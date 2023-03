Dos nuevos viaductos para modernizar la Línea 9 del TRAM y que sustituirán a los actuales que son centenarios. La construcción de estos puentes en el Mascarat y el Algar, en Altea, estará terminada en 2024, según ha anunciado la Generalitat este martes. Así, el Pleno del Consell autorizará este mismo mes de marzo a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) el inicio de la tramitación administrativa para la construcción esas infraestructuras del TRAM d’Alacant.

La directora gerente de FGV, Anaïs Menguzzato, ha destacado la "importancia" de esta actuación que "nos permitirá sacar a licitación pública un montante económico superior a los 17 millones de euros, fundamental para poder completar la modernización de la Línea 9 de TRAM d’Alacant en la que la Generalitat ha invertido o está invirtiendo más de 160 millones de euros".

El Consell ha puesto fecha para la finalización de estos proyectos cuyo anuncio llega a dos meses de elecciones y tras criticar el PP estas infraestructuras: "Entre el periodo de licitaciones y ejecuciones de las obras, así como de autorizaciones, se prevé la puesta en servicio de estas estructuras para el segundo semestre de 2024".

Los trabajos en el Mascarat, con un presupuesto inicial de 7.902.406,59 euros, y un plazo de ejecución de nueve meses, "supondrá la sustitución del actual viaducto por uno más moderno y adecuado a la red del TRAM d’Alacant de similares características". En cuanto al Algar, con una inversión de licitación de 9.211.482,34 euros y un plazo de catorce meses de ejecución, "está previsto la variante de trazado y la construcción de un puente paralelo al existente, de tal forma que actual viaducto del Algar se mantenga como pasarela peatonal, tal y como establece la ficha de catalogación de Bien de Relevancia Local".

Cabe recordar que los actuales viaductos metálicos de Algar y Mascarat, en el término municipal de Altea, al igual que el resto de los existentes en esta línea, fueron construidos entre los años 1913 y 1915, con materiales de la época, y con la normativa vigente en aquel momento. Las distintas normativas de diseño de las infraestructuras ferroviarias han ido evolucionando con el tiempo, viéndose incrementadas notablemente las cargas en consonancia con las nuevas exigencias de los trenes más modernos. Ante la próxima incorporación para el servicio de esta línea de los nuevos trenes duales, de mayor peso, estas estructuras precisan de una rehabilitación, refuerzo o sustitución. De ahí que se vayan a sustituir por otros nuevos.

Y no son los únicos. Las obras del nuevo viaducto del Quisi, iniciadas en agosto de 2022, siguen con el calendario previsto. Los trabajos, adjudicados por 9.857.534 euros a la UTE FCC Construcción S.A.- CHM Obras e Infraestructuras S.A, se prevé que estén finalizados en verano de este año y permitirán instalar un nuevo viaducto cercano al actual, situado también sobre el Barranco del Quisi, aguas abajo del existente, con una alineación oblicua con respecto al anterior y una longitud de 370 metros.

El actual viaducto del Quisi fue construido entre los años 1913 y 1915, como parte de la línea que enlaza Alicante y Dénia. Las obras de rehabilitación realizadas por FGV en este tramo han permitido que siga abierto a la circulación de los actuales trenes diésel. No obstante, ha sido necesario plantear la construcción de una variante de nueva construcción como parte fundamental del plan de modernización de esta línea.

Las inversiones ejecutadas y previstas por la Generalitat entre Benidorm y Dénia contemplan la renovación de vía, adecuación de viaductos, puentes y taludes, mejoras en el material móvil y, la mejora de las instalaciones de seguridad, comunicaciones y energía. Como ha recordado la directora gerente de FGV, Anaïs Menguzzato, "la Generalitat ha realizado y sigue realizando una importante inversión en las dos comarcas por las que transcurre la Línea 9 para dotar a los vecinos y vecinas de una línea adecuada al siglo XXI, segura y cómoda, tras años de pérdida de un servicio fundamental por la escasez de inversiones".

Con todo, los nuevos viaductos permitirán acabar con el trasbordo que los pasajeros tienen que hacer ahora mismo en Teulada para cambiar de tren y también se espera reducir las tres horas de trayecto entre Alicante y Dénia. Algo que el PP lleva criticando hace semanas. De hecho, para este martes, se ha realizado una comparecencia de en el Pont del Quisi del director autonómico de campaña de los populares, Miguel Barrachina, y del provincial, José Ramón González de Zárate.

La crítica del PP

El popular Barrachina ha solicitado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la destitución de la cúpula de FGV y de la consellera Rebeca Torró, "por el derroche de recursos y la estafa de la línea 9 del Tram Dénia-Alicante". El partido popular volvió a la carga para criticar el tiempo que se tarda en este trayecto y si los puentes soportan o no el peso de los trenes.

"Dado que Ximo Puig no ha asumido ninguna responsabilidad en el tren de la desesperación, que obliga a cambiar dos veces de tren en el recorrido más lento y tortuoso de toda España, hemos venido a exigírselas", indicó el representante del PP en el puente de Quisi. Así recordó que "se trata de una línea con un recorrido de 100 kilómetros en el que los usuarios deben utilizar hasta tres trenes e invertir tres horas de tiempo" y achacó esta cuestión a que "los puentes metálicos no pueden soportar el peso de los nuevos trenes y por tanto estos no pueden pasar"; una afirmación que se ha repetido las últimas semanas y que no es un hecho desconocido. Porque ya se avisó en 2018 de que hasta no estuviera terminado el nuevo viaducto del Quisi, no podrían circular por aquí los trenes-tram encargados para cubrir el servicio de la línea 9, entre Benidorm y Dénia, y que mientras tanto sería obligado hacer un transbordo en Teulada.

Pero los populares insisten: la consellera Torró "organizó un acto preelectoral para Ximo Puig para inaugurar la Línea 9, por la cual los trenes comprados por 43,3 millones de euros no pueden pasar". Y alegó que todo después de "haber acondicionado, con el dinero de los valencianos, y puesto en servicio, el puente de Quisi en marzo de 2019 y ahora están construyendo un puente diferente en el mismo lugar". A juicio de Barrachina, se trata de un "derroche de recursos y una estafa a los vecinos, que han visto cómo desgraciadamente se duplica el tiempo de espera que ya tenían utilizando autobuses en el recorrido actual".

Los populares volvieron a comparar la situación con la ocurrida en Cantabria, a pesar de la diferencia entre ambas: "Igual que sucedió con el fiasco del tren entre Cantabria y Madrid, donde Sánchez destituyó a los responsables y regaló a los damnificados el billete, pedimos a Ximo Puig que destituya a los responsables, así como la gratuidad del billete para aquellas personas que tienen que soportar durante 100 kilómetros el uso de tres trenes distintos y emplear más de tres horas".