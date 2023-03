Quizá no sea el último paso para que el polígono industrial y el centro comercial de Benidorm se desarrolle por fin, pero sí es uno de los trámites clave que permitirá el bloqueo definitivo del sector PP 3/1. El pleno ha adjudicado las obras para construir los accesos a esta zona más de dos décadas después de adjudicar su construcción. Así, los trabajos para crear los enlaces desde la N-332 a este plan parcial incluyen la construcción de una rotonda y el conocido Vial Discotecas, es decir, la conexión con la avenida Comunidad Valenciana. Y el Ministerio de Fomento también ha marcado un plazo: tienen que estar listos en un año.

Tres empresas han sido las que han presentado sus ofertas para llevar a cabo estas actuaciones. Finalmente será a mercantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. quien realice los trabajos por un valor de 16.165.746,66 euros, según explicó la concejala de Contratación, Lourdes Caselles. La edil recordó que "esta obra viene impuesta por el Ministerio de Fomento para poder poner en funcionamiento este sector". Un desarrollo del PP 3/1 que se alarga ya mucho en el tiempo y que supondrá la creación del primer polígono industrial de la capital turística y también de su primer centro comercial.

El desarrollo del polígono industrial "conllevará la creación de más de 2.000 empleos directos y otros tantos indirectos". Pero también permitirá que los propietarios del suelo puedan, "por fin, desarrollar sus parcelas y la ciudad tenga su desarrollo terciario como han tenido otros municipios colindantes que sí han tenido permiso del Ministerio y a quienes han cedido incluso su tramo de carretera, mientras a Benidorm se lo denegaban". Porque la queja de Benidorm siempre ha sido esa: mientras en otras localidades se avanzaba en la creación de este tipo de servicios, la ciudad se ha enfrentado a multitud de problemas burocráticos y cambios en el proyecto por las exigencias del Ministerio.

"Han reconocido que es la obra más importante que se va a realizar en la Comunidad Valencia en 2023 y 2024 pero el Ministerio no va a invertir ni un euro", indicó la edil. Pero además, "si la obra no la ejecutamos, no darán el visto bueno al polígono", añadió. Aunque la concejala de Contratación avisó que, esta actuación que cree los accesos, puede que no sea la última que exija el Gobierno central: "Esperemos que no nos den nuevas sorpresas y den el visto bueno al proyecto de urbanización y pueda ir a la par que las obras de los accesos".

Benidorm asumirá el coste de los accesos como le ha obligado el Ministerio. Pero además tiene un plazo también marcado: deberán estar concluidos en un año. Así que el ritmo deberá ser frenético. Un proyecto millonario que se suma al dinero que ya a pagado el Ayuntamiento por las múltiples expropiaciones de terreno para poder ejecutar esas actuaciones. Y, ¿cómo va a pagar la localidad los 16 millones de estas obras? Pues una parte a través de un crédito bancario de 18,6 millones de euros que también sufragará otras obras. Así, esta operación se ha aprobado también sólo con los votos del equipo de gobierno.

En este punto, la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, explicó que la operación se concierta para una inversión que "entendemos que es muy necesaria". Precisamente "poder ejecutar un vial y una rotonda que desbloqueen el polígono industrial que va a traer un indudable beneficio económico a la ciudad. Hay que hacerlo y ha de ser a cargo de recursos municipales por exigencias del Ministerio de Fomento". García mayor ha incidido en que "nos hemos comprometido a ello para desbloquear el polígono industrial, que tantos años lleva esperando la ciudad".

Una vez aprobada la operación de préstamo se ha procedido a la aprobación de la adjudicación del contrato de la citada obra en dos puntos extraordinarios incluidos en el orden del día del pleno de este lunes. La oposición, PSOE y Cs, se abstuvieron en la aprobación de la adjudicación del crédito a una entidad bancaria pero sí votaron a favor del punto para construir los accesos del polígono industrial.

Porque la oposición opina que es un paso importante para el municipio tras mucho tiempo de espera. "Esta adjudicación es importante para dar cabida al polígono industrial que va a dar trabajo a la ciudad. Se lleva retrasando mucho tiempo", indicó la portavoz del PSOE, Cristina Escoda. Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balastegui, indicó que este desarrollo "parece que empieza a ver la luz" tras muchos años de "trabajo laborioso y dificultades". El retraso del sector "es muy perjudicial para Benidorm".

En cuanto al préstamo en el que se incluyen estas obras, el PSOE echó en cara al gobierno del PP que "no se ha hecho la mejor gestión económica" y más cuando "a finales de marzo no se ha aprobado un presupuesto y se trabaja con uno prorrogado". A Cs, "cada día nos preocupa más la situación económica de la ciudad" y Balastegui recalcó que este crédito "no podría llegar en peor momento". Así, "los ajustes futuros los pagarán los ciudadanos de Benidorm".

