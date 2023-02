Para el Gobierno del PP de Benidorm, sacar a licitación la gestión de la estación de autobuses tras años de litigios y problemas era un triunfo; para la oposición, la crónica de una muerte anunciada. Porque el concurso para buscar nueva empresa que se hiciera con la infraestructura de transporte y el resto del complejo y también que asumiera los 24,5 millones establecido ha quedado desierto; es decir, ninguna empresa ha querido hacerse cargo de estas instalaciones. Así que ahora solo queda cumplir con el siguiente paso: un negociado sin publicidad al que el empresario Enrique Ortiz, quien ya gestionaba la estación, deberá presentarse. Por tanto, tras años de buscar una solución, la gestión volvería a las manos del mismo que ya la tenía.

El pleno de este lunes ha aprobado solo con los votos a favor del PP declarar desierto el procedimiento de licitación del nuevo contrato que se planteó y que se dividió en dos lotes por un precio de 24.516.647,32 euros. Ese importe es también el que la empresa que se adjudicara la gestión tenía que asumir para pagar a Ortiz la indemnización por la resolución del contrato. Según el procedimiento que establece la Ley, el pleno, tras declarar desierta esa licitación, ha dado luz verde además a abrir un proceso de "contratación negociado sin publicidad" para el que se tendrán que redactar de nuevo unos pliegos. Así se recoge en el convenio de resolución y liquidación que se firmó entre el Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil Estación de Autobuses de Benidorm SL, del empresario Ortiz. Por tanto, salvo alguna sorpresa, la infraestructura tal y como está volverá a manos del mismo concesionario.

Cabe recordar que el contrato para la gestión y explotación de la estación de autobuses que ha quedado desierto salió a licitación por un precio de 24.516.647,32 euros. Con este importe se cubre la obra realizada y no amortizada, y por un periodo de 26 años, 10 meses y 8 días. La licitación se hizo por lotes. En el primero, está incluida la terminal, la zona comercial de la dársena y el aparcamiento exterior; mientras que el segundo está referido al centro comercial, al hotel y aparcamiento subterráneo. Ahora el Ayuntamiento tendrá que reflejar en un nuevo pliego todas estas cuestiones.

Por tanto, la relación entre el consistorio con el empresario en este asunto no se puede dar por terminada finalmente. El periplo de la estación de autobuses arrancó en 2012 cuando una sentencia del Tribunal Supremo ratificaba otra sentencia dictada por el TSJCV en 2007 que anulaba la autorización municipal que en 2003 concedió el Consistorio a Ortiz para ampliar la zona comercial de la terminal y, con ella, la concesión para su explotación. Así, el fallo de hace más de 10 años obligaba a rescindir el contrato de explotación entre el Ayuntamiento y Ortiz. Así, el acuerdo con el empresario llegó en octubre de 2020 tras meses de reuniones. Fue en marzo de 2022 cuando se firmó el convenio definitivo con el que se redactaron los nuevos pliegos y donde se recoge precisamente esa opción si no hay ofertas: que Ortiz siga con la gestión.

La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó en el pleno todo el proceso que se ha seguido para llegar a este punto y los pasos que se van a dar a partir de ahora: "Estamos cumpliendo la Ley". Por su parte, la oposición volvió a cargar contra el gobierno del PP por este asunto y recordó que ya habían avisado de que, con las condiciones de los pliegos, ninguna empresa se interesaría por gestionar una estación que "ya no es solo eso, sino un gran complejo urbanístico".

La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, recalcó a los populares que "no pueden sacar pecho de la gestión de la estación de autobuses" y que "los técnicos hicieron el pliego que buenamente pudieron" tras firmarse el convenio con Ortiz. "Solo hay un beneficiado y es Ortiz y un damnificado que es el Ayuntamiento", indicó la socialista. "Ortiz ahí tiene su estación", lanzó un mensaje al aire y "por 26 años más". "Teníamos claro que no se iba a presentar nadie", indicó la edil del PSOE.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Juan Balastegui, recordó lo que ya dijo en el pleno extraordinario de enero en el que se aprobó la licitación: "Fui claro. Cualquier empresa en su sano juicio no se iba a presentar o iba a ser un milagro que así fuera", además de indicar que, en su opinión, "era un traje a medida para Ortiz". El concejal de la formación naranja indicó que no se había equivocado y que "ahora nos toca un convenio negociado sin publicidad donde las condiciones las pondrá de nuevo" el empresario.

