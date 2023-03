La quinta edición del proyecto “Altea Emprende” ha iniciado este lunes su andadura con la convocatoria que han llevado a cabo el Ayuntamiento de Altea y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche durante la presentación realizada en la Casa de Cultura de Altea a cargo del director del Área de Emprendimiento del Parque Científico, Javier Sancho; las concejalas de Fomento de Empleo y de Cultura, Mari Antonia Laviós y Aurora Serrat respectivamente; y la técnica de Emprendimiento de la UMH, Begoña Galiana.

“Altea Emprende” es programa gratuito dirigido a apoyar a emprendedores y start-ups de reciente creación a través de talleres, mentoring personalizado y premios económicos “con un total de 4.400 euros a repartir entre las iniciativas más innovadoras que elija un jurado de expertos”, según ha anunciado Aurora Serrat. La edil ha añadido que “las personas interesadas en participar en las diferentes actividades que componen ‘Altea Emprende’ pueden hacerlo hasta el próximo 5 de mayo a través de la web www.emprendeumh.es/altea”.

Mari Antonia Laviós ha señalado que en esta nueva edición de “Altea Emprende” pueden participar “emprendedores con proyectos en un grado de desarrollo inicial, y start-ups de entre 0 y 5 años de cualquier sector de actividad”. En este sentido, “tienen especial interés aquellas propuestas innovadoras que se enmarquen dentro de la Industria Naranja o que estén relacionadas con sectores emergentes y estratégicos para el municipio, y que puedan generar empleo cualificado, atraer inversión, fomentar la cultura de la innovación y la colaboración empresarial”, ha apostillado la edil de Fomento de Empleo.

En cuanto a la dinámica del programa “Altea Emprende”, Begoña Galiana ha señalado que “además del mentoring personalizado y los premios mencionados por la concejala de Cultura, se desarrollarán talleres de modelos de negocio y encuentros de networking”, y ha indicado que “las iniciativas seleccionadas realizarán tutorías periódicas para desarrollar su modelo de negocio, estrategia y hoja de ruta, contando para ello con el apoyo de expertos sectoriales del PCUMH. Además, también tendrán acceso a programas y servicios del Parque Científico, como el Laboratorio de Prototipado o la Maratón de Creación de Start-ups UMH. Iniciativas todas ellas que brindan a sus participantes herramientas y consejos para elaborar presentaciones eficaces de cara a la final de esta quinta convocatoria, en donde tras la exposición de sus proyectos, un jurado de expertos elegirá a las iniciativas más innovadoras, que se repartirán un total de 4.400 euros”.

Ayuda de mentores expertos de la UMH en apoyo a los nuevos emprendedores

En referencia a los talleres formativos, Begoña Galiana ha explicado que los asistentes “trabajarán con mentores expertos en la generación de ideas y en la definición y validación de su modelo de negocio. Este taller grupal está dirigido a dar un primer apoyo a nuevos emprendedores a la hora de comenzar a definir su modelo de negocio y establecer su hoja de ruta”.

Por su parte, el director del Área de Emprendimiento del Parque Científico ha aseverado que esta quita edición de “Altea Emprende” contará con encuentros y networking “en los que se realizarán actividades para conocer otras experiencias emprendedoras, así como establecer sinergias y colaboraciones con empresas, start-ups y emprendedores del entorno”.

De igual modo, Javier Sancho ha anunciado que el próximo día 5 de mayo “tendrá lugar en el Palau de Altea la segunda edición de ‘Crea y Emprende en Naranja’, que este año tendrá como temática principal el arte digital, las NFT’s y el cripto arte. Será una jornada que tiene por objeto promover el arte, la cultura, la creatividad, y aquellas actividades que se enmarcan en el sector de la industria naranja, promocionando y potenciando así al municipio de Altea, su entorno, la facultad de BBAA y el programa AE, además de impulsar el espíritu emprendedor”. Y finalmente, el 25 de mayo, “en la Casa de Cultura tendrá lugar un taller en el que se trabajará el modelo de negocio, y servirá para seleccionar aquellos proyectos presentados a esta edición que serán tutorizados y presentados finalmente ante el jurado de expertos”.

Finalmente, Javier Sancho ha agradecido al Ayuntamiento de Altea “su continua colaboración con la Universidad Miguel Hernández en el desarrollo de este programa. Es la quinta edición porque funciona dicha colaboración y el programa ‘Altea Emprende’, y lo que hacemos es ir mejorando para adaptarnos a lo que necesitan los emprendedores del municipio”, ha apostillado.

Por último, la concejala de Cultura ha dado las gracias a la UMH en nombre del Ayuntamiento de Altea “por creer en este proyecto conjunto”, y ha calificado de “beneficiosa” la experiencia para los participantes. Aurora Serrat ha añadido que “si hay alguna persona o grupo de jóvenes que empiezan a emprender o tienen algo consolidado, y dudan de si ‘Altea Emprende’ puede beneficiarles o no, yo les diría que no se lo piensen, que seguro que sí por todo lo que el programa ofrece. No sólo un mentoring, sino que pueden acceder a talleres, al programa ‘Emprende en Naranja’ que sirve para crear sinergias dentro del mundo del emprendimiento. Pero sobre todo, si sigues todo el programa y llegas a poder presentarte a los premios, estos van a ayudarte de forma segura a seguir creciendo”.

Desde el nacimiento del programa “Altea Emprende”, algo más de un centenar de personas han puesto en marcha o impulsado sus proyectos empresariales. La iniciativa, que ha repartido ya más de 13.000 euros en premios, ha contado desde su primera edición con 123 proyectos inscritos, de los cuales 39 eran empresas y 84 iniciativas emprendedoras.

El programa Altea Emprende se enmarca en Emprende UMH, una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández, gestionada por su Parque Científico, que busca ayudar a los ayuntamientos e instituciones públicas de la provincia en su apuesta por el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Emprende UMH se encuentra actualmente implantado en otras localidades del entorno, en las que mediante el apoyo a proyectos innovadores se pretende impulsar el bienestar socioeconómico de los ciudadanos de la provincia.