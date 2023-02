El sector turístico de la provincia de Alicante ya no puede con más prórrogas del programa del Imserso, pero si el Gobierno quiere revisar los pliegos de este concurso para actualizarlos tendría que licitarlo ya. Con el mes de febrero dando sus últimos coletazos, el Ejecutivo sigue sin desvelar cuál es su hoja de ruta para el programa vacacional de la tercera edad de la temporada 2023/24. A varias preguntas presentadas por el diputado del Partido Popular Agustín Almodóbar, pidiendo explicaciones sobre cuáles son los planes del Ministerio, una respuesta parlamentaria del Ejecutivo fechada este mismo martes se limita a decir que “a su debido tiempo se adoptarán las decisiones oportunas, con los elementos precisos para hacerlo, tras valorar los aspectos relevantes”.

El Gobierno asegura en la citada respuesta parlamentaria que "la gestión de la temporada 2023/24 se está realizando en los plazos que se establecen normalmente, ya sea mediante tramitación de la prórroga de los contratos vigentes o, en su caso, con la convocatoria de un nuevo procedimiento, que también se publicará en la Plataforma de Contratos de Sector Público".

Las dudas están en si el Ministerio acudirá a una nueva prórroga del programa social de vacaciones para mayores o sacará un nuevo pliego que actualice las bases, que es lo que desde el sector se le está reclamando. La respuesta no termina de aclarar por cuál de las dos vías se decantarán. Desde el sector turístico se alerta: si antes de final de mes, no se publica el nuevo pliego actualizando las bases del concurso, no va a haber tiempo material para poner en marcha la convocatoria para la próxima temporada. Una circunstancia que podría suponer un duro revés para este programa, al que numerosos hoteles ya están dando la espalda porque con los precios actuales apenas tienen para cubrir costes.

Un total de 35 hoteles de la provincia de Alicante participan este año en el programa en el que se han inscrito un total de 150.000 jubilados. Estos hoteles han podido cubrir costes gracias a las ayudas suplementarias aprobadas tanto por la Generalitat Valenciana como por el Patronato de Turismo de la Diputación. El objetivo de dichas ayudas eran para financiar el coste de la pensión completa, ante los bajos precios del Gobierno, y por el que percibían un promedio de 22 euros por día y persona a pensión completa. Cantidades que sumadas a la actual situación de inflación apenas les da para cubrir costes. Las aportaciones del Consell de cinco millones y de dos millones por parte de la Diputación permitieron a los alojamientos conseguir un precio de 28 euros por persona y día. Una situación que les ha permitido aguantar el chaparrón durante este temporada, pero las miras están ya en la siguiente y hay que ir haciendo números. El programa del Imserso nació en su día para romper la estacionalidad y seguir garantizando la buena marcha de los hoteles durante los meses de invierno.

“Ya estamos a finales de febrero y es necesario un nuevo pliego que actualice unos precios que están totalmente desfasados”, aseguró a este diario la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. A su juicio, la convocatoria tendría que hacerse con tiempo suficiente de antelación para que las empresas puedan hacer sus previsiones. Sin embargo, los retrasos del Ejecutivo en hacer públicos sus planes, hacen temer que se limitará a prorrogar por tercera vez del pliego actual. "Una tercera prórroga sería la muerte de este programa", aseguró Montes.

Proposición no de ley

El PP ha presentado en la mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de Ley relativa al rediseño, adaptación, refuerzo y mejora urgente de las condiciones competitivas y sostenibles de los programas de Turismo Social y de Termalismo del Imserso. En ella se proponen habilitar créditos que posibiliten introducir acciones globales de mejora de los programas; activar la tramitación de las próximas licitaciones; garantizar a los pensionistas usuarios el mantenimiento de los precios, así como el cumplimiento efectivo de los calendarios; aportar por el desarrollo de nuevos productos adaptados a los gustos y preferencias específicos de este colectivo, entre otras medidas. "El turista del Imserso de hoy no es el de hace treinta años. Entonces era habitual que algunos veían el mar por primera vez. Hoy esto no ocurre. El turista busca nuevas cosas", aseguró Almodóbar para justificar la necesidad de revisar el programa. La propuesta de los populares se debatirá este miércoles en el Congreso.

Las localidades que este año todavía participan en el programa son Benidorm, Finestrat, Calp, Guardamar, Torrevieja, Dénia, Xàbia, y l'Alfàs del Pi. Sin embargo, en otras provincias ya se le ha empezado a dar la espalda, porque a los hoteles no les resulta rentable con los actuales precios.