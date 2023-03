Gent per La Vila seguirá en solitario. La formación local que encabeza Pedro Alemany concurrirá a las elecciones de mayo de 2023 de nuevo con una candidatura propia que encabezará el actual concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa. El máximo representante de la formación ha acabado este lunes con los "rumores" de su posible inclusión en una propuesta del centro derecha vilero o su vuelta al PP: "Gent per La Vila concurrirá en solitario y bajo sus propias siglas el 28M".

El portavoz de la formación local forma parte del tripartito vilero formado por PSOE, Compromís y su partido. Así, en 2019 se convirtió en la llave de gobierno para que los socialistas ostentaran la Alcaldía tras un "empate" entre PSOE y Compromís y PP con Cs. Su voto a Andreu Verdú decantó la balanza hacia la izquierda para que gobernaran, junto a él, el municipio. Sin embargo, Alemany había sido durante años militante del PP y llegó a ser concejal o a disputarse la presidencia del partido con el que fuera alcalde popular Jaime Lloret.

Pero su andadura política siguió en solitario y creó en 2011 el partido Gent Per La Vila. Desde entonces, ha tenido dos concejales tanto en la legislatura de 2011 a 2015 y en la de 2015 a 2019. En está última cuenta con un edil, el propio Alemany. El portavoz de la formación indicó que "en la asamblea se acordó concurrir en solitario y que encabezaría la lista" con el objetivo de "renovar la confianza que en nosotros depositaron los ciudadanos".

Alemany explicó qué había ocurrido con el PP exactamente: "A principios de año, dirigentes del PP se pusieron en contacto conmigo para sondear. La intención era agrupar todas las sensibilidades del centro derecha en una sola para poder alzarse con la Alcaldía vilera". Así reconoció que "al principio la música no sonaba mal" pero "no pasó de eso". Porque además no volvió a tener noticias y "tampoco se puso en contacto conmigo nadie de la agrupación local". Y es que aquellos que llamaron a su puerta no fueron miembros del PP de La Vila sino representantes comarcales o de otros municipios. Dejó claro que "fue el PP el que se puso en contacto conmigo" y que le trasladó a su partido lo ocurrido, quien finalmente decidió que Gent per La Vila concurrirá a las elecciones municipales del 28M en solitario.

Alemany recalcó que, a pesar de su pasado en el PP, el alcalde socialista es para él también un "amigo" y que "los resultados electorales no permitieron otra alternativa de gobierno que no fuera la actual" con ese tripartito. Aunque es cierto que no todo ha sido un camino de rosas, con algunos puntos en los que han "chocado", el llamado Pacto de la Barbera se ha mantenido hasta la actualidad. Además recalcó que "hemos podido hacer proyectos que nunca se hubieran podido iniciar sin estar gobernando". Y añadió: "No nos arrepentimos de las decisiones que tomamos en su momento".

El actual concejal del gobierno de La Vila repasó algunos proyectos en marcha como el trabajo hecho para conseguir los terrenos para la ampliación del hospital comarcal o lo logrado en materia de Agua. "Concurriremos a las próximas elecciones con más compromisos, ideas y proyectos". Y se mostró convencido de que "esta cuarta vez va a ser mejor, la que más posibilidades veo de las tres anteriores". Porque afirma que "el gran enfrentamiento que va a haber entre PP y PSOE hará que los partidos pequeños tengamos más posibilidades". Con todo agregó que "en municipios como La Vila es bueno que haya una persona intermedia entre dos grandes partidos". Lo que sí no avanzó es qué ocurrirá si se repite un escenario parecido al de las elecciones de 2019 en el que tuvo la llave para "decantar" el gobierno hacia el PSOE y Compromís o PP y Cs.