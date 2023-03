¿Veremos pronto taxis voladores como si de una película de ciencia ficción se tratara? ¿Se podrá viajar del Aeropuerto de Alicante-Elche a Benidorm en dron o recibir un paquete por medio de estos aparatos tecnológicos? Aquello que se ve como algo lejano podría estar más cerca de lo que se cree y puede que no en mucho tiempo los drones sobrevuelen las ciudades para repartir medicinas o paquetes; o incluso, como medio de transporte. Para demostrar cómo funcionan estos aparatos tecnológicos y cómo se pueden introducir en el día a día de los ciudadanos, Benidorm ha sido el escenario elegido para un proyecto europeo experimental que, precisamente, pretende probar cómo esta tecnología puede ser una solución eficaz y segura en entornos urbanos.

El proyecto que se prueba estos días en el municipio recibe el nombre de Delorean; nada que ver con el conocido vehículo futurista de Regreso al Futuro sino que es el nombre que dejan las siglas de Drones and Egnss for LOw aiRspacE urbAN mobility. Un proyecto de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) que, con financiación de la Unión Europea, llegó a Benidorm de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). De él participan instituciones como el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y las empresas Airbus, Correos, Geonumerics, Bauhaus Luftfahrt, y Pildo Labs. Benidorm, a su vez, está presente también como socio a través de la Unidad Aérea de la Policía Local.

Desde hace unos días, el equipo que gestiona este proyecto está en la capital turística para testar estos aparatos y sentar las bases para una movilidad aérea urbana más ecológica, segura e inteligente mediante el uso de drones. En concreto, cómo se pueden usar estos aparatos que aún resultan grandes desconocidos para transportar mercancía o incluso personas.

Y, ¿por qué se testa en Benidorm? Porque la ciudad "es perfecta para probar realmente cómo esta tecnología puede superar los problemas que nos podemos encontrar", indicó a este diario Santiago Soley, director general de Pildo Labs, la empresa encargada de desarrollar el proyecto. La razón es porque "tiene una infraestructura y un 'sky line' que representa a muchas ciudades grandes". Y eso es clave. La zona que se acotó en la avenida de Bélgica funcionó a modo de "Urban Lab" (laboratorio urbano) para testar en una ciudad pequeña lo que luego se podrá trasladar a ciudades más grandes. Toda esta operación ha contado con la colaboración de la Policía Local de Benidorm.

Y todo en pleno mes de febrero para aprovechar que la afluencia de personas es más reducida para garantizar la seguridad: "los vuelos que se están haciendo requieren unas medidas que requieren un entorno no muy poblado donde no se ponga en riesgo a nadie mientras se hacen estos experimentos".

La coordinación para trabajar en Benidorm llega de manos de la UPV. Israel Quintanilla, coordinador del proyecto Delorean en la UPV, explicó que el "papel de la universidad ha sido el de coordinar, junto con los otros socios, la implementación de la operativa de los vuelos de drones en Benidorm". Y en ello se incluye "hacer los estudios de seguridad operacional over las posibilidades de la ciudad como "Urban Lab", entre otras".

Así indicó que el objetivo de las pruebas es "entrenar los algoritmos para poder mantener la seguridad nacional en entornos complejos como es Benidorm por sus rascacielos. Es una ciudad escalable al resto de ciudades del planeta como Dubai o Shangai. Es un entorno pequeño con estas características para poder realizar los vuelos en condiciones controladas" y lo que se consigue es "valorar a través de muchos vuelos qué resultados dan para poder llevarlo a otras ciudades".

Con todo, la "aplicación de la tecnología del dron es muy transversal y tiene muchos ámbitos de aplicación", indicó soley. Pero, ¿qué utilidades prácticas tienen los drones? Pues desde poder transportar mercancía hasta personas, aunque de primeras pueda parecer casi una locura. Lo cierto es que ya se ha probado en España y Europa este tipo de aparatos para esta última función. En este caso, los drones son como "pequeños helicópteros" con otra autonomía, tanto pilotados en un primer momento pero que serán autónomos en el futuro. Así, tendrán más tamaño que los aparatos que se ven de uso doméstico o los que usan actualmente, por ejemplo, la Policía Local.

