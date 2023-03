En pleno verano o un fin de semana cuando las temperaturas animan a estar en la calle, la opción de la mayoría de vecinos o visitantes no pasa por encerrarse en una sala para contemplar obras artísticas o cualquier otro tipo de exposición. En Benidorm, en la que se dice que el sol pasa 300 de los 360 días del año, quizá la opción pasaba por poder mostrar la parte más cultural y patrimonial fuera de una sala cerrada. Así que el municipio decidió "montar" un gran museo al aire libre en el que se pudieran exponer piezas únicas y, de paso, poder aumentar la oferta turística para atraer visitantes.

Caminar por el paseo de Poniente no es sólo hacerlo en uno de los enclaves únicos de la ciudad, con el mar de fondo y las baldosas de colores a los pies. La vista de los vecinos y visitantes se para en las grandes esculturas que hasta mayo llenan la parte del espacio en primera línea más cercana a la Cala. My Secret Garden es la exposición de seis piezas monumentales del arista belga Arne Quinze que llaman la atención por sus colores y formas. Tanto que desde que se montó esta muestra han sido protagonistas de fotografías en una conocida red social con el atardecer de fondo. Y no es la única.

Benidorm inició su andadura como museo al aire libre con la iniciativa de Benidorm Expone allá por el año 2016, según explicó la concejala de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer: "Pensamos que había que sacar el arte a la calle". Porque algo hay que reconocer, los turistas no eligen Benidorm para ir a ver un museo. Así que, ¿por qué no convertir a toda la ciudad en uno? En la actualidad no sólo los principales enclaves son salas de esa gran apuesta expositiva sino que se han creado Espais d'Art Urbà por varios barrios, se decoraron y arreglaron paredes con murales de grandes dimensiones y se dio el salto a las grandes esculturas. Pero además, dos espacios como El Castell o El Tossal, entre otros, también son museos al aire libre que muestran la historia más antigua y desconocida de los orígenes de la actual capital turística. Como curiosidad, a pesar de su rico patrimonio y servir de estudio, ninguno de esos dos lugares está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El paseo de Poniente sería una de esas "salas" al aire libre del gran museo. No sólo por la exposición actual de grandes esculturas, sino porque allí también se ubica, a la altura de la avenida Puerto Rico, la gran escultura de los cisnes del artista taiwanés Hung Yi. Otra imagen que recorre los teléfonos móviles y las galerías de fotos. La obra de este autor pasó unos meses en Benidorm. En concreto, las doce esculturas de Galaxia Hung estuvieron en la avenida del Mediterráneo. Al terminar, los reconocidos cisnes se quedaron a vivir en la ciudad.

Por Poniente han pasado también siete esculturas de Juan Méjica, entre otras muestras. Éste último o el propio Hung Yi eligieron Benidorm para exponer sus obras. "Méjica nos eligió para exponer y fue de una manera totalmente altruista", explicó la concejala del área. El artista taiwanés también fijó sus ojos en el municipio y quiso que sus coloridas estatuas se pudieran ver en la localidad. Y no son los únicos. Reconocidos artistas se han interesado por exponer al aire libre en la capital turística, según confirma Pellicer. Aunque no quiere dar nombres, el Ayuntamiento ya tiene en cartera algunas opciones para seguir llenando de arte los espacios más conocidos como la avenida del Mediterráneo o la plaza de la Hispanidad donde, junto a la anterior ubicación y la calle Gambo, se mostraron 16 esculturas de gran formato del artista Cristóbal Gabarrón, inspiradas en La Alhambra de Granada.

Y, ¿qué hay de los barios? Actualmente existen siete Espais d'Art Urbà en Benidorm: el de Ponent, Els Tolls, El Carrasco, Hispanitat, El Pont, El Campo y el recién estrenado de El Castell. Ubicaciones en las que se han colocado 'mupis' iluminados donde se puede ver la obra gráfica o fotográfica de artistas noveles o consagrados, por donde han pasado exposiciones dedicadas a la mujer o a ilustraciones sobre el que fuera alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza. El de El Castell ha arrancado andadura con cuatro fotografías antiguas en blanco y negro que evocan diferentes actos que tienen a la patrona de Benidorm, la Virgen del Sufragio. Está ubicado en el pasaje junto a la Iglesia de San Jaime y Santa Ana y en el techo se ha pintado un plano de lo que entonces se denominaba plaza de Benidorm firmado por Juan Bautista Antonelli en 1575.

¿Habrá más zonas en la ciudad para ver el arte en la calle? La edil del área confirma que sí, pero se guarda el secreto para más adelante. "Se van a ir sumando ubicaciones que servirán además para descentralizar al arte y llevarlo a más barrios", añadió. Podría ser el caso del parque de Foietes o alguna ubicación en la Cala. Pero habrá que esperar. "Queremos buscar también exposiciones que tengan temática más concreta para un tipo de público", explicó. Por ejemplo para los más pequeños.

Contar con espacios al aire libre a modo de museo también favorecen la accesibilidad: "Son accesibles para todos, no tienen barreras y, además, para los niños sirven para ir educándolos en la cultura de una forma mucho más amena", explicó la concejala. Con todo, aunque Benidorm ha apostado por fomentar el arte en espacios abiertos, no deja de lado los museos. Por ejemplo, el de Boca del Calvari donde también se exponen grandes obras como la actual exposición dedicada a la historia de la Torre de Les Caletes; o el Museo de l'Hort de Colón, una antigua casa en el centro de Benidorm; o el propio Ayuntamiento, entre otros espacios.

Pero sin ninguna duda ver grandes exposiciones paseando por primera línea de playa o de vuelta a casa tras comer o cenar en una terraza es lo que más se lleva ahora culturalmente en el municipio. Y la oferta no va a dejar de ampliarse. Poco que envidiar en este sentido a las grandes ciudades.