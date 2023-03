El Hospital Comarcal de la Marina Baixa, ubicado en La Vila Joiosa, vive cada cierto tiempo situaciones de "colapso" en sus servicios, sobre todo de Urgencias, cuando se producen "picos" de enfermedades como la gripe o por la cantidad de población que atiende. Y aunque ahora se encuentra en un momento en el que no hay una saturación en los servicios, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, un periodo en el que los visitantes se multiplican y, por tanto, la asistencia sanitaria. Por ello, los sindicatos siguen insistiendo en la falta de espacio que sufre el centro hospitalario y también en la falta de recursos para atender a toda la población real pero también a la flotante.

Así lo han traslado desde la Junta de Personal este viernes a los representantes del PP provincial con los que se han reunido en las instalaciones para trasladarles cuáles son las demandas de los trabajadores y qué es lo más primordial para que la atención a los pacientes mejores. Así, no es la primera reunión con un partido político que se presenta a las elecciones del 28M que han tenido; ya mantuvieron una con Compromís y están "abiertos" a reunirse con cualquier formación para trasladarles sus peticiones.

Y, ¿cuáles son? Los sindicatos han empezado por contar la "situación que tenemos" en el hospital, según explicaron a este diario fuentes sindicales. Así, explicaron que, "aunque ahora mismo el centro no vive una situación de colapso", se prevé que "para Semana Santa pueda haberla". Todo por el incremento de población que vive la comarca en esas fechas debido a la llegada de turistas. "La Conselleria de Sanidad no tiene una planificación especial hecha para esas fechas", indicaron desde la Junta de Personal del centro hospitalario.

Los representantes de los trabajadores trasladaron a los políticos del PP también la necesidad de más espacio que tiene el centro. "La ampliación va a nacer ya pequeña", indicaron. Cabe recordar que las obras para construir un nuevo edificio con el que se ampliarán el número de camas de hospitalización y de UCI, entre otros servicios. El proyecto generará 52 camas más de hospitalización, hasta alcanzar las 322. Pero, además, también está previsto duplicar la capacidad de algunos de los servicios más demandados, como la Unidad de Cuidados Intensivos o, precisamente, el área de Urgencias, entre otros.

Aunque la obra avanza, aún está en sus primeros movimientos. Una actuación que ha hecho que se elimine buena parte del aparcamiento disponible en el centro hospitalario lo que ha hecho que se repitan imágenes que no se veían desde hace años: coches aparcados en caminos y casi en cualquier hueco en el que puedan estacionar intentando no interrumpir el paso. Precisamente, este ha sido otro de los temas que han puesto sobre la mesa los trabajadores: "Se ha generado un problema porque iban a hacer un aparcamiento provisional pero no se ha llegado a tiempo" antes de que comenzara la obra. Y ese retraso hace que casi sea misión imposible encontrar un hueco o armarse de paciencia para ello, lo que provoca también las quejas de los usuarios.

Con todo, la Junta de Personal también ha lanzado peticiones a los partidos políticos: "Que nombren cargos que sepan de gestión, sobre todo sanitaria. Que sepan gestionar un departamento de salud", algo que consideran muy importante para el buen funcionamiento de un centro hospitalario.

Los populares han recogido el guante lanzado por los trabajadores además de poner sobre la mesa las propuestas que el PP, liderado por Carlos Mazón, tiene pensadas para el departamento de Sanidad de la Marina Baixa. A la reunión con los sindicatos ha acudido el alcalde de Benidorm y presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez; Lino Pascual, alcalde de Relleu; Miguel Ángel Ivorra, teniente de alcalde de La Nucía; Nati Aguado y Héctor Baldó, concejales de Finestrat; Rocío Gómez, portavoz del PP en Altea; Marcos Zaragoza, candidato del PP a la Alcaldía de La Vila y Jaume Lloret, portavoz del PP en La Vila.

La postura del PP

Pérez ha exigido a la Conselleria de Sanidad y a Ximo Puig "que aporten soluciones y dejen de poner parches ante el caos que sufre el Hospital comarcal de la Marina Baixa a escasos diez días de que comience la Semana Santa". Así recalcó que "estamos a escasos días de que empiecen las vacaciones" de este periodo festivo cuando "vendrán muchos visitantes de otros puntos de España y del extranjero y el hospital sigue presentando un aspecto y unos servicios que lamentablemente han hecho caer mucho la calidad asistencial", indicó el alcalde de Benidorm. La falta de espacio en este centro sanitario "está provocando que constantemente las Urgencias se saturen y los pacientes tienen que esperar días para que les ingresen en planta y ante esta situación Sanidad sigue poniendo parches que apenas alivian el problema".

Pese a esta falta de espacio que sufre el centro y los problemas derivados de la misma, "las prometidas y anunciadas obras de ampliación no llegan, aún no han arrancado, para desesperación de usuarios y de trabajadores", según Pérez. "Lamentablemente es a lo que nos tiene acostumbrados este gobierno de la Generalitat, mucho anuncio, mucha venta de humo y mientras la sanidad hecha unos zorros, con listas de espera enormes, supresión de las mamografías e infraestructuras que llevan años en los presupuestos y que no se ejecutan", añadió.

Con todo, recalcó también "la falta de información que rodea a este departamento" por parte de la Conselleria de Sanidad y de la Gerencia, que "lleva meses sin reunir al Consejo de Salud y por tanto sin informarnos a los alcaldes y concejales de lo que ocurre en nuestro hospital, así como en los centros de salud y centros de especialidades".

A sólo dos meses de las elecciones locales y autonómicas del 28M, los populares insistieron en que la situación "cambiará a partir de mayo, cuando Carlos Mazón gobierne en la Generalitat Valenciana y comience a trabajar por reflotar la sanidad desde el mismo momento en que tome posesión de su cargo". Así Pérez concluyó con que "hay que actuar rápido, con un plan de choque y poner las bases de un cambio estructural que es lo que necesita la sanidad de nuestra Comunidad".