¿Será el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa el único que se una a la candidatura del popular Marcos Zaragoza? El tiempo lo dirá pero es algo que sí entra en los planes del aquel que encabezará la lista del PP en el municipio quien ha indicado que mantiene abierta la puerta a que se produzcan más incorporaciones a su proyecto. Una propuesta con la que pretende "unir al centro derecha" de la localidad.

Zaragoza ha hecho pública este jueves la integración del que era el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Paco Pérez Buigues, en su candidatura a las elecciones municipales, como ya avanzó este diario. El candidato popular explicó que su objetivo es el de "unir al centro derecha vilero" algo que ha sido "prioritario" desde su nombramiento como candidato a la Alcaldía de La Vila Joiosa. Así, se muestra "abierto" a aceptar más incorporaciones: "Hasta el 23 de abril, día en que finaliza el plazo de presentación de candidaturas, seguiré trabajando para unir al centro derecha vilero".

La noticia de la incorporación del portavoz de Cs al proyecto de Zaragoza casi fue una sorpresa. El mismo día que Valentín Alcalá, compañero de Buigues en el Ayuntamiento, anunciaba que sería el candidato de la formación naranja en las elecciones municipales del 28M, el PP convocaba una rueda de prensa para este martes para anunciar el "fichaje" del aún concejal de Cs. Cabe recordar que este partido está en la oposición con cuatro concejales: Alcalá, Buigues, Carolina Pérez y Adelina Lloret. Pérez Buigues ya ha formalizado su baja como afiliado en el partido naranja y su pase a ser no adscrito en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa.

Economista, asesor y profesor de enseñanza secundaria, Paco Pérez Buigues ha ejercido durante las dos últimas legislaturas como concejal del grupo municipal Ciudadanos. En esta última, que está a punto de finalizar, encabezó la candidatura a la Alcaldía por el partido naranja, desempeñando el cargo de portavoz de ese grupo municipal, desde donde, en "asuntos de calado, ha mostrado sintonía con los postulados defendidos por el grupo municipal popular", según ha indicado el PP.

El candidato del PP a la Alcaldía reconoció que ha mantenido conversaciones con los diferentes actores políticos del centro derecha de La Vila a los que ha invitado a ser partícipes de su proyecto y que, por ahora, ha sido Buigues quien ha aceptado unirse a él sin condiciones: "Mi proyecto es abierto y Paco Pérez Buigues ha decidido sumarse a él sin exigir nada a cambio, lo que no es nada habitual. Compartimos la misma visión respecto al cambio que necesita La Vila para posicionarla en el lugar que se merece y me enorgullece que personas como Paco Pérez Buigues confíen en mí y apuesten por mi proyecto, porque significa sumar talento, experiencia, profesionalidad, dedicación e ilusión a mi equipo".

El "fichaje" del PP también se ha pronunciado sobre el paso dado: "El proyecto de Marcos Zaragoza es la única opción que dispone La Vila para despertar del letargo en el que nos ha sumido el gobierno tripartito de Andreu Verdú". Añadió que el municipio "ha perdido 8 años de progreso, necesita un cambio y éste, actualmente, sólo lo puede liderar Marcos Zaragoza". En este sentido, añade, "creo más en las personas que en las siglas y me siento enormemente ilusionado de formar parte de un equipo con el que comparto el proyecto de ciudad que requiere urgentemente La Vila".

Buigues repasó su etapa política con Cs: "Entré en política hace 8 años con el propósito de trabajar por mi pueblo y durante dos legislaturas así lo he hecho formando parte de Ciudadanos. Pero, ha llegado un momento en el que no comparto ni la estrategia ni el proyecto del partido y Marcos Zaragoza me ha brindado la oportunidad de continuar trabajando por el progreso de mi pueblo, que es por el único objetivo por el que me integré en la vida política y por el que, ahora, he decidido continuar en ella, esta vez, junto a Marcos Zaragoza".

El hasta ahora portavoz de Cs ha concluido con agradecimientos, tanto al partido por la confianza en él depositada durante estos años para liderar su proyecto, como al electorado, por el respaldo a su persona, que le ha permitido representar a los vileros durante ocho años. Y, también a Marcos Zaragoza, por "la oportunidad que me ofrece para compartir proyecto, ese que tanto necesita La Vila".

La presentación oficial de Zaragoza como candidato a la Alcaldía por el PP tendrá lugar el 31 de marzo y en ella intervendrán el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular, Carlos Mazón; y el eurodiputado y vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons. El acto será a las 20.30 horas en el auditorio de La Barbera.