Rifirrafe político que sube de tono

La moción sobre el siguiente paso a dar en la gestión de la estación abrió un crudo debate más allá de este asunto. Caselles indicó que se está "luchando para que la estación se regularice estamos solo 13 concejales (por los de gobierno del PP) contra 25 (que son los que forman la corporación municipal). Solo ponen trabas en el camino y pegas pero no trabajan". Así añadió que "lo único que hacen es dar mala imagen de Benidorm". La concejala de Urbanismo volvió a repetir que "los pliegos eran completamente técnicos para que fueran los mejores para Benidorm". Además indicó a la oposición que "ni PSOE ni Cs han presentado ninguna alegación o sugerencia al convenio firmado. No dijeron que estaban en contra y ahora sí lo hacen". Y terminó: "Sean valientes y trabajen por y para Benidorm y no se pongan de lado".

La portavoz del PSOE le recriminó que "diga que no hemos hecho nada" y que la oposición no había podido estar presente en ninguna de las reuniones con Ortiz; algo que también recalcó Cs. Caselles respondió que solo los técnicos se reunieron con el empresario antes de la firma del convenio. Para Escoda han "sido engañados comisión tras comisión" y se refirió a que el problema de la estación "viene de la época de mayor corrupción urbanística del PP". En este punto, el alcalde Toni Pérez tomó la palabra para pedir que "vayan a la cuestión del punto".

La concejal socialista matizó sus palabras pero siguió en la misma línea. Además le espetó a Caselles que "debería asumir la mala gestión urbanística" que se ha hecho en este asunto y en otros y recalcó que "volvemos a estar en la solución menos mala" siendo "un regalito envuelto para Ortiz".

El debate derivó en un momento en acusaciones personales entre la portavoz del PP y el de Cs. La primera catalogó a Balastegui hace unos días de "cobarde" en relación a este tema. El concejal de Cs quiso contestarle en el pleno dentro del turno de palabra y le indicó que "lanza el insulto fácil hacia mi persona". Además le recriminó otras afirmaciones que se habían hecho en otro punto del pleno sobre su labor profesional. "No me considero un cobarde, estoy aquí enfrentándome a una mayoría absoluta y no es fácil". Caselles no quiso contestar directamente y solo aludió a Balastegui en su intervención para decir que lo consideraba "un cobarde porque solo vota en contra" de cualquier moción sobre la estación "pero no sugiere nunca nada".

El rifirrafe entre ambos continúo en otro turno de palabra. El portavoz de Cs le dijo "maleducada" a Caselles en este tema y que "no debe sacar pecho de la gestión urbanística". Algo a lo que la portavoz del PSOE también se refirió más tarde. Así, Balastegui siguió su intervención refiriéndose a que la portavoz del PP compagina su trabajo en Benidorm con el que realiza como funcionaria en otro ayuntamiento: "Me daría vergüenza trabajar en dos ayuntamientos en lugar de uno". La popular no se cayó y se defendió y, además, achacó a los concejales que tienen dedicación exclusiva en la oposición a pasar menos tiempo en el Ayuntamiento del que deberían. La pelea estaba servida y continuó durante parte del debate. "Está muy nerviosa", acabó diciéndole Balastegui a Caselles.

Una modificación presupuestaria para asumir las inversiones

Benidorm destinará este año 53.064.010,76 euros para acometer las principales inversiones previstas en el ejercicio. De esa cantidad casi 17,5 millones procederán de subvenciones de otras administraciones. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por mayoría la modificación presupuestaria número 2 del presente ejercicio económico, una modificación cuyo objetivo es poder dar cobertura a la ejecución de proyectos previstos este año que ya habían sido adjudicados en ejercicios anteriores. Estos proyectos, en su gran mayoría, dependen de subvenciones de administraciones superiores de las que el Ayuntamiento ha sido adjudicatario. El grupo socialista se ha posicionado en contra y el de Ciudadanos se ha abstenido.

La modificación presupuestaria se ha elevado a pleno puesto que el presupuesto municipal de 2023 se encuentra prorrogado y, por lo tanto, no dispone de aplicaciones presupuestarias de gasto para inversiones. Al haber sido aprobada, la modificación permitirá acometer las inversiones previstas para 2023 que precisan de subvenciones supramunicipales y recursos propios.

