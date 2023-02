"Prohibida la comercialización de animales de compañía en tiendas, así como su exhibición y exposición con fines comerciales". Así se especifica en la nueva ley de Bienestar Animal que se ha aprobado en el Congreso y que conlleva una reforma del Código Penal para castigar más el maltrato animal. Una prohibición que tiene en vilo a las tiendas de mascotas y que pone al borde del cierre a cerca de 400 establecimientos que se dedican a este negocio en la Comunidad Valenciana, una parte de ellos en la provincia de Alicante.

La nueva normativa que pretende atajar el maltrato sobre los animales ha provocado controversia desde el primer día. Pero, una vez conocida parte de la letra pequeña de lo que se recoge en ella, también ha traído la incertidumbre a los profesionales del sector, desde aquellos que tienen un negocio dedicado a la venta de animales u otros productos relacionados como a los que se dedican a la salud de estos ejemplares, como los veterinarios, sobre todo los especializados en las especies que recoge la normativa y que no podrán seguir comercializándose.

Pero, ¿cuáles son los puntos más importantes de la nueva ley? Para empezar, la comercialización de animales de compañía en tiendas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales estará prohibida. Además, la transmisión, a título oneroso o gratuito, de animales sólo podrá realizarse directamente bien desde la persona responsable de la cría, bien desde una entidad de protección animal, sin intermediarios. La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato.

Por tanto, los escaparates en los que se pueden ver cachorros a la vista de todo el mundo u otras especies como algunos pájaros o reptiles pasarán a la historia. Y una de las razones para atajar esta práctica es evitar que se adquieran "por capricho" solo por que llamen la atención de los consumidores. Y también para fomentar la adopción de animales e intentar acabar con las altas cifras de abandono.

La incertidumbre se ha instaurado en el sector: "Aún no tenemos claro cómo se va a aplicar todo esto y estamos a la espera", explicó a este diario Raquel Castellano, encarga de la tienda Paraíso ubicada en Benidorm. "No vamos a poder vender nada", añadió para matizar que "en unos años también afectará a la comida para los animales porque bajará la población". Porque "si no vendo un periquito, tampoco voy a vender la comida o cualquier otra cosa que le haga falta como una jaula", indicó. Por tanto las pérdidas serán para toda la cadena de proveedores.

Porque no solo este tipo de tiendas se verán afectados en la manera de no poder exhibir a estos animales, sino que la nueva ley también establece qué son o qué no animales domésticos y la prohibición de venta de algunas especies al no considerarse autóctonas. Así, se prohibirá tener en los hogares ratones, hámster, cobayas, chinchillas o conejos; pero también, dentro de las aves, periquitos, cotorras, anapornis o originarios de otros países. En cuanto a los reptiles, nada de serpientes, iguana, camaleones, geckos o toritugas; tampoco arañas. Muchos, tras conocer este listado, han puesto la vista sobre el conejo o los hámsters que llenan miles de hogares.

¿Cuál es la razón para no dejar que estén en las casas? Según la norma, los roedores se prohiben para preservar la fauna silvestre y autóctona del medio natural y que podrían ser invasoras. Una razón que se extiende al conejo, una de las mascotas más queridas y que suponía ya más de un millón y medio de ejemplares en España en 2020 aunque con perjuicios ambientales. ¿Y las tortugas? Según el Ministerio para la Transición Ecológica, son animales que contienen una importante cantidad de vectores patógenos, como hongos parásitos, y, por tanto, transmisores de enfermedades. En el caso de las reconocidas aves que se encuentran en muchos domicilios, la razón es que "son especies silvestres no presentes de forma natural en España".

"Se ha metido en un saco muy grande a muchos animales", indicó Castellano. La finalidad de la ley no es criticada por el sector: "Quieren evitar el abandono para que se adopte el número máximo de animales, sobre todo perros que son los que más se encuentran en las protectoras. Y que tampoco haya gente que los tenga en condiciones que no son adecuadas y que se pueda traficar con sus vidas". Pero considera que prohibir no es la solución: "Debería haber un registro de cualquier animal, al igual que se hace con perros o incluso con los reptiles que llevan su número de identificación". Así, desde el sector consideran que "deberían haber buscado un término medio" y "no entendemos la ley del todo".

La responsable indicó que, en el establecimiento que dirige, "más del 50% de los ingresos es por la venta de animales", algo que perderán y, por tanto, tendrán que reducir personal: "Tendremos que reducir empleados todos. Y probablemente tengamos que cerrar". Así existen ya estudios de grandes cadenas de este tipo de negocio que indican que los cierres pueden afectar a todo el sector.

Mido Elsoghir es el propietario de la tienda Ladridos de Benidorm. Decidió hace cinco años no tener expuestos en su escaparate animales para su venta. Aunque a él ahora mismo este punto de la ley no le afecta sí indicó que "falta aún por ver todos los detalles. Aunque llevar un control de todo siempre es bueno". Con la nueva normativa en la mano, el empresario apuntó que "yo esperaba un poco más". Así indicó que "lo importante no es solo que no se expongan animales para evitar que se compre por capricho sino también que haya más control en la venta fuera de los comercios". Porque "son los particulares los que hacen competencia desleal a las tiendas". Entre los ejemplos, toda la venta que se puede encontrar por internet.

