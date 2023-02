Se alarga el plazo y se dispara, otra vez, el presupuesto. Acabar el instituto Pere Maria Orts i Bosch de Benidorm costará, al menos, 14 millones de euros y las obras no se retomarán como muy pronto hasta finales de este año o principios de 2024.

Estas son las últimas previsiones sobre este centro educativo con las que trabaja la Conselleria de Educación, que ha dado a la empresa adjudicataria tres meses de plazo para que presente el proyecto de ejecución de esta interminable obra.

Después de catorce años desde que se empezasen a mover las primeras piedras, la comunidad educativa ha perdido el ánimo, incluso, para protestar por su situación: «Es triste. En más de diez años no hemos avanzado nada», lamentan desde el AMPA.

El IES Pere Maria Orts i Bosch fue el primer centro de Secundaria que se construyó en Benidorm, en los años 70, para que los jóvenes de la ciudad pudiesen cursar entonces estudios de BUP y COU.

Con posterioridad, fue objeto de varias ampliaciones por parte de Educación, la última de las cuales arrancó en el año 2009. Aquel proyecto, con un presupuesto de 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, preveía una nueva ampliación del instituto, con la construcción de un otro aulario de 4.575 metros cuadrados, para albergar los ciclos de Formación Profesional y las aulas de Bachillerato, así como la reforma del primer edificio, lo que llevó a trasladar a más de 450 alumnos de Secundaria a 22 barracones instalados en el patio y en los que siguen estudiando a día de hoy.

La obra comenzó en 2009. Pero en el primer semestre de 2011, cuando estaba ejecutada al 85%, la crisis del ladrillo llevó a la quiebra a la empresa adjudicataria, que abandonó de un día para otro el centro sin recoger si quiera grúas ni otros materiales de construcción, que durante años quedaron desperdigados por uno de los patios.

¿Una obra prioritaria?

Hubo que esperar siete años para que se retomasen los trabajos, a pesar de que los gobiernos autonómicos del PP primero y del Botànic después aseguraron en todo momento que esta obra estaba entre sus prioridades. El jefe del Consell, Ximo Puig, llegó incluso a poner fecha de finalización: en el primer semestre de 2016, tal y como declaró poco después de acceder a la presidencia de la Generalitat, durante la presentación de un plan para erradicar los barracones de la Educación pública.

Educación contrató a una nueva empresa para finalizar la reforma por 1,3 millones, pero en el primer semestre de 2018, semanas después de empezar, la constructora tuvo que volver a paralizarla al detectar graves e irreversibles daños en la estructura de este antiguo inmueble, que ahora obligarán a derribar toda la edificación y volverla a construir de nuevo.

Fuentes de la Conselleria de Educación han explicado que la adjudicataria de la redacción del proyecto, una UTE formada por Cor Asoc SL, Otxotorena Arquitectos SLPU y Enrique Alario, ha realizado las últimas subsanaciones ordenadas por la Dirección General de Infraestructuras Educativas. Ahora tendrá tres meses para presentar el proyecto de ejecución.

Una vez supervisado y aprobado, la Generalitat licitará las obras, cuyo plazo estimado rondará los 15 meses.

Las mismas fuentes han agregado que, de este modo, la obra podría reiniciarse entre finales de este año y principios del próximo; en primer lugar, con la demolición del antiguo aulario y después, con la construcción del nuevo bloque, con planta baja y dos alturas, y que tendrá una superficie total construida de 7.517,2 m². Por último, se desmontarán las prefabricadas del patio para trasladar a todo el alumnado al nuevo bloque.

"Lentitud pasmosa"

Mientras pasan los meses, estudiantes, profesores y AMPA, que en su día montaron manifestaciones, protestas y encierros para denunciar la incomprensible parálisis de este proyecto, han perdido incluso las ganas de seguir batallando.

Así lo indica el presidente de la asociación de padres, que lamentan que la burocracia «funciona con una lentitud pasmosa». «No entendemos tantos retrasos y tampoco que no hayan dado ya de verdad una solución clara, después de 12 años desde que se paró la obra», lo que ha llevado a que «todos estemos desgastados y desanimados, entre la desesperación y el querer creer que pronto hará algo, aunque ese algo no acaba de llegar».

Por eso, las familias ruegan a la conselleria que dirige Raquel Tamarit que «de una vez por todas» cumpla los nuevos plazos: «Nuestros hijos se lo han ganado a pulso».