Benidorm insiste en declarar que El Castell y el Tossal sean BIC

El pleno también ha aprobado por unanimidad reiterar a la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat las solicitudes de declaración formal e inscripción como Bien de Interés Cultural (BIC) del Castell y el Tossal de La Cala, solicitudes que fueron aprobadas en pleno el 30 de octubre de 2017 y el 25 de mayo de 2020.

La concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, ha detallado que en agosto de 1984 ya se incoó el expediente y que tres décadas después se volvió a solicitar dicha declaración “y también que se concluyera el expediente”. Pese a ello, en diciembre de 2017 la administración autonómica informó al Ayuntamiento que hasta esa fecha no había ningún cambio en la situación del Tossal. Años después, en febrero de 2020, la Generalitat volvía a informar con relación al Tossal que, efectivamente, fue incoado el expediente en 1984, pero al no haberse resuelto la declaración el expediente había caducado. “Aunque se retomó la solicitud, a día de hoy no hay cambios. El Ayuntamiento no ha cesado en su empeño de poner en valor este fortín romano del siglo I antes de Cristo” ha insistido Pellicer.

En cuanto a El Castell, la intervención arqueológica permitió recuperar restos que han sido puestos en valor, como el aljibe, el abrevadero o tramos de muralla. El Castell es, además, el punto más visitado y fotografiado de la ciudad. Pellicer ha recordado que “la ley establece que ha de ser considerada de Interés Cultural la protección de los castillos españoles, una circunstancia que es de aplicación en nuestro Castell”.

Otro paso para la estación de autobuses

Como ya publicó este diario, el pleno ha aprobado el expediente de contratación del contrato de concesión del complejo inmobiliario de la Estación de Autobuses compuesto por dos lotes; la gestión de la estación y la gestión del centro comercial y hotel. El expediente se tramitará mediante procedimiento negociado sin publicidad en el que se invita a participar a la anterior concesionaria "y a todas aquellas empresas que se considere con solvencia económica y técnica para gestionar el complejo inmobiliario, con un número mínimo de cinco empresas por cada uno de los lotes", según explicó la portavoz del PP Lourdes Caselles.

En este punto, PSOE se ha abstenido y Cs ha vota en contra. La portavoz socialista, Cristina Escoda, indicó que "el cuento de la estación parece que va llegando a su fin" y que cree que "el destino ya está escrito: se lo va a quedar la misma adjudicataria", la mercantil del empresario Enrique Ortiz. Cs se mostró "expectante" y esperarán "a ver que empresa es la adjudicataria el final".

También ha sido aprobada por unanimidad la propuesta del concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, para solicitar a la Sociedad proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) la cesión de las instalaciones de la Estación de Bombeo de agua marina del Paseo de Tamarindos, sus conducciones de impulsión y retorno, las conducciones de captación y vertido submarinas y las obras ejecutadas correspondientes a la planta desalinizadora, así como sus correspondientes autorizaciones y concesiones a favor del Ayuntamiento. “Volvemos a pedirlo porque es importante esa infraestructura. Es una inversión clave y necesaria, incluida en el Plan Hidrológico Nacional. Pedimos que nos ayuden otras administraciones” ha explicado José Ramón González de Zárate.

Por unanimidad se han aprobado tres puntos relativos al inicio de procedimientos de concesiones de distinciones a agentes de la Policía Local. En el primer caso, la cruz al mérito policial con distintivo azul “por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, haber prestado más de 10 años como Policía Local y estar en posesión de dos Felicitaciones Públicas a título individual” a los agentes Pedro Antonio Martínez Casteo y Juan Gabriel Casagrande Losada.

El segundo caso es la felicitación pública a la oficial Ana María Crespo Llopis, y los agentes Aarón Mora Aznar y Javier Navarro Guillem ‘por su intervención el 28 de enero de este año gracias a la cual consiguieron reanimar a un varón que se encontraba en parada cardiorrespiratoria mediante maniobras de RCP hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El último caso es la cruz al mérito policial con distintivo azul para el agente Manuel Risueño Bañuls por la realización del estudio ‘Los clubes de cannabis desde una perspectiva policial’ sobre los problemas que se pueden encontrar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de intervenir en un club de estas características. Un trabajo que ha sido publicado en una de las revistas jurídicas más prestigiosas del país, ‘La ley penal’, con elogios desde diversos ámbitos.

En el pleno, asimismo, se ha dado cuenta del informe de Intervención General de la Generalitat y de la nueva petición de informe de discrepancias en relación con el expediente del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos. Se ha hecho lo propio con el informe de fiscalización de las subvenciones y ayudas concedidas en 2020 por las entidades locales con motivo del Covid-19 emitido por la Sindicatura de Cuentas y con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha desestimado el recurso interpuesto por el empresario Antonio Manuel Puchades contra el auto del Contencioso Administrativo número 3 de Alicante relativo al sector APR-7.

Por último, y por unanimidad, los grupos políticos han aprobado una propuesta emanada de la Junta de Portavoces por la que se solicita que la sede del futuro juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Alicante, que se encuentra en fase de aprobación, tenga su sede en la ciudad de Benidorm.