El sector ha reaccionado y está recogiendo firmas contra la nueva ley animal promovida por asociaciones y una fundación. Bajo el lema "#Exóticosperofamiliares" se pretende que parar la tramitación de la norma y que no llegue al Senado o no se apruebe para que entre en vigor en el tiempo establecido. La campaña se extiende por toda la provincia y en varios establecimientos, desde tiendas a también clínicas veterinarias. "Queremos que se modifique y sea una ley justa para todos", añadió Castellano.

La Organización Colegial de Veterinarios también mostró su desacuerdo con la ley, argumentando que se basa en "conceptos abstractos" y no menciona precisamente a los veterinarios, lo que consideran un contrasentido. Pero las críticas lanzadas tampoco frenaron la tramitación y aprobación de la Ley de Bienestar Animal en el Congreso con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu.

Mireia Mainez es veterinaria del Centro La Marina Exóticos de Elche. Especializada en este tipo de animales, para su negocio la nueva ley es nefasta: "Nos dedicamos exclusivamente a la salud de los animales exóticos por lo que estamos nerviosos y preocupados". Por ahora, se mueve en la incertidumbre y la espera para "ver que salga todo detallado". Así explicó que "el 90% de nuestra actividad se puede ver afectada por esta nueva ley". Y eso se traducirá en una reducción de plantilla: "Somo ahora tres veterinarios y dos auxiliares. Si dejan solo unas cuantas especies, me valdré yo sola".

En este centro veterinario especializado "vivimos de una gran cantidad de aves que se quedan fuera pero también de los conejos, las cobayas, los reptiles o de las tortugas, animales muy queridos y que se tienen en casa. Los propietarios los cuidan mucho". Mainez se lamentó: "Nos dedicamos a todo lo que van a prohibir".

Además de los animales exóticos, entre los pacientes que más pasan por su clínica están los conejos: "Es el segundo sustento que tenemos y no sabemos nada cierto aún". Así recordó que es la tercera mascota más numerosa tras perros y gatos, aunque se disputa el lugar con el hurón. "Éste sí se queda", afirmó. Algo que también ha creado extrañeza en algunos compradores. En los últimos 5 años en la provincia de Alicante se han identificado 273 ejemplares porque sus propietarios así lo han decidido voluntariamente pero no existe un censo real. Además son utilizados en terapias, por ejemplo, para los más pequeños, y también como apoyo emocional.

Pero no solo afecta al negocio por los animales que atienden "in situ" también por el trabajo de asesoramiento en salud que hacen para criaderos de aves a nivel nacional: "A ellos les tocará cerrar seguramente", indicó. Además añadió que la nueva ley puede llevar a comportamientos "que se tenían antiguamente y que ahora no se veían porque la gente estaba muy concienciada". "Hay que regular pero no prohibir", concluyó.

Más adopciones en protectoras

La ley tiene entre sus objetivos aumentar el número de adopciones y acabar con el abandono. Así, desde las protectoras sí aplauden la parte en la que, a la hora de querer una mascota, los lugares más cercanos donde podrán acudir los usuarios serán a estos refugios, entre otras opciones como las de ir directamente a los criaderos. "Con ella se acaba el fomentar la compra compulsiva aunque se podrán seguir comprando animales, pero de otra forma", explicó a este diario Roberto Gallar, de la Protectora de La Nucia.

Aún así, el miembro de este entidad indicó que la ley "tiene cosas buenas y malas". Por ejemplo, "se ha dejado a los perros de caza fuera", una de las reivindicaciones que lleva años sobre la mesa de este tipo de refugios o las asociaciones animalistas. "Proteges a un colectivo pero dejar a una parte importante fuera. En solo 15 días de febrero hemos recibido un montón de podencos" en la protectora. Sobre lo que afecta a las protectoras, Gallar indicó que "nos parece correcto" porque muchos ya cumplen todo lo establecido.

Para él aún hay mucha "desinformación sobre la nueva normativa" lo que está provocando alarma e incertidumbre. "Hay quien piensa que van a ir a su casa a quitarles a animales que ya tienen y la ley no es retroactiva". E indicó que "hay colectivos que se están encargando de fomentar esas desinformación". Así recordó que "hay puntos en la ley que ya se hacen en otros países" desde hace años. Para las protectoras "hay que ir legislando para ir adaptándose a todas la cosas" que van surgiendo en el sector.

Con la norma ya aprobada en el Congreso, ahora falta ver cómo se aplicará finalmente y si pasa el trámite del Senado. Con todo, se ha anunciado que habrá 48 meses para ponerla en práctica. Habrá que esperar a ver cómo afecta finalmente a los sectores implicados.