Los "drones o taxis aéreos es una cosa que vemos muy futura pero ahora mismo la planificación es que para 2024, en París, se prevé que hayan taxis aéreos llevando gente en los JJOO. La introducción de esta tecnología está muy avanzada", indicó Soley. En Benidorm, se testan los parámetros para ambas aplicaciones: "Se ha probado una valija de carga donde el dron hacía una distribución inteligente de la paquetería de forma autónoma sabiendo dónde tendría que depositar el paquete", explicó el experto. El otro escenario "es la prueba para transporte de pasajeros. Sería un taxi aéreo que permitiría el transporte por ejemplo del aeropuerto de Alicante a Benidorm en un periodo muy corto de tiempo", añadió.

El ejemplo de París será visto por millones de personas. Pero, ¿quedará en eso? ¿En una prueba? Los expertos consideran que el uso de los drones para estos fines no es algo lejano, sobre todo, para mercancías. "Estamos hablando de un periodo de tiempo no muy largo donde los drones se verán integrados en la ciudad", indicó Soley. El proyecto que "tenemos está muy avanzado; la tecnología que estamos testando ya está operacional y lo que queremos demostrar son los beneficios que aporta". Según el experto, "es algo que pasará de forma inminente. No en 10 años. Aunque es cierto que la integración en la ciudad será de forma paulatina pero la tecnología ya está disponible y se puede utilizar".

Así, una de las zonas donde más uso se le podría dar es en áreas despobladas o la conocida como España vaciada donde los drones podrían jugar un papel fundamental en la vida de los residentes. Desde trasladar medicamentos u otros productos de primera necesidad hasta darles uso para controlar incendios u otras emergencias; incluso eventos. De hecho Soley recalcó que "ya se usa para esto. Los helicópteros no pueden volar por la noche, un dron sí".

El desarrollo de esta tecnología "se utilizará no solo en espacios pequeños o el mundo rural sino también, sobre todo para el transporte de pasajeros, en ciudades". Y Benidorm tiene "esos rascacielos que la hacen perfecta para probar y emular situaciones". El proyecto ha tenido varios periodos de prueba. El primero fue en el "Urban Lab" en abril de 2021, según indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez. "Hace un año fue el primero para tomar medidas; el de ahora es una fase más operacional", según Soley. "Se está evaluando más desde el punto de vista de operaciones. Hemos estado toda la semana, recogiendo datos. Hoy día de mostrar los resultados", aunque las mediciones y parámetros finales se guardan aún para estudiarlo.

Leyes y regulación

Volar un dron no está permitido así como así. De hecho, para este proyecto, se ha contado con todos los permisos para poder realizar los vuelos de prueba. Pero sí es cierto que las regulaciones y leyes para que estos aparatos puedan usarse en las ciudades avanzan cada vez a ritmo más rápido. El responsable del proyecto explicó que "desde el 26 de enero hay una nueva regulación de espacio aéreo-urbano que ya es una realidad a día de hoy. Con eso ya podemos empezar a crear espacios aéreos donde se pueden empezar a desarrollar este tipo de operaciones", indicó. Y es que, en un futuro, en el cielo se podrían crear "autopistas" por donde circular con esos drones como las que conocemos para vehículos sobre el suelo.

Algo que no está tan lejano, o así al menos lo ven los expertos: "Lo que estamos probando aquí se podría implementar desde el 26 de enero. Evidentemente todo tiene un proceso de aprendizaje y no esperamos que en las ciudades se empiecen a ver drones de forma inminente para todo tipo de aplicaciones pero ya tenemos la regulación necesaria para que se pueda implementar en un periodo corto de tiempo". Seguramente al "principio hablaremos de operaciones en entornos no urbanos, con altas medidas de seguridad o con el dron en vista, pero el resultado estará disponible para plantear escenarios más ambiciosos".

De hecho, ver drones en las ciudades ya no es algo fuera de lo común. En Benidorm, prácticamente los pioneros en profesionalizar su uso fue la Policía Local quienes "ya utilizan esta tecnología de forma diaria para ciertas operaciones", indicó Soley. Algo que corroboró el concejal de Seguridad quien añadió que con este proyecto "Benidorm demuestra una vez más que somos pioneros y estamos a la vanguardia de la tecnología".

En un plazo corto de tiempo "valoraremos lo que estamos haciendo, no solo en la apuesta firme por el uso de drones en la policía local, sino ahora por la integración de estas aeronaves en el entorno urbano", añadió. Soley añadió: "Lo que probamos puede hacer plantearse al Ayuntamiento de Benidorm o a la policía otros casos de uso de esta tecnología desde ya, no hablamos de un futuro lejano, sino ya".

¿Se verán pronto drones volar entre edificios? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más industrias interesadas en desarrollar estos aparatos. Quizá esté un poco más cerca la ciudad del futuro que se veía en las películas