La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que la misma persigue "visibilizar la ejecución de las inversiones que se están ejecutando o que están en tramitación administrativa" y ha precisado que en el anexo de inversiones constan 17.425.239,54 euros en concepto de subvenciones y 35,6 millones en préstamos ya concertados. "Nos hemos presentado a muchas subvenciones, pero ocurre que muchas de ellas requieren de una aportación municipal", ha argumentado. "Pero está a la vista de todos que la ciudad ha cambiado mucho. Desde luego que no es mala gestión conseguir todas las ayudas que nos han dado. Lo que toca es aprobar este anexo de inversiones para poder seguir con ellas", ha añadido.

Entre las inversiones previstas se encuentran la Zona de Bajas Emisiones, el bombeo de la EPSAR, actuaciones en la vía pública enmarcadas en la EDUSI, la renovación de la red de pluviales de Bernat de Sarrià, el albergue de la Sèquia Mare, la plaza de toros, iluminación de campos de fútbol, la protección contra incendios en El Moralet, la renovación del alumbrado público del programa del IDAE, actuaciones para el desarrollo del polígono industrial, acciones previstas en los presupuestos participativos, la ampliación del cementerio, el Plan de Movilidad Eléctrica, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la musealización del Tossal de La Cala o el proyecto de la segunda fase de la avenida del Mediterráneo, entre otras.

La oposición ha mostrado también su rechazo a esta modificación presupuestaria. La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, indicó que "la modificación corrobora aún más que no existen presupuestos porque no pueden cuadrar las cuentas" y recriminó al PP que "son el único gobierno con mayoría que no van a aprobar las cuentas". Además recalcó que "no van a poder cumplir todo lo prometido sin tocar el bolsillo de los ciudadanos". El portavoz de Cs, Juan Balastegui, añadió que "ahora tenemos más ingresos que gastos y no se puede hacer un presupuesto. Y esto es muy grave para la ciudadanía". Además indicó que todo se debe a la "borrachera" del gobierno del PP por hacer obras que luego "traerá la resaca y la pagarán los ciudadanos".

Otros asuntos de pleno

Por unanimidad, el pleno ha aprobado pedir a la Conselleria d’Educació la delegación de competencias para que el Ayuntamiento pueda ejecutar las obras finalmente autorizadas por la administración autonómica dentro del Plan Edificant, y que llegarán a siete Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP’s) y un Instituto de Educación Secundaria (IES). Concretamente, se actuará en los CEIP Aitana, Ausiàs March, Gabriel Miró, Puig Campana, Els Tolls, Vasco Núñez de Balboa y El Murtal, y en el IES Mediterránea.

Con mayoría, con la abstención de los grupos de la oposición, se ha dado luz verde el Plan de Reforma Interior (PRI) que viabilizará la construcción en Poniente de un innovador edificio de 30 alturas y tres sótanos que se abastecerá con energía eólica de autogeneración y que albergará apartamentos turísticos. La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó que la promotora abonará al Ayuntamiento “1,5 millones de euros para patrimonio municipal de suelo que, junto con el importe procedente del PRI del hotel Poseidón, irán destinados a la construcción de una pista de atletismo” en la parcela contigua. Una pista de atletismo que “el pleno aprobó considerar de interés público” y que será 100% municipal. Además, el Ayuntamiento recibirá una franja de suelo junto al edificio y “la cantera del Racó de l’Infern”.

Con idéntico resultado, se ha reclamado nuevamente a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que revise el articulado del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada para hacer posible la construcción de balsas para uso agrícola en el entorno del Parque Natural. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha recordado que el cambio del PORN es fundamental para desbloquear la balsa proyectada desde 2018 junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la planta de tratamiento terciario de Serra Gelada.

Por unanimidad, se ha acordado la participación del Ayuntamiento de Benidorm en el Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa, del que además de los 18 municipios de la comarca también están representados los dos sindicatos mayoritarios y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.

Por mayoría, con el voto a favor del gobierno local, en contra del PSOE y la abstención de Cs, se han aprobado dos relaciones extrajudiciales de crédito para abonar facturas de servicios que “se han prestado” al Ayuntamiento. Con el voto del gobierno local, se ha desestimado los recursos de reposición interpuestos por dos mercantiles contra el acuerdo plenario de noviembre de 2022 que declaraba la nulidad de los convenios urbanísticos de 2003 relativos al APR-7.

Por unanimidad ha salido adelante una moción de la Junta de Portavoces con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En la misma se expresa el compromiso del Ayuntamiento “de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local”.