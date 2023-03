Seiscientas cincuenta mujeres procedentes de todos los 18 pueblos de la Marina Baixa se han reunido este viernes por la tarde en el Palau Altea para participar en la XXII Trobada de Dones de la Marina Baixa que ha organizado la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Altea en colaboración con las concejalías similares de los municipios de la comarca. El acto ha sido el pistoletazo de salida para las actividades que se llevarán a cabo en la Marina Baixa durante dos semanas conmemorando el 8M-Día Internacional de la Mujer.

Antes de comenzar los actos de la “Trobada”, las mujeres han sido recibidas en la entrada del Palau Altea por el concejal de Igualdad de Altea, José Luís León Gascón, quien junto a su equipo de la concejalía ofrecían un obsequio a las asistentes y posteriormente las invitaban a una chocolatada como antesala a las actividades que se desarrollarían después en el escenario del coliseo con la actuación de la payasa Amaia Prieto y del coro amateur Alquimia, de Elche.

Ante un aforo prácticamente lleno, José Luis León ha resaltado que el acto que se estaba celebrando en el Palau, “no hubiera sido posible sin el empuje y fuerza de las asociaciones de mujeres que hoy estáis aquí: Asociación Mujeres con Voz, Asociaciones de Amas de Casa de la Marina Baixa, Asociación El Grito del Silencio y Anémona. Así como al trabajo de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y Corazón Exprés”.

El edil se ha dirigido a las asistentes afirmando que “las verdaderas protagonistas hoy sois vosotras”, y se ha congratulado de que en los últimos 20 años “hemos presenciado importantes adelantos en el sentido de garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos humanos que los hombres y que sean tratadas con igualdad”.

León ha lanzado un grito de esperanza y apoyo “hacia las millones de mujeres que luchan por sus derechos en todo el mundo”, y aunque “a diario leemos en la prensa casos dramáticos”, también hay “hechos notorios y esperanzadores acerca de cómo nuestras sociedades van avanzando en igualdad de derechos”. El edil ha aseverado que “nos encontramos en un momento crítico de la Historia: nunca antes habíamos presenciado este ímpetu y esta movilización mundial que involucra a hombres y mujeres, niñas y niños, que claman por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas”, y ha remarcado que “tampoco nunca antes habíamos visto esta clara indignación generalizada de la ciudadanía y sus demandas de cambio y de medidas concretas”.

En su discurso de bienvenida, León Gascón ha dicho que “no puede haber paz, ni progreso, ni igualdad, sin los mismos derechos y plena participación de las mujeres. Y no puede haber igualdad si las mujeres no tienen garantizados sus derechos reproductivos y su derecho a la salud sexual, esenciales para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género”. Posteriormente ha afirmado que la violencia contra las mujeres “es generalizada y no conoce fronteras. No discrimina por nacionalidad, etnia, clase social, cultura o creencias. Ésa es la razón por la que las mujeres, los hombres y las y los jóvenes se manifiestan en todas las regiones para decir una misma cosa: ¡Basta ya!”.

León ha puesto énfasis en que “si actuamos con valor, convicción y compromiso, podemos transformar la violencia contra las mujeres de ser la violación más generalizada de los derechos humanos a un caso aislado que se considere inaceptable y que ya no se tolere. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene la responsabilidad y el deber de actuar”. Y en referencia a la Marina Baixa, el concejal alteano ha asegurado que todos los ayuntamientos “muestran hoy su compromiso en defensa de los derechos de la mujer. Y digo bien ‘los municipios’ porque sus ayuntamientos se han implicado en la puesta en marcha de medidas y acciones para ello. Esto es lo que esperan de nosotros las mujeres y las niñas. Es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Por eso desde aquí os pido a todos vosotros y a todas vosotras para que desde todos los ámbitos trabajemos por construir una cultura de la igualdad y del respeto hacia las mujeres”.

La intervención José Luís León ha finalizado con la lectura “de una carta que he escrito pensando en los niños de hoy que serán los hombres del mañana”, pues “como hombre implicado en la cultura de la igualdad y no violencia me permito una licencia: Imaginarme un mundo mejor en que niños y niñas, hombres y mujeres se sientan libres y tratados de forma igualitaria y en equidad”.

En la misiva, León Gascón se dirige “al hombre del mañana que ahora es un niño”, y le explica que “si existe un Día Internacional de los Derechos de la Mujer es porque sus derechos fundamentales siguen sin respetarse en gran parte del mundo: la violencia sexista y sexual, el derecho a disponer libremente de su cuerpo, el acceso a la educación, las desigualdades salariales, el acceso a los puestos de dirección, la imposición de las tareas domésticas y de cuidados. Esto es inaceptable. Insoportable”.

En otro pasaje de la carta se afirma que “hay motivos para la esperanza. Paso a paso, los adultos de hoy avanzamos hacia más Igualdad. Y el día en que, a tu vez, tengas edad para cambiar las cosas, avanzaremos juntos, contigo”. Se remarca efusivamente en que “las mujeres representan la mitad de la Humanidad. Porque las mujeres son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras compañeras, pero, sobre todo, nuestras iguales en Humanidad”.

Y finalmente hay un canto de esperanza hacia el niño de hoy y futuro hombre porque “juntos, contigo, con ellas, trabajaremos por la igualdad entre mujeres y hombre. En todas partes. Juntos, no dejaremos pasar nada. Nunca. Ni el más mínimo gesto inapropiado, ni el más mínimo comentario sexista. Porque esos gestos y esas palabras trivializan la violencia contra las mujeres. Creo en ti porque tú serás el mejor de los hombres: el que se comprometa con la Igualdad”.

José Luís León ha explicado finalmente que la carta “es un mensaje firme para construir una cultura de la igualdad para las generaciones futuras, y en particular para los chicos jóvenes, para que la igualdad no siga siendo ‘cosa de mujeres’, sino un deseo de todos”. Y ha concluido su intervención remarcando que aparte de celebrar el Día Internacional de la Mujer “pido que nos comprometamos todos los días, individual y colectivamente, a hacer todo lo posible por promover y proteger los derechos de las mujeres. De modo que cada niña y cada mujer pueda vivir libre de violencia y discriminación. Para que hoy, y todos los días, marchemos con valor, convicción y compromiso hacia la consecución de un mundo más igualitario y por lo tanto más justo”.

Tras las palabras del concejal, las asistentes a la “Trobada” han podido disfrutar del espectáculo ofrecido por la payasa Amaia Prieto que, mediante la clownferencia “Mujer, Vida y Risa” ha hecho reflexionar al público, mediante el humor, que es aquello que quiere decir ser mujer.

Después de la clownferencia han actuado las mujeres del coro amateur Alquimia procedente de Elche. La agrupación coral está formada por veinticinco mujeres, y han compartido con las 650 mujeres presentes en el acto su espectáculo “Quiéreme entera”, un trabajo nacido de la sororidad de compartir unas con otras sus vivencias y experiencias personales”.