Un lunes muy frío. Benidorm se enfrenta a una de las semanas más gélidas con temperaturas llegarán a los 5 grados de mínima y que no pasarán de los 11 grados de máxima este lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las calles de la capital turística se han llenado de vecinos y turistas con bufandas y abrigándose ante el intenso frío.

La borrasca Juliette trae consigo una masa de aire de origen ártico muy frío que entrará por el nordeste peninsular, provocando un considerable descenso de las temperaturas diurnas en diferentes puntos de la provincia de Alicante. Tanto que se espera que el lunes 27 de febrero sea uno de los días mas fríos del año.

En Benidorm, la previsión es que el martes se mantenga el frío con mínimas de 4 grados y máximas de 12, según AEMET. Para el resto de la semana solo subirán hasta los 6 o 7 grados de mínima y entre 13 y 14 de máxima.

Aunque la ciudad no será donde más se note esos efectos de la borrasca sí que dejarán descensos en los termómetros. Eso sí, los cielos estarán despejados durante todo el día y no hay previsión de lluvia hasta el miércoles, aunque del 60%. Las rachas de viento en Benidorm no están siendo tan altas como en otras zonas de la provincia donde el frío está siendo mucho más intenso.

Aún así, los turistas se veían sorprendidos este lunes por el ambiente gélido, aunque hay quien se ha enfundado el pantalón corto para pasear por la playa, sobre todo los visitantes extranjeros a los que el frío no para.

La llegada de la borrasca ha activado la alerta amarilla por frío en Alicante y varias zonas del interior marcarán registros por debajo de los cero grados. El mercurio se congelará en municipios como Villena, Sax o Beneixama, donde se espera que los termómetros bajen hasta los -4 grados, así como en Biar, donde el descenso podría ser incluso más acusado. En el área litoral, el escenario será más agradable, pero aun así, las máximas no se despegarán en exceso de los valores cercanos a los 10 grados, por lo que en cualquier caso, el ambiente será de un frío intenso en todo el territorio que obligará a no desprenderse del abrigo.

El mes de febrero, que concluye esta semana, está calificado por la AEMET como uno de los más fríos hasta la fecha. La agencia señala que aunque "2023 empezó muy cálido" a partir del 20 de enero hubo "un brusco descenso de temperatura" que, con ligeros altibajos, desde entonces han permanecido por debajo de los valores habituales de estas fechas, aunque sin grandes fríos.

No obstante, pronostica que, con el descenso de temperaturas previsto para los próximos días, "febrero va a acabar probablemente con una temperatura media 1.3 grados inferior al promedio normal" en la Comunidad Valenciana. Lo que lo va a situar como el mes con la anomalía fría más acusada desde febrero de 2018.