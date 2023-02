Listones de madera astillados o rotos, clavos que sobresalen y algunas zonas en las que apenas queda material. La pasarela rota del paseo de Poniente de Benidorm tiene los días contados tras muchos meses de espera para poder iniciar el proyecto para retirarla completamente y sustituirla por otra más resistente; pero sobre todo, para acabar con los incidentes que se producen por el mal estado de la misma como cortes o roturas. Las obras arrancarán este mismo miércoles, 1 de marzo, y se alargarán durante cerca de 4 meses, con un parón en Semana Santa.

La pasarela sobre la que se va a actuar recorre toda la parte baja del conocido paseo de colores de Poniente y sigue la forma de las olas del mar como las de esta infraestructura. Son 1.800 metros lineales, 5.400 metros cuadrados de superficie, que se van a cambiar completamente por otra pasarela peatonal de material más resistente. Cabe recordar que esta zona de paso se creó junto al conocido paseo de Carlos Ferrater que se inauguró en 2009. El paso del tiempo comenzó a afectar a la madera que se usó en el proyecto inicial. En 2016 la Generalitat reparó una parte de esta tarima, solo los tramos más deteriorados. Pero no tuvo solución. Desde entonces, el Ayuntamiento ha actuado en varias ocasiones para reponer también los listones más agrietados.

Pero el tiempo ha seguido pasando y su estado ha ido a peor. Tanto que el Ayuntamiento alertaba hace unos meses a los usuarios que no caminaran sobre ella sin usar calzado por el "pavimento irregular". Tan irregular que en algunas zonas los clavos sobresalen o se levantan las maderas. Así, los bañistas que cada día toman el sol o aquellos que pasean por ella llevan tiempo pidiendo que se cambie. Pero los plazos se han alargado. Entre otras razones porque la autorización de la Dirección General de Costas para intervenir en esta zona de playa se ha retrasado demasiado. Y porque se ha tenido que buscar el material más adecuado y menos invasivo para colocarlo sobre la arena.

Las obras que se inician este miércoles tendrán dos fases. En la primera se retirará la actual pasarela, cuyo material sobrante se enviará al ecoparque. En la segunda fase se procederá a la implantación de la nueva, realizada en madera tecnológica, un pavimento estable formado por elementos de gran calidad y grandes prestaciones, sin ser una instalación fija, de modo que se permita la retirada del mismo cuando haya que acometer las labores de limpieza. La estética será similar a la actual pasarela, si bien ganará en estabilidad, sostenibilidad y resistencia frente a los efectos de la climatología.

Así, la actuación comenzará en la zona conocida como de Cruz Roja y se irá desarrollando hasta llegar hasta el parque de Elche. Y se hará así porque la zona más alejada es donde menos usuarios hay en esta época y es donde se podrá "coger maestría" a la hora de ejecutar los trabajos y poder ir avanzando hacia la zona "más complicada" donde hay más afluencia de personas.

Y es que, en la primera de las bajadas hacia la arena para acceder a este paseo es donde se congregan cada día decenas de personas para bailar. Sobre las tablas, con un altavoz, la música suena y un grupo sigue los pasos de aquel que marca el ritmo. Unos metros más allá, otros usuarios toman el sol sobre estas maderas y algunos de ellos encuentran dificultad para caminar sobre ellas.

"Ya era hora que la cambien toda", indicó una de las usuarios que acude muchos días a esta zona, Manoli, natural de Burgos. "Hemos presentado escritos y todo y hemos protestado. Porque te puedes hacer daño", añadió Isabel Asensio, de Valladolid. "Espero que para cuando vuelva en mayor esté acabada", añadió. Ambas son habituales y utilizan la pasarela no solo para caminar sino para tomar el sol. "Me ha llamado la atención como está. Me he movido y me he pinchado, supongo que será por un clavo", indicó una vecina de Asturias junto a su marido, ambos de vacaciones en Benidorm.

Para María y Andrea, de Galicia y Valladolid, también es una "muy buena" noticia que cambien toda la pasarela. Ellas acuden a tomar el sol, a bailar o a hacer gimnasia a la zona y están cansadas de tener incidentes y ver el estado en el que están las maderas. Pero María tiene una pega: "No tiene lógica que empiecen desde el otro lado cuando aquí, en la zona más cerca del parque de Elche, hay más gente. Ahora sería para empezar aquí". Ellas apuntaron que también habían recogido firmas, entre otras razones, para que se actuara sobre la pasarela, casi ya un enclave turístico más de Benidorm.

1,6 millones de euros

El alcalde, Toni Pérez, junto a la concejal de Playas, Mónica Gómez, y el de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, explicó que este paseo está "en muy malas condiciones". El mismo "soporta un tráfico peatonal muy intenso y su estado causa molestias a los usuarios, además de no estar acorde a la imagen que queremos para Benidorm". Pérez ha resaltado que se trata de "una obra fundamental para nosotros" y que se trabajará "teniendo en cuenta el calendario y con la intención de terminar el mes de junio con la pasarela acabada".

La intervención tiene un presupuesto de 1.672.457,57 euros, que correrá a cargo de los recursos municipales, ante la negativa de la Generalitat y el Gobierno central a acometer la actuación y una vez que ya se cuenta con la autorización de la Dirección de Costas, según recordó el alcalde. Se ha hecho un "gran trabajo de las concejalías implicadas para que el inicio de las obras sea una realidad porque ni sabemos ya cuánto tiempo llevamos peleando esta actuación". En alusión a la postura de la Generalitat y el Gobierno central indicó que, "aunque no sea nuestra competencia, sí es nuestra responsabilidad y por eso queremos que sea una pasarela lo más estética posible y en absoluto peligrosa, como sí lo era hasta ahora en algún tramo".

"Continuamos de esta forma con la apuesta emprendida hace años por la sostenibilidad, la accesibilidad y la mejora de la movilidad, por lo que todos los trabajos que se ejecuten tendrán marcados esos objetivos", añadió el alcalde. Que la actual pasarela sea de listones "dificulta mucho el tránsito de sillas de ruedas o carritos de bebé", motivo por el cual la nueva infraestructura "además de ser una pasarela con una superficie estable, contará con la anchura que establece la normativa de accesibilidad".

Con todo, como ya publicó este diario, esta es una de las obras, junto a la que se está realizando en la avenida Armada Española, también en el paseo de Poniente, y la de la catenaria de Levante por la que Benidorm ha renunciado a solicitar las banderas azules para 2023 para sus playas. Porque entre los requisitos está precisamente que no haya actuaciones en marcha en el litoral.