El comercio de Benidorm empieza a recuperar aliento y la actividad empieza a despegar de nuevo tras meses muy duros y a pesar de factores externos como la inflación o el aumento de precios. Así, en los dos primeros meses del año, el sector ha incrementado entre un 5 y un 8% las ventas respecto al mismo periodo de 2022. Una cifra que hace pensar que este año será bueno para los empresarios, a pesar de todas las dificultades que hay sobre la mesa.

Entre las razones para ese incremento están el aumento de turistas y visitantes que se ha producido en estos dos meses de principios de año y que ha sido mayor que en otras temporadas. Por regla general, enero y febrero son los dos meses en los que la actividad turística baja en Benidorm. No ocurre como en otras zonas donde prácticamente no se reciben viajeros pero sí se produce un descenso. Algo que este año no ha llegado a ser así por la celebración de eventos como el Benidorm Fest o los deportivos que han atraído a la ciudad a gente de todas partes; unido al Bono Viaje del Consell que "mueve" a los turistas por la Comunidad Valenciana.

Así lo destacó el presidente de la Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico), Raúl Parra, quien apuntó que "no estamos descontentos" con el arranque de año. Y todo pese a que "existen problemas que nos afectan como la inflación" o, incluso, las dificultades para encontrar trabajadores para el empleo que se oferta.

"Hemos visto fines de semana en pleno febrero en los que había mucha gente que había venido de otras ciudades de la Comunidad; ha habido más ambiente este año en los meses de invierno", explicó. Y eso hace que, sobre todo, el comercio turístico "trabaje bien" y que el conocido como tradicional "se mantenga igual". A ello se une el tradicional periodo de rebajas, aunque desde la entidad indican que ya no es como antes porque "se ha desvirtuado al estar prácticamente liberalizadas". Es decir, en casi cualquier época del año se pueden encontrar rebajas o descuentos en los comercios.

La entidad cifra en ese 5-8% el incremento de ventas, una "pequeña" subida que hace pensar en buenos resultados a lo largo del año. "Estamos detectando que el comercio se recupera poco a poco a niveles de 2019". Pero aún no se ha llegado al que fue uno de los mejores años para todos los sectores relacionados con el turismo. En los dos primeros meses el año, según la asociación, el mayor número de clientes han sido visitantes y una gran parte extranjeros. Pero, ¿qué sectores han vendido más en este periodo? Según la entidad, el calzado es el que más ha incrementado las ventas junto con la moda.

El comercio no ha tenido la misma recuperación que, por ejemplo, la hostelería. Además, muchos prefieren dejar de lado las compras si la situación económica "aprieta" pero no sentarse en una terraza. "Comprar en el comercio es muchas veces por capricho, es decir, porque pases por una tienda y veas algo que te guste". Y eso queda de lado cuando otras necesidades aprietan como pagar la hipoteca o llenar la cesta de la compra: "El consumo por parte del cliente es más controlado cuando se dan estos casos".

Viendo estos resultados, el sector comercial de Benidorm es optimista aunque aún se muestran con cautela porque han sido dos años muy duros para los empresarios. Así lo confirmó el presidente de Aico: "Si hay mucha gente en la ciudad, hay más venta". Y por eso tienen ya puesto el ojo en las próximas citas turísticas o en los fines de semana que haga buen tiempo, por ejemplo, en el movimiento que hay ya en alojamientos para la Semana Santa.

Parra también destacó cómo la actividad comercial se está moviendo en Benidorm: "Hay locales vacíos que están volviendo a abrir con otros negocios". Y afirmó que la llegada de nuevas marcas comerciales conocidas al centro de la ciudad también favorece el movimiento de compradores por el comercio más tradicional. "Benidorm está de moda y las franquicias ven que es un buen año y va a haber muchos turistas en la ciudad", lo que hace que haya prevista más de una apertura en los próximos meses. El presidente de Aico indicó que de "1.800 comercios que había antes quedarán unos 1.600 y muchos de ellos han pasado a ser negocios hosteleros", una tendencia que se repite en la ciudad.

Pero aunque la actividad empiece a recuperarse en ventas, el sector vuelve a recalcar que la rentabilidad no sigue el mismo camino: "Sigue por debajo de 2019", indicó Parra. Porque los gastos han subido mucho en los últimos meses, tanto de los productos que se venden como de gastos de luz o alquileres. "Si hay más gastos, el precio del producto tiene que subir". Aún así, las previsiones hasta el verano "son muy buenas" y esperan superarlas en la temporada estival.

Con todo, tienen peticiones. La primera, que se vuelvan a regular las rebajas para que sean en periodos establecidos como anteriormente. La segunda, que se impulsen de nuevo campañas como el Bono Comercio que Benidorm ha lanzado ya en tres ocasiones y que fomenta las compras en los negocios locales.