El color y el buen tiempo serán los protagonistas este fin de semana en Benidorm. La celebración de las Fallas y la fiesta de Sant Patrick harán que estos días la capital turística eleve su ocupación hasta el 85% como mínimo. Así, la ciudad vivirá un fin de semana festivo en el que el verde y las tonalidades de los monumentos josefinos serán un reclamo para los turistas y visitantes que firmarán otro fin de semana de casi lleno absoluto turístico.

La ciudad ya tiene aroma a fiestas. Por una parte, debido a las Fallas, una fiesta de origen más valenciano que tiene en Benidorm su representación desde hace décadas. Tres monumentos se pueden ver ya en las calles, los de la Falla Centro, Rincón y Els Tolls. Y alrededor de ellos, las carpas donde los falleros locales celebrarán los actos josefinos con la tradicional "cremà" el domingo por la noche.

Las Fallas mueven a miles de turistas en Valencia, pero también son un reclamo turístico en Benidorm para aquellos que quieren conocer de primera mano algo de estas celebraciones sin la grandes aglomeraciones de la capital valenciana. Pero además, son un añadido para aquellos que ya habían elegido pasar este fin de semana de marzo en la capital turística. Muchos se levantaron el miércoles ya con calles cortadas y los primeros montajes que este jueves ya habían finalizado. Así, la Falla Els Tolls está ubicada en Tomás Ortuño; la Centro en la plaza del Doctor Fleming; la del Rincón, al final de Ametlla de Mar.

Las reservas para estos días se sitúan este jueves en un 85%, según datos de la patronal hotelera Hosbec. Así, no solo el ambiente fallero ha atraído a parte de los visitantes o turistas, sino también la celebración de una fiesta como la de Sant Patrick. Esta fiesta irlandesa que se celebra cada 17 de marzo conmemora el fallecimiento del Patrón de este país. En Benidorm nació en los años 80 en el municipio de manos de un empresario local que lanzo invitaciones a los clientes que acudían a su negocio vestidos con el traje y sombrero verde. Ahora es una cita casi obligada no solo para los irlandeses sino para muchos británicos que deciden viajar al municipio para celebrar esta efeméride no solo el día señalado, sino el fin de semana o la semana entera.

La previsión, según las fuentes consultadas, es que unas 25.000 personas puedan reunirse a celebrar esta cita en los locales y calles de Benidorm en estos días y el fin de semana. Y la ocupación también refleja buenos datos. Los hoteles registran entre un 35-40% de ocupación de británicos en estos días, según los datos recabados por Hosbec entre sus asociados. Además, el 1,5% son irlandeses que han decidido pasar unos días vacaciones en el municipio y aprovecharán para vestirse de verde y celebrar la festividad dedicada a su patrón. Para ello, los alojamientos también han lanzado paquetes especiales y celebrarán actividades relacionadas; incluso se tiñen de verde, sobre todo los ubicados en la zona inglesa, para sumarse al color de la celebración.

Sant Patrick supone ya una de las dos grandes festivas para el turismo británico en el calendario fuera de los periodos tradicionales de vacaciones. Así lo explicó la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, quien explicó que gran cantidad de británicos y muchos irlandeses vuelan estos días desde sus países de origen para asistir a esta fiesta. Según los datos, en cuatro días, el Aeropuerto Alicante-Elche tiene previstos 123 vuelos desde Reino Unido con 22.700 asientos disponibles a los que se suman otros seis vuelos directos desde Dublín con otros 1.100 asientos. De esos viajeros, muchos se desplazarán a Benidorm a la celebración a los que se unirán los llegados desde otros puntos de la provincia.

Con todo, Benidorm cuenta ya de base con una amplia presencia británica que se sumará a la efeméride. Y también con residentes irlandeses que podrán celebrar el día de su patrón como en casa. Así, según los datos del padrón municipal, 107 ciudadanos de este país están empadronados en Benidorm.

Las celebraciones se sucederán sobre todo este viernes 17 de marzo, aunque también hay actividades programadas para el fin de semana en la multitud de locales y bares de la conocida como "zona guiri" de Benidorm. El color verde será el gran protagonista estos días en decoraciones pero también en los disfraces o complementos que lleven los turistas que han llegado a la ciudad a celebrar esta efeméride del patrón San Patricio, aunque la religión queda ya lejos de lo programado para estos días. Un color verde que se unirá el de los monumentos y los tradicionales trajes falleros. Todo bajo el sol y el buen tiempo que marca para estos días. Un fin de semana festivo en el que Benidorm estará lleno. Aunque pocos fines de semana la ciudad puede decir que está vacía.