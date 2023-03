La patronal hotelera de Benidorm Hosbec ha reclamado que los nuevos pliegos del Imserso incluyan el coste mínimo de producción, que garantizan la viabilidad de las empresas, la calidad del empleo y del servicio. Así se ha pronunciado este miércoles el presidente de Hosbec, Fede Fuster, tras la aprobación el martes por el Consejo de Ministros del nuevo pliego por el que se adjudicará el programa vacaciones para la tercera por parte del Ministerio de Derechos Sociales. De todas maneras, Fuster se pronunció en la misma línea que el martes lo hizo la secretaria general de la asociación hotelera, optando por valorar el programa cuando se conozca el pliego al completo, ya que hay muchos aspectos que por el momento se ignoran. Como ha publicado este diario el Consejo de Ministros dio luz verde el martes el nuevo contrato del programa de vacaciones para la tercera edad, el Imserso, para la próxima temporada 2023/2024. Un presupuesto de 300 millones de euros (un 14 por ciento más que el año anterior) y un total de 900.0000 plazas (70.000 más) son las principales novedadesen toda España, así como la incorporación de nuevos destinos y una mejora en la calidad de los viajes.

"El capital humano se ha incrementado un 5,5% el pasado año, y este año el convenio colectivo está en plena negociación, los alimentos y bebidas se han encarecido un 17% y el coste energético más de un 100%, tal y como se recoge en el último estudio económico realizado por la Universidad de Alicante", aseguró Fuster, por lo que a su juicio sería un error que no se cubriera el nuevo marco económico que garantice la viabilidad del sector. Sin embargo, mantiene que de la información suministrada en la aprobación del Consejo de Ministros, hace pensar que el Ministerio "no ha incorporado un nuevo marco económico que garantice la sostenibilidad del programa", por lo que señaló que "esta asociación va a esperar a poder analizar toda la documentación de los pliegos del Imserso para emitir una valoración completa de los mismos y sus novedades o cómo ha recogido las principales reivindicaciones del sector".

Por un lado, Hosbec "se congratula que los servicios jurídicos y técnicos del Imserso hayan sido capaces de poner en marcha un pliego tan complejo en un plazo de 10 días" (el anuncio de nuevo pliego lo realizaron el pasado día 2 de marzo) "pero todo hace pensar que la decisión la tenían tomada desde hace mucho tiempo y que durante estos meses han obviado la incorporación de las demandas del sector hotelero, que es el pilar fundamental del programa". "De la información suministrada en la aprobación del Consejo de Ministros de ayer, al no encontrar ninguna referencia en términos económicos y sólo referirse a la ampliación de 70.000 plazas en el programa de circuitos culturales y de naturaleza, todo nos hace pensar que la mayor parte del incremento presupuestario anunciado vaya a cubrir estas nuevas plazas y no se destine nada a la mejora del marco económico del programa de costas y del programa de islas, que es una premisa esencial para garantizar la sostenibilidad para toda la industria turística”.

“Desconocemos cuánto se va a incrementar tanto en partida económica como en plazas para los lotes 1 (costa peninsular) y lotes 2 (islas), así como cuánto se va a incrementar la aportación de usuario, pues son valores que todavía no se han desvelado” ha indicado Fede Fuster. "Y siguen siendo muchas las incógnitas no despejadas en este nuevo pliego, sobre todo las relacionadas con el marco económico, la necesidad de establecer un valor mínimo de coste de producción para toda la cadena o los criterios de valoración de las ofertas presentadas por las adjudicatarias", añadió.

Preguntas del PP

Por su parte, el diputado del Partido Popular Agustín Almodóbar ha presentado en la Mesa del Congreso una batería de preguntas sobre la próxima adjudicación del Imserso que buscan que el Ejecutivo desvele cuáles son sus previsiones sobre el nuevo pliego. Entre otras materias, se pregunta cuándo se hará pública la licitación; duración del plazo para la presentación de ofertas; y estimación sobre la fecha de adjudicación. El político benidormense ha pedido al Gobierno que aclare si en septiembre empezará la comercialización de los viajes; que si en octubre los jubilados podrían empezar a disfrutar de sus vacaciones; y que, en caso contrario, si el Ejecutivo contempla algún Plan B para garantizar estos viajes. Almodóbar ha pedido al Gobierno que aclare si está garantizado el mantenimiento de las plantillas vinculadas al programa, si se ofrecerán condiciones dignas para los hoteles tras haber estado trabajando a pérdidas y si ha mantenido contactos con todos los operadores respecto a las nuevas condiciones.

Los hoteleros de Benidorm habían venido reclamando la redacción de un nuevo pliego del Imserso, tras haberse limitado el Gobierno tras la pandemia a prorrogar el contrato que ya estaba vigente. Unos precios con los que a duras penas cubrían costes y que llevó a que tanto la Generalitat como la Diputación hicieran aportaciones económicas para cubrir lo que faltaba y hacer que el programa fuera rentable para los hoteleros.

Empresas que optan a la adjudicación

A falta de que se hagan públicos los pliegos del nuevo concurso, ya hay empresas que han anunciado que va a concurrir a la contrata. La empresa World2Meet (W2M) ha confirmado a Europa Press este miércoles que se presentará al nuevo programa. La división de viajes de Grupo Iberostar nunca había intentado antes acceder a los viajes del Imserso, por lo que éste será su primer intento en el que competirá con otras mercantiles que sí cuentan con experiencia.

El actual programa, que iba encaminado a una tercera prórroga que al final no se aprobó, se encuentra en manos de Mundiplan (Iberia, IAG7 y Alsa) y Turismo Social (Ávoris), que previsiblemente se volverán a presentar para los nuevos pliegos. Además, en una reciente rueda de prensa para anunciar una alianza con TUI Iberia, el consejero delegado de Soltour Travel Partners, Tomeu Bennasar, también aseguró que la intención del turoperador es presentarse al programa. "El Imserso es demasiado importante como para no presentarse. No lo descartamos, ya que tenemos todos los activos necesarios para presentarnos", afirmó. Así, destacó que se ven "con posibilidades", aunque "el programa es muy exigente en volumen y competitividad".

Recientemente, W2M firmó la compra del 100% de Viajes Eroski, filial de Grupo Eroski, en un acuerdo ya alcanzado el pasado mes de noviembre; y presentó a su nuevo operador de circuitos, Kannak, que ofrece una oferta diversa, flexible y adaptada a la necesidad de los clientes para "revolucionar el mundo del circuito".