La oferta educativa pública para niños de 2 años crecerá el próximo curso escolar en Benidorm, con la incorporación de 18 nuevos pupitres en el colegio público de La Cala.

La Conselleria de Educación ha rescatado el proyecto para dotar a este centro educativo de su primera unidad de P2 a partir del próximo mes de septiembre, después de que la misma se quedara fuera del arreglo escolar del pasado año.

Como ya contó entonces este diario, una serie de alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Benidorm fueron claves para que Educación diese marcha atrás en la creación de este recurso, fundamental para ayudar a muchas familias a conciliar y cuya oferta no para de crecer en la provincia y el conjunto de la Comunidad.

A diferencia de lo que ocurrió hace un año, en esta ocasión no habrá alegaciones, ya que el consejo escolar municipal ha rechazado la propuesta del Consistorio para volver a alegar contra esta nueva aula. Por tanto, queda totalmente despejado el camino para la puesta en marcha de esta unidad en una de las zonas de mayor expansión urbanística de la ciudad y, además, en una etapa educativa en la que la demanda tampoco deja de crecer.

Con la creación de esta nueva aula para niños de dos años, la ciudad alcanza ya los 90 puestos escolares de P2 en colegios públicos de Infantil y Primaria, al sumarse estas 18 a las que ya existen desde hace varios cursos en los colegios Mestre Gaspar López, Vasco Núñez de Balboa, Aitana y Puig Campana.

Niños de otras poblaciones

La creación de esta nueva unidad, demandada por muchas familias que residen en la zona de La Cala, lleva coleando desde los dos últimos cursos debido a las discrepancias entre Ayuntamiento, Conselleria y comunidad escolar.

No en vano, el Consistorio ha sido el que más rechazo ha mostrado desde el primer momento a esta aula de P2, considerando que la demanda de pupitres para niños de 2 años ya está suficientemente cubierta en el barrio de La Cala con las plazas que oferta la escuela infantil municipal El Tossalet y que, por tanto, la nueva unidad podría beneficiar a niños de otras poblaciones en perjuicio de los empadronados en Benidorm.

Este argumento fue el que le llevó el pasado año a alegar en contra de esta unidad y el mismo que ha repetido en esta ocasión, aunque con distinta suerte en el seno del consejo escolar municipal, que acabó por tumbar el recurso contra la misma.

En concreto, las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento argumentaban que en el distrito de La Cala hay un total de 80 niños empadronados nacidos en el año 2021, a quienes correspondería la matriculación en P2, y que la EIM El Tossalet tiene 40 pupitres disponibles para esta franja de edad. A ello agrega que la escolarización en esta edad no es obligatoria y que, además, la tasa de escolarización en estas edades es de un 65%.

El último de los argumentos es que el barrio de La Cala está dividido en varias zonas y que "la subzona alrededor del IES Mediterrània está equidistante entre las ofertas de P2 de la EIM El Tossalet y las de los CEIPs Vasco Núñez de Balboa y Aitana", que también tienen aulas de 2 años.

De este modo, realizan una hipótesis de demanda con todos los datos expuestos anteriormente, hasta concluir que de los 80 niños empadronados, 52 podrían solicitar la escolarización y, de éstos, 48 optar por la escuela infantil municipal de este barrio, con lo que el saldo sería de 8 niños sin plaza, mientras que creando las 18 plazas nuevas en La Cala habría un sobrante de 10 pupitres. Estos puestos, a juicio el Consistorio, "en su mayoría serían ocupables por menores de La Vila y de Finestrat" en detrimento de los niños de Benidorm, que después tendrían mucho más complicado poder solicitar plaza de 3 años en el CEIP La Cala, al estar 18 de las 25 ya ocupadas por alumnos del curso anterior.

"Este alumnado 'benidormer' que no obtiene plaza en los centros educativos mencionados tiene que ser transportado a los centros escolares de la zona del Salt de l’Aigua, lo que implica un gasto para la propia Conselleria, y en caso de no disponer de plazas en el transporte de ésta, es un gasto para el Ayuntamiento de Benidorm", agrega el informe.

Desincentivar la escolarización temprana

Por último, en las alegaciones, el Consistorio también expone que "la creación de esta unidad de dos años lo que va a provocar es desincentivar la escolarización temprana de los residentes del municipio en el propio municipio. El hecho de escolarizar a los menores un solo curso en la escuelas infantiles que, como El Tossalet, carece de unidad de P/0, puede suponer que las familias decidan comenzar la etapa escolar de sus hijos a los dos años, afectando así, de manera negativa, a la escolarización temprana que tan buen resultado ha dado para el sistema público en municipios como en Benidorm, en el que el Ayuntamiento se ha volcado en crear espacios educativos de primer Ciclo de Educación Infantil".

Y, además, deja claro que Benidorm "no se opone a la creación de plazas de P2 por parte de la Conselleria de Educación", pero "sí discrepamos de la ubicación" de esta unidad en el CEIP La Cala.

La edil de Educación, Maite Moreno, ha confirmado que, después de que la propuesta de alegaciones municipal no prosperase, esta nueva unidad saldrá casi con toda seguridad adelante. Y ha reiterado que el Consistorio considera que "hay otras zonas de Benidorm en las que haría más falta esta oferta de P2, porque no hay escuelas infantiles municipales cerca, pero la Conselleria de Educación no las ha querido tener en cuenta".