las peores porque el centro ha asumido periodos de asistencia mucho más complicada en los que las camas incluso se veían por los pasillos. Una circunstancia que todas las partes implicadas espera que no se repita y que el nuevo edificio que se va a levantar a modo de ampliación pueda paliar. Así, las obras ya están en marcha y con ellas se ampliarán el número de camas de hospitalización y de UCI, entre otros servicios.

El proyecto generará 52 camas más de hospitalización, hasta alcanzar las 322. Pero, además, también está previsto duplicar la capacidad de algunos de los servicios más demandados, como la Unidad de Cuidados Intensivos o, precisamente, el área de Urgencias, entre otros. La previsión en esta última es ampliar el número de boxes de los seis actuales a un total de 12; mientras que la UCI pasará de 12 a 18 camas para críticos, con posibilidad de también de ampliarlas. La nueva ala hospitalaria acogerá los servicios con mayor demanda y, por tanto, con más lista de espera. En ella se reubicarán las áreas de Radiología, Urgencias --generales y de Pediatría-, Urgencias ginecológicas y obstétricas -que además se dotaría de dos quirófanos propios para poder realizar cesáreas urgentes y otras intervenciones-, quirófanos para cirugías programadas, UCI, Oftalmología y una planta destinada a consultas.