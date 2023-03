El PSPV-PSOE de Benidorm ya tiene cerrada la lista con la que concurrirá a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo para intentar desalojar de la Alcaldía al popular Toni Pérez. Y el resultado es una candidatura bastante distinta a los votos que expresaron en asamblea los militantes el pasado 19 de febrero, tras las modificaciones introducidas por la candidata, Cristina Escoda, en la selección de personas que la acompañarán en esta cruzada electoral.

La alcaldable ya afirmó en su día que la consulta a los militantes, en la que votó un 86% del censo -218 de las 254 personas con derecho a voto-, no era vinculante y se reservó la potestad de introducir cambios en la composición final, como así ha acabado haciendo.

El cambio más significativo, y que vendría a agrandar aún más la brecha abierta en el seno del grupo municipal socialista, es la desaparición del concejal Bernardo Mira, afín al sector de Rubén Martínez y que en la asamblea de militantes quedó empatado con 108 votos con Kevin Herrera para ocupar el puesto 8-10 de la candidatura. Lejos de limitarse a deshacer este desempate, el listado oficial difundido por la agrupación socialista ha borrado por completo la presencia del todavía edil, que ha afirmado a este diario estar "muy sorprendido" por la decisión de Cristina Escoda.

"Cristina me comunicó que seguramente no me pondría de 8 ni de 10, sino de 12. Yo le trasladé que eso no era lo que había dicho la militancia y que, en caso de que así fuera, podría sopesar mi renuncia. Pero el resultado es que han acabado borrándome de un plumazo sin que yo haya llegado a renunciar de manera oficial", ha manifestado Bernardo Mira.

En el lado contrario, la alcaldable de los socialistas se ha limitado a agradecer por medio de un comunicado "el trabajo realizado esta legislatura por los concejales Bernardo Mira y Paqui Gómez -quien sí formalizó su renuncia al día siguiente de la asamblea de militantes-, que han decidido voluntariamente, y así me lo han transmitido, no formar parte finalmente de esta candidatura al considerar que no encajaban en esta nueva etapa”, ha asegurado Escoda.

Baile de números

Al margen de la supresión de Mira de la candidatura, otro de los puntos más destacados es el hecho de que solo Laura Rubio, la hija de la veterana socialista Encarna Llinares, y Mari Luz Navarro continúan en la posición de salida que les otorgaron los militantes: los puestos 3 y 7 de la candidatura.

Como ya había avanzado la propia Escoda, el listado definitivo confirma el intercambio de plazas entre Miguel Soldevida, que irá de 4, y el independiente Sergi Castillo, "fichaje" de Escoda y que la candidata ya había anunciado que iría de 2.

A continuación, en el quinto puesto irá la solerista Mari Ángeles Ivars, que obtuvo el número 15 en la consulta a los militantes, con 84 votos, mientras que la joven Mari Marqueño, que fue la segunda mujer más votada con 121 papeletas, se desplazará hasta la posición número 11, que la dejaría fuera de la corporación en el caso de que los socialistas repitan el mismo número de concejales que tienen ahora: 10.

En sexta posición irá Antonio Charco, que avanza desde el puesto 12; mientras que Toni López, a quien la militancia colocó en sexto lugar, se queda en la octava posición.

El número 9 será para la edil Tere Águila, que en la asamblea quedó en la posición número 11 de la candidatura. En este caso, esta novena plaza debería haber correspondido a Olga Cascales, la mujer del fallecido alcalde Agustín Navarro, pero ésta ya trasladó su voluntad de ir cerrando la candidatura, por lo que finalmente irá en el puesto 25 a petición propia, como un gesto de apoyo a la alcaldable Cristina Escoda.

El número 10 será para Kevin Herrera; el 11 para Mari Marqueño; mientras que el 12 va a parar al concejal José Enrique Ripoll, que inicialmente había quedado en el puesto 20.

A partir de ahí, la candidatura final introduce nuevas modificaciones con respecto a la primera configuración de la lista, tanto con el cambio de posiciones como con la presencia de nombres que no concurrieron a la votación para rellenar puestos vacíos o la desaparición de otros que sí se sometieron al voto de los militantes, como los ya mencionados de Bernardo Mira o Paqui Gómez, a los que se suman otros como los de Rosa García, Ramón Segarra o Jorge García.

De este modo, la composición definitiva de la candidatura queda de la siguiente manera:

Cristina Escoda Santamaría Sergi Castillo Prats Laura Rubio Llinares Miguel Soldevila Pérez María Ángeles Ivars Bermejo Antonio Charco Martínez María Luz Navarro Fuster Antonio López Mascarenhas María Teresa Águila Santos Kevin Herrera Cervantes María del Carmen Marqueño Moreno José Enrique Ripoll Lerbet María del Carmen de la Cruz Martín Francis Muñoz Vargas Ana María Cañadas Martínez Eliseo Yus Prats Olaya García Sánchez Raúl Castro Zarco Alicia Carretero Ripoll Julián Martínez Rojo Cristina Sánchez López Ginés Alvarado Navarro María Antonia Baldó Fuster Conrado José Hernández Álvarez Olga Cascales Cayuelas

Suplentes:

1. Doroteo Ruiz Urbano

2. Juana Antonia Castillo Hernández

3. Gervasio Calvo Picó

"Trabajar todos juntos"

La comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE de Benidorm ya ha aprobado por unanimidad la lista electoral de esta formación para los próximos comicios, en una sesión extraordinaria.

La alcaldable ha defendido que se trata de una "lista ganadora que conjuga experiencia y juventud y que está más que preparada para volver a gobernar la ciudad”.

“Es un orgullo mirar la candidatura y verme reflejada en ella. Es un gran equipo, ganador e implicado en el proyecto que tiene el reto tan importante de volver a ganar las elecciones”, ha apuntado.

Pese a los cambios que han llevado a cabo con respecto a la primera selección, Escoda ha defendido que la lista aprobada por la comisión ejecutiva “respeta la voluntad de la militancia, combina las necesidades del proyecto y refuerza las áreas del futuro gobierno socialista de la ciudad”. Igualmente, ha puesto en valor "el nivel de renovación de los 13 primeros puestos, los denominados de salida", en los que hay siete caras nuevas y en donde repiten cuatro concejales de la actual corporación municipal.

La dirigente socialista ha indicado que se han potenciado "áreas preferentes como la económica con Antonio Charco y el área de participación ciudadana y barrios con María Ángeles Ivars".

Por último, ha afirmado que pasados ya todos los diferentes procesos internos, “es el momento de trabajar todos juntos con el difícil y apasionante objetivo de recuperar la Alcaldía de Benidorm”.