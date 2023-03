Avena, tofu, quinoa, chía, soja, centeno... Desde hace unos años, estos alimentos ya no suenan como desconocidos para los consumidores. Comer productos que no provengan de los animales es una forma de vida cada vez más extendida y los "veggies" no solo la aplican en su día a día sino que también buscan en sus vacaciones establecimientos donde poder seguir comiendo "verde". La comida vegana o vegetariana es ya una opción que se puede encontrar en muchos restaurantes, cafeterías o buffets de hoteles y no solo en negocios especializados en este tipo de gastronomía.

Hamburguesa de ternera, de pollo y vegana. Pizza que no contenga ningún alimento de origen animal o alternativas vegetales a la leche comparten carta ya en negocios de hostelería que cada vez tienen más en cuenta que hay todo un movimiento alrededor de esta filosofía y, por qué no, un nicho de turistas a los que atraer a través del paladar. Así que completar la oferta gastronómica con platos veganos o vegetarianos es ya una apuesta segura para llenar los comedores. Según un estudio, el 0,8% de la población española era vegana, un 0,3% más que en 2019. Y el perfil más habitual está entre los 18 y 34 años. Un 90% de los consumidores veganos prefieren productos certificados V-Label "La cocina vegana está en auge". Así lo describe Álex Fratini, miembro de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm y empresario. "Cada vez se busca más en las cartas y menús y muchos están intentando tener varias opciones en su oferta", añadió. Porque el aumento del consumo de alimentos veganos no solo en casa es una realidad: "En los grupos grandes casi siempre hay alguna persona que es vegana o vegetariana y tener una opción en la carta hace que el grupo se quede y no se tenga que ir a otro lugar". Porque "es más fácil que aquellos que comen carne se acoplen a alguien que no la consume que al revés". El 10% de los clientes de los establecimientos ya piden comida vegana, según los datos aportados por el miembro de la entidad. Para los destinos "es un 'plus'. Habría que informar más de las opciones que tenemos". Y puede aparecer dentro de la carta habitual o con un menú o carta especializada. Este es el caso Touché, un establecimiento en el centro de la capital turística que tiene una parte de su oferta de este tipo de alimentos. "Nos decantamos por ofrecer comida vegana porque un vegano fue el que nos animó a ello", indicó Elena Cano quien regenta este negocio junto a su marido. Cada vez más gente pide este tipo de comida: "Siempre en algún grupo te destaca alguno en este sentido". Así indicó que "este tipo de comida se asocia a que es más sana". Ellos introdujeron este tipo de oferta en su local tras la reforma hecha durante la pandemia. "Cuando vienen grupos sí hay gente que toma esa opción", explicó César Anca, presidente de ARA (Asociación de Restaurantes de Alicante). Se ofrecen "opciones 'guiño' aunque es muy raro que se confeccione una carta entera" porque recalcó que en ciudades como la capital de la provincia "hay suficientes restaurantes veganos o vegetarianos para que poder comer esas opciones". Algo que en Benidorm no es tan habitual, por ejemplo. Pero sí crece aquellos que suman a sus cartas platos en este sentido o, incluso, en lo que ofrecen los hoteles. "En los hoteles empieza a ser habitual que haya una parte del buffet destinada a comida vegana o vegetariana", indicó a este diario la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes. "Cada vez hay más clientes que lo buscan. También los deportistas y gente que cuida la dieta también estando de vacaciones", añadió. Entre ellos muchos extranjeros que visitan Benidorm. "La demanda cada vez es mayor y es muy apreciado por los clientes encontrar este tipo de alimentos e, incluso, muchos preguntan antes", apuntó la responsable de la entidad quien confirmó que "es una nueva tendencia de mercado" que hay que tener en cuenta. Y eso han hecho en uno de los hoteles de la ciudad, el Don Pancho. Este establecimiento es conocido por ser el "bunker" de los participantes del Benidorm Fest. En él se refugiaron durante la última edición y, según explica Luisa Soler, directora de Marketing del grupo hotelero, "empezamos a ofrecer este tipo de comida porque nos lo pidieron los concursantes". Pero el corner vegano que instalaron funcionó mucho más allá de la semana del festival y ha llegado para quedarse: "A los clientes les gustó mucho y lo hemos dejado". Pizza, tallarines con verduras y soja o todo tipo de vegetales se pueden encontrar en las líneas del buffet. "Los huéspedes que no son veganos también prueban y vamos ampliando en recetas casi cada día. Estamos muy contentos de la acogida", añadió. Y ante este auge y florecer del estilo "veggie" los restaurantes y cocineros se están poniendo al día. Y ahí entra la formación a los profesionales, sobre todo los de cocina, para que puedan crear platos veganos y vegetarianos que estén ricos y hagan que los comensales vuelvan. Desde Abreca, pero también otros sectores dentro del entramado turístico, de hecho se lanzó una petición al Centro de Turisme (CdT) de Benidorm: ofrecer un curso especializado. Y así ha sido. A partir de este mismo lunes, profesionales en activo aprenderán sobre cocina vegana, vegetariana y funcional en un curso especializado que además de enseñar sobre los beneficios para la salud, medio ambiente o costes de producción para las cocinas, mostrarán cómo elaborar platos, por ejemplo, risottos y arroces 100% vegetales. ¿Es sano ser vegano? Así lo indicó el director del CdT de Benidorm, Francisco Juan Martínez: "Ha sido una demanda del Consejo Asesor donde está representado el sector turístico". Y explicó que es la primera vez que se hace un curso específico en este sentido aunque sí se han hecho otros como dedicados a la cocina para celiacos, por ejemplo. Tendencia en alza, ¿por qué? El aumento de establecimientos que ofrezcan esta gastronomía en su oferta es cada vez más, así lo confirma María Albero, creadora de contenido y de Saboreanda: "Sí hay cada vez más restaurantes que no son veganos que ofrecen este tipo de opciones o menús". Para ella se da por "un conjunto de razones". Primero porque "tenemos más información" en todos los sentidos. Por ejemplo en "saber que hay un exceso en general de consumo de carne y somos más conscientes de que hay que reducirlo, no solo por ser vegetariano o vegano". Pero también, según Albero, por una cuestión medio ambiental. Menús veganos y vegetarianos Además "queremos comer mejor" y cada vez hay más "información nutricional y eso se refleja también en la restauración. Lo ven y también van adaptando su propuesta al resto de la demanda". Aunque reconoce que sí es más común encontrar más oferta en las capitales. Y se une que "se ha quitado un poco la mala fama de que este tipo de comida era sosa o no estaba rica". La oferta de "cuentas en redes o propuestas gastronómicas que demuestran que se puede comer vegano y que esté rico con muchas, y al final no echas de menos la carne". Las recetas "más sabrosas y atractivas hacen que al final a la gente le atraiga" este tipo de gastronomía. Ser "veggie" no solo está de moda sino que es una tendencia de alimentación que ha llegado para quedarse y que se suma a otras ya existentes y que puede convertirse en un buen reclamo para atraer visitantes a los destinos. Diferencia entre vegano y vegetariano Los vegetarianos son personas que consumen mayoritariamente productos de origen vegetal, junto con algunos productos derivados de los animales, como serían los lácteos, huevos o miel. No comen carne, pescado, aves o mariscos. Los veganos son aquellos que eliminan totalmente los productos de origen animal de sus vidas y de su alimentación, consumiendo una dieta 100% vegetal sin carne, pescado, lácteos, huevos o miel. Y hay otra opción: los flexitarianos. En su dieta dan preferencia a los productos vegetales como frutas, hortalizas o legumbres, consumiendo solo ocasionalmente carne o pescado.